Месть за Федора: Молдавский против Бейдера. LIVE

«Работай в своей манере!» — кричит Молдавскому Емельяненко. Соперники борются у сетки, и бой приостанавливается из-за грубого приема со стороны Бейдера: американец нанес оппоненту удар в пах коленом.
В стойке зарубились бойцы на первой минуте, но достать друг друга толком не смогли, лишь один — весьма неплохой — удар смог нанести Молдавский.
Завершен первый раунд, и он, стоит признать, сложился не в пользу россиянина. Валентин пытался взять свое в клинче, несколько удачных тейкдаунов провел. Но вместе с тем за эту пятиминутку он пропустил несколько серьезных панчей, и сейчас Федор Емельяненко и Анатолий Токов должны донести до Молдавского, что ему нужно поменять, чтобы доминировать.
Американец вышел из клинча, попутно нанеся точный и мощный боковой. Снова у сетки бойцы, но теперь уже Бейдер держит соперника.
В партер перешли соперники, оба — сильные борцы. Молдавский пока контролирует ситуацию и блокирует все попытки Бейдера осуществить перевод.
Какое начало! С первых секунд старается Молдавский задавить соперника, выбрасывает джебы мимо цели и нарывается на встречный удар! Не «поплыл» и остался в деле, теперь борьба у сетки!
Выходят в клетку соперники! 29-летний Молдавский, двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо, готов сразиться за титул Bellator!
В преддверии поединка Молдавский высказался о сопернике и допустил, что все может решиться уже в первом раунде, поскольку Бейдер стремится все сделать быстро. Американец, в свою очередь, лестно отозвался о сопернике, отметив мощный удар Молдавского и заявив, что кулаков Валентина нужно опасаться.
Соперник Молдавского, действующий обладатель чемпионского пояса — прекрасно и печально знакомый российским любителям ММА Райан Бейдер. Именно он в 2019 году нокаутировал в первом же раунде легендарного Федора Емельяненко. И, несомненно, Молдавский держит в уме не только завоевание титула, но и реванш за своего наставника: россиянин выступает в команде Емельяненко Fedor Team.
Что ж, ждем главный бой вечера. В июне прошлого года Валентин Молдавский победил Тимоти Джонсона и завоевал титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе. Сейчас он сразится за то, чтобы стать полноценным обладателем пояса. На данный момент в профессиональной карьере россиянина 12 боев и 11 побед.
Хендерсону присуждена победа с минимальным преимуществом, раздельным решением судей он берет верх над Мамедовым. Увы, это третье поражение в карьере Ислама. «Это самый важный бой в моей карьере», — заявляет американец. 38-летний Хендерсон, к слову, прервал серию из трех поражений подряд.
Бой Мамедова с Бенсоном завершился в партере в тот момент, когда соперники наносили друг другу удары. Сложно сказать, кому судьи отдадут предпочтения, оба соперника смотрелись достойно.
В первом раунде соперники пристреливались и искали слабые места друг у друга, а в концовке второго раунда Мамедов был близок к победе сабмишеном, но немного ему не хватило времени.
Поединку предшествует большой кард, и стоит выделить бой с участием еще одного россиянина — прямо сейчас Ислам Мамедов сражается с американцем Беснсоном Хендерсоном.