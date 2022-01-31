«Прошел дедлайн, жалко ребят»: Трегубов и Семенов не выступят в Пекине

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Необходимость замены прокомментировал для «Газеты.Ru» старший тренер мужской сборной Денис Алимов, а лидер женской сборной Елена Никитина рассказала о настроениях в команде.

Минус два скелетониста

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщила глава Федерации бобслея России Елена Аликина.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», – рассказала Аникина.

История с коронавирусом Трегубова стала известна широкой общественности еще 25 января, когда сам спортсмен рассказал, что, как и Семенов, снял жилье в Сочи за свой счет и также за свой счет сдает ПЦР-тесты, рассчитывая все-таки вылечиться от ковида и попасть на Олимпийские игры в Пекин.

Однако уложиться в срок по отрицательным тестам и решить логистическую задачу попадания на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет с 4 по 20 февраля, спортсмену уже не удастся.

Трегубов шел на медаль

Непопадание Трегубова на главный старт четырехлетия особенно обидно, поскольку в нынешнем сезоне он был лидером сборной России в Кубке мира, где в итоге занял высокое четвертое место в общем зачете.

Правда, медалей у 26-летнего спортсмена на этапах мирового кубка в нынешнем сезоне не было, но он по своим выступлениям оказался одним из самых стабильных, финишировав один раз с четвертым, один раз с пятым, трижды с шестым, дважды с седьмым и один раз с десятым результатом.

Кроме того, Трегубов за свою карьеру уже зарекомендовал себя в качестве элитного скелетониста и брал серебряные и бронзовые награды как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы.

Ну а главным на данный момент карьерным успехом спортсмена является серебро предыдущей Олимпиады. В Пхенчхане-2018 Трегубов финишировал со вторым результатом после южнокорейца Юн Сун-Бина, который целенаправленно готовился к соревнованиям, вдоль и поперек изучая олимпийскую трассу и не оставив на ней соперникам никаких шансов.

Надежда на Третьякова

Теперь медальной надеждой сборной России у мужчин остается только 36-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 (где Трегубов был шестым) и бронзовый призер Ванкувера-2010 Александр Третьяков.

Ветеран пропустил предыдущие Олимпийские игры, так как не получил допуска от Всемирного антидопингового агентства из-за попадания в списки информатора WADA Григория Родченкова.

В нынешнем сезоне Третьяков был неплох и закончил Кубок мира на седьмой позиции. Но это произошло из-за того, что российский спортсмен не добрал очков из-за одного пропущенного в связи с коронавирусными ограничениями этапа.

В этом Кубке мира на счету Третьякова есть две победы на этапах, один финиш на третьем месте и одна четвертая позиция.

Кроме него больше одной гонки выиграл только завоевавший Большой хрустальный глобус латвиец Матринс Дукурс, на счету которого три победных этапа, два серебра и одна бронза.

Если бы Третьяков принял участие во всех восьми, а не в семи гонках, то наверняка именно он закончил бы сезон на четвертом месте позади Мартинса Дукурса и немцев Акселя Юнга и Кристофера Гротхера, подвинув Трегубова на пятую позицию.

Так что с ветераном отечественного скелетона и будут связаны в Пекине надежды мужской сборной, в то время как для попавших в команду в качестве замены Евгения Рукосуева и Даниила Романова Олимпиада станет хорошим опытом соревнований высочайшего уровня.

«Каждый тест был волнительным»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала многолетний лидер женской сборной России Елена Никитина, выигрывавшая бронзу в Сочи-2014 и в женском Кубке мира-2021/22.

«Переживания изначально есть, потому что Никита сдал положительный тест, наверное, еще неделю назад. А после этого Владислав Семенов добавился, и, конечно, все очень беспокоились. Каждый тест был очень волнующим – а мы их сдаем каждый день, — рассказала 29-летняя спортсменка о настроениях в команде.

— Но сейчас на базе в Новогорске у нас заключительный день, мы сдали последние тесты перед вылетом, и у всех были отрицательные результаты. Надеюсь, что в дальнейшем все будет в порядке».

Также высказалась она и о том, на что Трегубов и Семенов могли бы рассчитывать в Китае, не случись этой коронавирусной истории.

«Думаю, что Никита был одним из претендентов на медаль. Олимпиада – это непредсказуемое соревнование, но, полагаю, они могли побороться за медали. Но что делать, будут другие ребята стараться за них», — считает Никитина.

«Ничего не можем поделать»

Заслуженный тренер России и старший тренер сборной страны по скелетону Денис Алимов рассказал «Газете.Ru», как проходит контроль команды после положительных тестов Трегубова и Семенова.

«Контроль продолжается в течение прошедших десяти дней. В данный момент Никита Трегубов и Владислав Семенов его не прошли, получили положительные результаты тестов. Дедлайн у нас прошел 29 января, поэтому произошла замена, — пролил свет на ситуацию наставник.

— Естественно, мы отреагировали с большим сожалением. Ребята весь год старались, готовились к этим Играм. Увы, мы ничего поделать не можем в данной ситуации. Все предполагали, что такое возможно, только не знали, с кем это может случиться».

Высказался тренер и по поводу опасений о возможном карантине для всей сборной уже в Пекине, если кто-то сдаст положительный тест.

«Я предсказать ничего не могу, просто не знаю. Все может быть, но в данный момент все остальные члены сборной команды прошли тестирование. Вчера получили отрицательные результаты, и еще сегодня утром сдавали тесты, — подчеркнул Алимов.

— У нас только и остается, что надежда. Потому что никто ничего не может предугадать. Мы смотрим телевизор и видим в новостях, что уже около 40 спортсменов в самой Китайской Народной Республике, членов сборных разных стран, имеют положительные результаты тестов».