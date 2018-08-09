ПАОК может быть наказан за запрещенный политический баннер на матче ЛЧ

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Болельщики греческого ПАОКа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» вывесили запрещенный баннер, сообщает «Советский спорт».

Баннер, который в ходе встречи располагался на центральной трибуне стадиона «Тумба», был посвящен переименованию Республики Македония. На полотне была надпись «Есть только одна Македония, и она здесь». Кадры попали в прямую трансляцию игры.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает болельщикам вывешивать баннеры с политическими подтекстами в соревнованиях под их эгидой. В связи с этим греческий клуб может быть подвержен дисциплинарному расследованию и санкциям со стороны организации.

ПАОК одержал над красно-белыми волевую победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что российские журналисты заявили о нападении на них фанатов ПАОК.