«Кокорин повторит судьбу Ефремова»: футболист чуть не сбил двух женщин в Москве

Кокорин чуть не сбил двух женщин и получил мизерный штраф
Футболист Александр Кокорин некоторое время назад едва не оказался виновником трагедии. Как сообщает SHOT, двигаясь по улице Куусинена в Москве, он проехал через пешеходный переход буквально перед носом у двух женщин, которые двигались по «зебре» и к тому моменту дошли почти до середины проезжей части.
Стационарная камера зафиксировала нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля BMW с буквами «ВОР» на номерном знаке. При этом на кадрах с камеры видна индикация, сообщающая, что человек за рулем нажал на педаль тормоза. Однако Кокорин не остановился, предположительно, лишь немного сбавил скорость.
По информации Telegram-канала, за это правонарушение футболист получил штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Как отмечает SHOT, всего в течение месяца спортсмен накопил 38 квитанций на общую сумму порядка 50 тыс. При этом один из штрафов был выписан за то, что он ехал по трассе в Ростовской области со скоростью 200 км/ч. Кроме того, приведена и более масштабная статистика: за все время владения правами на управление транспортным средством Кокорин насобирал 1549 штрафов на сумму почти 1,7 млн рублей.
«Штраф Кокорина не соответствует содеянному»
Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри убежден, что футболист относится к той категории людей, которые после выхода из тюрьмы продолжают совершать правонарушения и преступления. По его мнению, в текущей ситуации нельзя не учитывать бэкграунд Кокорина.
«На мой взгляд, можно и даже нужно связать тот факт, что Кокорин ранее привлекался к уголовной ответственности, с правонарушениями, которые он совершал за последнее время, в том числе с тем, что он чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе.
Есть такая наука — криминология. Это наука о личности преступника. Имея большой объем знаний и опыт общения с преступниками, я могу сделать вывод, что есть категория людей, которые после привлечения к уголовной ответственности полностью меняют свое поведение, начинают четко соблюдать правила и законы.
А есть другая категория людей: после уголовного наказания они продолжают преступное поведение.
Да, сейчас мы имеем дело с правонарушением. Но надо отметить, что данный штраф, на мой взгляд, не соответствует содеянному. Наверное, законодательно стоит пересмотреть штрафы за подобные правонарушения, потому что все могло закончиться трагедией», — сказал Сильвестри «Газете.Ru».
«Могло быть как с Ефремовым»
По мнению адвоката, Кокорин убежден в собственной безнаказанности, потому продолжает нарушать закон — это, как полагает юрист, рано или поздно может закончиться для него новым сроком.
«Могло бы быть как в случае с Михаилом Ефремовым: Кокорину бы светило привлечение к уголовной ответственности. Это тяжкое преступление. Футболисту в этом плане повезло — как и самим женщинам. Думаю, это тот случай, когда безнаказанность порождает беззаконие. Мы видим, что есть огромное количество нарушений, штрафов, и это не останавливает человека от дальнейших проступков.
Плюс, человек гонит 200 км/ч, но понимает, что нарушает, а также понимает, что ничего ему за это не будет. Поэтому продолжает вести себя неправомерно. В конечном итоге, рано или поздно это все равно заканчивается не очень хорошо. Я бы связал первое преступление Кокорина с его нынешним поведением. Это его личность, на мой взгляд, он не изменил отношения после совершенного преступления. К сожалению, таких случаев много — не только с футболистами или с известными людьми.
Не исключаю, что Кокорин повторит судьбу Михаила Ефремова рано или поздно, если будет продолжать совершать правонарушения. А я со своей стороны убежден, что все так и продолжится»,
— констатировал Сильвестри.
Кокорин вернулся в Москву из-за травмы
34-летний нападающий является действующим футболистом кипрского «Ариса». Однако в разгар сезона он не находится в расположении команды, поскольку восстанавливается после повреждения.
Еще в сентябре Кокорин перенес артроскопическую операцию на колене и будет проходить реабилитацию в течение двух месяцев. До этого он успел провести шесть матчей в составе «Ариса» и не отметился результативными действиями.
По данным SHOT, в Москве Кокорин владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает 300 млн рублей. Футболисту принадлежат две квартиры в элитных ЖК: одна — площадью 107,6 кв. м (а также два машино-места), другая — площадью 210,3 кв. м вместе с одним машино-местом.
В октябре стало известно, что Кокорин передвигается по Москве на автомобилях с номерами «ВОР» и «ХАМ». На тот момент футболист ездил без полиса ОСАГО, однако после публикации этой информации он продлил страховку на полгода.
За что сидел Кокорин
8 мая 2019 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким к реальным тюремным срокам из-за двух драк, которые компания устроила в центре Москвы в 2018 году.
Тогда пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Кокорины и Мамаев отбывали наказание в Белгородской области, а в начале сентября 2019 года вышли по условно-досрочному освобождению.