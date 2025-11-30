Обиделся на рассказ о своем унижении: боец поп-ММА избил блогера во время стрима

Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил блогера Субхана Мамедова во время стрима в Дубае. Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри заявил «Газете.Ru», что провинившемуся грозит наказание в соответствии с законодательством ОАЭ.

Что произошло

Блогер Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) вел стрим из своей квартиры в Дубае, рядом с ним находился Чурчаев. Subo решил пошутить над собеседником и заявил, что Шовхал униженно просил президента UFC Дану Уайта принять его в промоушен, стоя при этом на коленях. Боец от такого откровения оказался не в восторге.

«Ты чего такой обидчивый? Где твоя самоирония? Ты же популярный человек, знаешь, что это такое? Привыкай!» — пытался отшутиться Мамедов.

Сначала Чурчаев упрекнул блогера в том, что тот воспользовался его добрым отношением и теперь подшучивает.

А затем он вышел из себя, нанес Мамедову несколько ударов по лицу, повалил его на пол и избил ногами, сопровождая побои нецензурными воплями.

Что грозит спортсмену

В соответствии с законодательством ОАЭ, Чурчаев может понести очень серьезное наказание. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

Мать избила 14-летнюю фигуристку академии Плющенко. Ей грозит семь лет колонии Ученица Евгения Плющенко, одна из самых талантливых фигуристок России — Елена Костылева —... 29 ноября 06:05 «В Дубае очень много мер принимают в отношении общественной безопасности. И по их законодательству за телесные повреждения, оскорбления в общественных местах, на работе, могут быть крупные штрафы и тюремные сроки. Здесь блогеру были, вероятно, причинены серьезные телесные повреждения. По аналогии с российским законодательством, в Дубае серьезными считают повреждения, которые повлекли нетрудоспособность более 20 дней. У нас, в России, средняя степень тяжести квалифицируется по ст. 112 УК РФ, где нетрудоспособность составляет 21 день — минимальная разница», — сказал адвокат.

При этом он уточнил, что в ОАЭ за такое грозит крупный штраф и наказание до пяти лет лишения свободы .

Также, по словам адвоката, законодательство Дубая во многом схоже с американским в том плане, что в каждом эмирате, как и в каждом штате США, действуют свои законы.

«И если дойдет дело до суда, будет учитываться, в каком эмирате совершено преступление, что за человек его совершил, является ли он гражданином страны. Может грозить депортация, запрет на въезд и иные правовые последствия. Если бы, например, избиение произошло на борту российского самолета в Дубае, то дело бы рассматривалось в России по нашему уголовному кодексу. Потому что преступления на воздушном судне или на корабле нашей страны считаются нарушениями на территории РФ. Последствия для бойца ММА будут, возможно, серьезные. Зависит от того, как будет действовать его защита. Но в Дубае очень строго следят за общественной безопасностью. И, как я сказал, даже оскорбление на улице может привести к году тюрьмы и к крупному штрафу», — заявил Сильвестри.

Чурчаев не впервые устроил драку

Чурчаев - один из самых скандальных бойцов поп-ММА. В 2023 году он затеял массовую драку на взвешивании перед турниром промоушена «Наше Дело» — на это обратило внимание даже правительство Чечни. Но он не сделал выводов и вскоре привлек к себе еще больше внимания.

«Кокорин повторит судьбу Ефремова»: футболист чуть не сбил двух женщин в Москве Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин едва не сбил двух женщин на пешеходном переходе... 20 ноября 13:50 Чурчаев в качестве зрителя посетил турнир UFC в Абу-Даби и попытался сцепиться с топ-бойцом крупнейшей лиги смешанных единоборств Пауло Костой. В последний момент его успела схватить охрана.

«Я с Шарой Буллетом сидел в комнате после боя, Шовхал пишет: «Я тут зацепился с Пауло Костой». Подумал, он просто шутит.

После этого пара минут проходит, мне скидывают видео. Я говорю, что иду к нему. Меня на турнире не было, я вообще бои не смотрел. Дошел до арены, меня не пустили туда. Там охрана вывела их быстро — суету сделали. Говорит: «Я чапалах (легкий удар ладонью — «Газета.Ru») ему один как засунул там!» — рассказал друг Чурчаева Ильяс Якубов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамедов был лишен российского гражданства

Не блещет репутацией и пострадавший блогер. В 2025 году его лишили российского паспорта и запретили въезд в страну сроком на 70 лет. Он был наказан из-за розыгрышей над сотрудниками полиции и военными.

Первый двойной: Махачев «уничтожил» Маддалену и обратился к Трампу Россиянин Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и стал... 16 ноября 12:33 Позже стало известно и о других его правонарушениях. Так, сообщалось, что с 2020 по 2022 год Subo с родственниками создал схему уклонения от уплаты налогов, благодаря которой «сэкономил» более 50 млн рублей. Telegram-канал SHOT утверждает, что в России ему грозит до 10 лет колонии.

Мамедов остается гражданином Азербайджана. В настоящее время он проживает в Дубае, ведет стримы и записывает юмористические ролики, не стесняясь при этом демонстрировать роскошный образ жизни.