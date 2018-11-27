<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/12074905/upload-RTS27SWC-pic905-895x505-9256.jpg">

Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает «Советский Спорт».

Напомним, армейский клуб уступил в матче 5-го тура группового этапа главного европейского турнира «Виктории» со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе «Лужники».

Реклама

Такой результат позволил чешскому клубу набрать одинаковое количество с ЦСКА.

По дополнительным показателям армейцы теперь уступают чехам и занимают четвертую строчку в группе.

ЦСКА в заключительном туре Лиги чемпионов в гостях встретится с мадридским «Реалом», а «Виктория» на своем поле примет «Рому». Оба матча пройдут 12 декабря.

Таким образом, армейцам необходимо для того, чтобы занять третье место и выйти в Лигу Европы, в последнем туре набрать хотя бы на одно очко больше, чем «Виктория».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику.