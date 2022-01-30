Месть за Федора: Молдавский против Бейдера. LIVE

07:53

Завершен первый раунд, и он, стоит признать, сложился не в пользу россиянина. Валентин пытался взять свое в клинче, несколько удачных тейкдаунов провел. Но вместе с тем за эту пятиминутку он пропустил несколько серьезных панчей, и сейчас Федор Емельяненко и Анатолий Токов должны донести до Молдавского, что ему нужно поменять, чтобы доминировать.