«Надаль — это какой-то непотопляемый корабль»

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года победу над россиянином Даниилом Медведевым одержал легендарный Рафаэль Надаль. Для 35-летнего испанца эта победа стала 21-й на турнирах серии «Большого шлема», что является наивысшим показателем в истории. Прославленные теннисисты Евгений Кафельников и Андрей Чесноков специально для «Газеты.Ru» разобрали прошедшую игру, а также назвали причины, которые привели Медведева к поражению.

Надаль — Медведев — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5

В финальный матч за первый в 2022 году титул «Большого шлема» пробились два сильных и амбициозных игрока — один из них восстановился после тяжелой травмы, которая грозила окончанием профессиональной карьеры, а другой начинал турнир в статусе фаворита после истории с депортацией Новака Джоковича.

В любом случае, никто и не предполагал быстрого окончания поединка, хотя эксперты отдавали предпочтение россиянину — на его стороне были более высокий рейтинг, более легкая сетка и желание взять реванш за поражение в финале US Open 2019.

Первый сет выдался для Медведева сверхудачным — Даниил сделал два брейка и довольно легко довел дело до шести очков.

Во второй партии россиянин позволил сопернику войти в игру, первым проиграв мяч на своей подаче при счете 1:2.

Правда, игра Надаля тоже не выглядел надежной — в восьмом, девятом и десятом геймах оппоненты обменялись брейками, после чего дело дошло до тай-брейка. При счете 5:3 в свою пользу испанец отдал четыре подряд розыгрыша, сделав свое положение в матче крайне затруднительным.

Третий сет мог и должен был стать последним — после пяти геймов Медведев вел с минимальным преимуществом. На подаче был Рафа, и Даниил смог выиграть три мяча подряд. 0:40, три брейк-поинта — дорога ко второму подряд «Шлему» была открыта...

pic.twitter.com/MspZgTP7Mb — Tennis images that precede very unfortunate events (@sadtennis) January 30, 2022

Но Надаль спасся! Затем соперники взяли по гейму на своей подаче, и Рафаэль сделал брейк, не оставив Даниилу пространства для маневра. 6:4 в третьем сете, и интрига закрутилась с новой силой!

В четвертой партии Медведев вновь дрогнул первым, проиграв свою подачу в третьем гейме. Однако затем и Надаль ошибся, выровняв таким образом положение. Но Даниил не справился с подаче и во второй раз, после чего не смог подловить соперника на ошибке. Вновь 6:4 в пользу Рафы.

Решающий пятый сет прошел по сценарию предыдущего — брейк Надаля, брейк Медведева, брейк Надаля. Последний гейм в этом турнире Рафа забрал под ноль: 7:5 в партии и 3:2 в матче — Надаль одерживает победу.

После игры Медведев отдал должное своему сопернику, назвав его потрясающим чемпионом.

«Тяжело говорить после пяти с половиной часов. Поздравляю Надаля. То, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?» Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем».

Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с большой тройкой еще не завершено», — сказал россиянин во время послематчевой церемонии.

Надаль, в свою очередь, поблагодарил Медведева за борьбу.

«В первую очередь я знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион. Несколько раз я оказывался на его месте на этом турнире, когда не добирался до титула. Не сомневаюсь, что ты еще пару раз возьмешь этот титул, потому что ты прекрасен.

Это был один из самых эмоциональных матчей в моей теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь», — отметил 35-летний испанец.

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что испанец превзошел все его ожидания.

«Я ни секунды не пожалел, что посмотрел матч от начала до конца, эти пять часов с копейками. Обидное поражение Даниила, матч был практически в руках. Но он проиграл обидный гейм в середине третьего сета и дал Надалю шанс вновь почувствовать, что он в игре. Надаль опроверг все мои предположения, я думал, что он физически устанет — и вот как все сложилось.

Ошибки всегда играют большую роль в результате матча. Действительно, в третьем и четвертом сетах Даниил стал допускать больше невынужденных ошибок, чем в первых двух. Наверное, тем самым он дал глоток воздуха Надалю, потому что по первым двум сетам не было никаких предпосылок, что матч таким образом сложится», — сказал Кафельников «Газете.Ru».



Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков заявил, что у Медведева не получилось измотать Надаля, который продемонстрировал характер и силу воли.

«Я расстроился. Надаль — это какой-то непотопляемый корабль. Откуда у него берутся силы, энергия? Невероятно. Как он смог найти в себе силы при 0:2 по сетам, не сломаться? При счете 3:3 в третьем сете у Дани был шанс при 0:40 на подаче Надаля выиграть гейм и победить в матче, но не получилось.

Надаля нужно душить от начала и до конца. Даня здорово сыграл первый сет, был в корте, давил его темпом, Надаль не успевал. А потом, как мне кажется, Даня отошел подальше от корта и стал играть менее остро. Медведев наступал, но Рафа резанными гасил темп», — заявил эксперт.

По его мнению, 25-летний россиянин провел напряженный турнир, из-за чего не смог сохранить силы на решающую игру.

«Почему у Медведева не хватило сил? Все-таки двухнедельный турнир, у него был тяжелый четвертьфинал против Оже-Альяссима, Даня еле-еле в пятом сете одолел его, преодолевая физические трудности. Достаточно тяжелая игра вышла с Циципасом.

А Надаль каждый раз доказывает, что какой бы ни был счет, как бы он не уступал он все равно играет до конца. В пятом гейме уже у обоих игроков было колоссальное физическое утомление, они заставляли себя перед каждым ударом двигаться и находить какую-то энергию.

Но игра выдалась потрясающей. Этот матч — настоящее украшение всего Australian Open», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Для Надаля этот титул «Большого шлема» стал рекордным, 21-ым. Повторить этот результат в ближайшее время сможет лишь Новак Джокович, так как Роджер Федерер продолжает лечить свое больное колено.