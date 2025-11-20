«Кокорин повторит судьбу Ефремова»: футболист чуть не сбил двух женщин в Москве

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин едва не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве. На данный момент на нем числится 38 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что рано или поздно Кокорин вновь нарушит закон и предстанет перед судом за уголовное преступление, как Михаил Ефремов.

Кокорин чуть не сбил двух женщин и получил мизерный штраф

Футболист Александр Кокорин некоторое время назад едва не оказался виновником трагедии. Как сообщает SHOT, двигаясь по улице Куусинена в Москве, он проехал через пешеходный переход буквально перед носом у двух женщин, которые двигались по «зебре» и к тому моменту дошли почти до середины проезжей части.

Стационарная камера зафиксировала нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля BMW с буквами «ВОР» на номерном знаке. При этом на кадрах с камеры видна индикация, сообщающая, что человек за рулем нажал на педаль тормоза. Однако Кокорин не остановился, предположительно, лишь немного сбавил скорость.

Драка с президентом, стрельба по папарацци и врачи-убийцы: что сгубило Марадону? Великому аргентинскому футболисту Диего Марадоне сегодня исполнилось бы 65 лет. Он стал национальным... 30 октября 15:11

По информации Telegram-канала, за это правонарушение футболист получил штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Как отмечает SHOT, всего в течение месяца спортсмен накопил 38 квитанций на общую сумму порядка 50 тыс. При этом один из штрафов был выписан за то, что он ехал по трассе в Ростовской области со скоростью 200 км/ч . Кроме того, приведена и более масштабная статистика: за все время владения правами на управление транспортным средством Кокорин насобирал 1549 штрафов на сумму почти 1,7 млн рублей .

«Штраф Кокорина не соответствует содеянному»

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри убежден, что футболист относится к той категории людей, которые после выхода из тюрьмы продолжают совершать правонарушения и преступления. По его мнению, в текущей ситуации нельзя не учитывать бэкграунд Кокорина.

«На мой взгляд, можно и даже нужно связать тот факт, что Кокорин ранее привлекался к уголовной ответственности, с правонарушениями, которые он совершал за последнее время, в том числе с тем, что он чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Есть такая наука — криминология. Это наука о личности преступника. Имея большой объем знаний и опыт общения с преступниками, я могу сделать вывод, что есть категория людей, которые после привлечения к уголовной ответственности полностью меняют свое поведение, начинают четко соблюдать правила и законы.

А есть другая категория людей: после уголовного наказания они продолжают преступное поведение.

Да, сейчас мы имеем дело с правонарушением. Но надо отметить, что данный штраф, на мой взгляд, не соответствует содеянному. Наверное, законодательно стоит пересмотреть штрафы за подобные правонарушения, потому что все могло закончиться трагедией», — сказал Сильвестри «Газете.Ru».

«Могло быть как с Ефремовым»

По мнению адвоката, Кокорин убежден в собственной безнаказанности, потому продолжает нарушать закон — это, как полагает юрист, рано или поздно может закончиться для него новым сроком.

«Могло бы быть как в случае с Михаилом Ефремовым: Кокорину бы светило привлечение к уголовной ответственности. Это тяжкое преступление. Футболисту в этом плане повезло — как и самим женщинам. Думаю, это тот случай, когда безнаказанность порождает беззаконие. Мы видим, что есть огромное количество нарушений, штрафов, и это не останавливает человека от дальнейших проступков.

Плюс, человек гонит 200 км/ч, но понимает, что нарушает, а также понимает, что ничего ему за это не будет. Поэтому продолжает вести себя неправомерно. В конечном итоге, рано или поздно это все равно заканчивается не очень хорошо. Я бы связал первое преступление Кокорина с его нынешним поведением. Это его личность, на мой взгляд, он не изменил отношения после совершенного преступления. К сожалению, таких случаев много — не только с футболистами или с известными людьми.

Не исключаю, что Кокорин повторит судьбу Михаила Ефремова рано или поздно, если будет продолжать совершать правонарушения. А я со своей стороны убежден, что все так и продолжится»,

— констатировал Сильвестри.

Кокорин вернулся в Москву из-за травмы

34-летний нападающий является действующим футболистом кипрского «Ариса». Однако в разгар сезона он не находится в расположении команды, поскольку восстанавливается после повреждения.

Еще в сентябре Кокорин перенес артроскопическую операцию на колене и будет проходить реабилитацию в течение двух месяцев. До этого он успел провести шесть матчей в составе «Ариса» и не отметился результативными действиями.

По данным SHOT, в Москве Кокорин владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает 300 млн рублей. Футболисту принадлежат две квартиры в элитных ЖК: одна — площадью 107,6 кв. м (а также два машино-места), другая — площадью 210,3 кв. м вместе с одним машино-местом.

«Вся суть семейки»: бывшая жена Бивола обвинила отца боксера в избиении Екатерина Бивол, бывшая жена боксера Дмитрия Бивола, рассказала, что отец спортсмена избил ее. Конфликт... 05 ноября 13:05

В октябре стало известно, что Кокорин передвигается по Москве на автомобилях с номерами «ВОР» и «ХАМ». На тот момент футболист ездил без полиса ОСАГО, однако после публикации этой информации он продлил страховку на полгода.

За что сидел Кокорин

8 мая 2019 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким к реальным тюремным срокам из-за двух драк, которые компания устроила в центре Москвы в 2018 году.

Тогда пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кокорины и Мамаев отбывали наказание в Белгородской области, а в начале сентября 2019 года вышли по условно-досрочному освобождению.