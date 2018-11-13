Каталонская «Барселона» показала худшее выступление в Ла Лиге за последние 44 года, сообщает «Советский спорт».

В стартовых 12-и турах испанский клуб пропустил 18 мячей. По информации OptaJose, этот результат является самым плохим в истории команды со временем сезона-1974/75, в котором «Барса» играла с точно такими же показателями.

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Несмотря на это, «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 24 очка.

Ранее нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком Ла Лиги.