ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает «Советский Спорт».
Напомним, армейский клуб уступил в матче 5-го тура группового этапа главного европейского турнира «Виктории» со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе «Лужники».
Такой результат позволил чешскому клубу набрать одинаковое количество с ЦСКА.
По дополнительным показателям армейцы теперь уступают чехам и занимают четвертую строчку в группе.
ЦСКА в заключительном туре Лиги чемпионов в гостях встретится с мадридским «Реалом», а «Виктория» на своем поле примет «Рому». Оба матча пройдут 12 декабря.
Таким образом, армейцам необходимо для того, чтобы занять третье место и выйти в Лигу Европы, в последнем туре набрать хотя бы на одно очко больше, чем «Виктория».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику.