Чемпион UFC провозгласил себя лучшим бойцом в истории
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу защитил чемпионский пояс на прошедшем турнире UFC 227, сообщает tofight.ru.
В поединке он нокаутировал Коди Гарбрандта в первом раунде. После боя американец йзаявил, что считает себя лучшим в истории.
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«Это невероятное чувство. Коди удалось поймать меня сильным ударом, но я был в порядке, никакого беспокойства не было. Думал, что он будет контр-атаковать в ответ на мои удары ногами, вот поэтому я решил переждать. Я искал подходящего момента для удара и все вышло удачно.
Я лучший боец легчайшего дивизиона в истории, лучший за все время, лучший здесь и сейчас!», — сказал он.
32-летний Диллашоу провел 19 боев, в которых одержал 16 побед.