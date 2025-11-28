Мать избила 14-летнюю фигуристку академии Плющенко. Ей грозит семь лет колонии

Ученица Евгения Плющенко, дна из самых талантливых фигуристок России — Елена Костылева — подверглась насилию со стороны матери. Яна Рудковская выложила видео, на котором Ирина Костылева наносит девочке удар в живот, и заявила, что этот случай оказался далеко не единичным и даже не самым страшным. Адвокат Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Костылева больше года терпела побои от матери

14-летняя Елена Костылева с марта 2024 года тренируется под руководством Евгения Плющенко.

В сезоне-2024/25 девушка добилась большого прогресса на льду: исполнила шесть элементов ультра-си за две программы и выиграла самые престижные юниорские турниры — первенство России и финал Гран-при среди юниоров.

В короткой программе Костылева исполняла сложнейший каскад тройной аксель + тройной тулуп, а в произвольной делала два тройных акселя, четверной тулуп и два четверных сальхова.

Ее прогресс отмечала даже Татьяна Тарасова.

«То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Леной надо восхищаться, пока это возможно. Она уникум!» — цитировал Тарасову «Спорт-Экспресс».

Однако выяснилось, что все это время мать талантливой фигуристки — Ирина Костылева — применяла по отношению к ней насилие — как психологическое, так и физическое.

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская выложила в своем Telegram-канале видео того, как Ирина Костылева нанесла своей дочери удар кулаком в живот и бросила ее на пол, а потом насильно стащила с нее коньки .

«К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное видео, после просмотра которого даже у взрослых суровых мужчин на глазах выступают слезы», — призналась продюсер.

Рудковская подчеркнула, что Костылева-старшая неоднократно применяла насилие по отношению к своей дочери, однако каждый раз обещала исправиться и прекратить. Сама фигуристка прощала мать и просила не причинять ей боль.

«Полтора года мы пытались договориться, пытались защитить Лену, пытались очень многое сделать для этой девочки. За это время наша с Евгением жизнь превратилась в какой-то бесконечный ад, — написала Рудковская.

Каждый раз, когда нам становилось известно о насилии в адрес нашей фигуристки, мы вызывали органы власти: полицию, опеку, представителя по делам несовершеннолетних. Но каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать…

Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать!»

Однако 24 ноября женщина снова подняла руку на дочь, и на этот раз Елена Костылева не стала защищать свою мать. Женщину выдворили с территории академии.

Также против Ирины Костылевой выступил ее супруг — отец юной фигуристки Валерий Костылев. Он разрешил опубликовать видео насилия, а также фотографии следов побоев на шее, руке и животе девочки. Эту идею поддержала и сама 14-летняя спортсменка.

«Вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории», — написала Рудковская, прикрепив фото.

Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отметил, что у Елены Костылевой уже полтора года нет учебников: мать не устроила девочку в новую школу после ее ухода с предыдущего места учебы.

Олимпийский чемпион также сообщил, что Костылева-старшая состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с дочерью.

«Яна Александровна лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму из полиции, раз за разом предоставляя ей шансы прийти в себя. Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили», — написал Плющенко.

Ирине Костылевой грозит семь лет лишения свободы

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что в отношении Ирины Костылевой должно быть возбуждено уголовное дело по статье 117, части второй — «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

«В таких случаях обычно следователи возбуждают уголовное дело, и прокуратура берет его под контроль в связи с тем, что несовершеннолетняя не может сама защитить свои права. Огласка этой ситуации уже пошла, и я уверен, что дело будет возбуждено. Также необходимо, чтобы психолог в присутствии законного представителя поговорил с ребенком: скорее всего, он расскажет о других случаях побоев. Такой серьезный удар, который нанесла мать, — понятно, что это не впервые», — отметил Сильвестри.

Адвокат подчеркнул, что побои были систематическими, а значит, это тяжкое преступление по статье 117, части второй («Истязание в отношении несовершеннолетнего»), за которое дают от трех до семи лет лишения свободы.

Если бы случай был единичным, то Костылевой-старшей грозило бы наказание по статье 116 Уголовного кодекса («Побои») — до двух лет лишения свободы.

«Думаю, что реальный срок матери не дадут, но условный ей грозит», — резюмировал адвокат.

Ирина Костылева утверждает, что дочь-фигуристка пнула ее первой

В ответ на публикацию видео с избиением девочки Костылева-старшая написала в своем Telegram-канале, что ударила свою дочь в ответ на пинок с ее стороны.

«Лена пнула в меня коньком. Я ответила ей тем же. Я начала снимать с нее коньки без чехлов. Она пнула меня. Я ее. И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?» — написала женщина.

До этого, 25 ноября, Костылева-старшая утверждала в своих соцсетях, что побоев не было вовсе.

«Да сам Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон серого костюмчика и закрыла дверь раздевалки. Он стоял в коридоре в двух метрах от двери. И если бы был какой-то компромат в виде побоев и криков, он бы вошел в раздевалку. Он этого не сделал. Значит, никаких побоев не было и это ложь», — сделала вывод женщина.

Ранее о том, что мать избивает Елену Костылеву, сообщали тренеры фигуристки — Елизавета Нугуманова (в своих соцсетях) и Екатерина Митрофанова (в интервью «РИА Новости»), а также методист «Ангелов Плющенко» и воспитатель Елена Викторовна (в интервью «Спорт-Экспрессу»).

Яна Рудковская отметила, что будет судиться с Костылевой-старшей за всю клевету, которую она пишет в адрес академии в своем Telegram-канале.

«Блоги ее растут не по дням, а по часам. Ими как раз сейчас и займется Роспотребнадзор, полиция и администрация Telegram, которые уже неоднократно блокировали ее.

Кстати, о блокировках: нынешний канал мамы-блогера мы тоже намерены заблокировать. Мы уже зафиксировали всю клевету, которую она распространяет в нем об академии, о Евгении, обо мне и даже о моих старших детях.

Этот человек, похоже, самостоятельно не остановится. Значит, придется нам ее остановить. Законными методами. С применением статей 128.1. (п.2) УК РФ «Клевета» и 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». С взысканием с нее всех возникших у нас убытков», — написала Рудковская.