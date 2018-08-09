ПАОК может быть наказан за запрещенный политический баннер на матче ЛЧ
Болельщики греческого ПАОКа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» вывесили запрещенный баннер, сообщает «Советский спорт».
Баннер, который в ходе встречи располагался на центральной трибуне стадиона «Тумба», был посвящен переименованию Республики Македония. На полотне была надпись «Есть только одна Македония, и она здесь». Кадры попали в прямую трансляцию игры.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает болельщикам вывешивать баннеры с политическими подтекстами в соревнованиях под их эгидой. В связи с этим греческий клуб может быть подвержен дисциплинарному расследованию и санкциям со стороны организации.
ПАОК одержал над красно-белыми волевую победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что российские журналисты заявили о нападении на них фанатов ПАОК.