«Вся суть семейки»: бывшая жена Бивола обвинила отца боксера в избиении

Екатерина Бивол, бывшая жена боксера Дмитрия Бивола, рассказала, что отец спортсмена избил ее. Конфликт произошел из-за того, что Бивол-старший пришел на тренировку к своему внуку. Женщина пригрозила бывшему свекру судом и заявила, что тот сядет в тюрьму.

Бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил ее экс-свекр Юрий Бивол, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина, недавно перенесшая операцию на носу, рассказала в своих соцсетях, что конфликт произошел из-за того, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Екатерина попыталась помешать встрече и начала записывать происходящее на камеру. По ее словам, отцу боксера это не понравилось, он выбил телефон из рук бывшей невестки, а затем нанес ей несколько ударов, в том числе в область, где наложен шов.

Позже Екатерина опубликовала еще одно видео, на котором сообщила, что вызвала полицию.

«Вот вся суть биволской семейки. Сейчас сюда приедет полиция. Что сделал папаша Бивола?! Сделал то же самое, что делал сам Бивол всю жизнь, — избил меня в мой больной нос. Я засужу этого человека. Он сядет в тюрьму», — заявила Екатерина.

Дмитрий и Екатерина были женаты 16 лет. В июне 2023 года стало известно об их разводе.

В сентябре 2024 года Екатерина рассказала в соцсетях перед боем своего экс-супруга против Артура Бетербиева обо всех травмах Дмитрия, чтобы помешать ему победить.

«После всех нападок на меня со стороны женщины легкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать все, что знаю: у него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти и не по одному разу, локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а еще скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур», — заявила Екатерина.

В итоге Бетербиев победил решением судей и объединил все пояса в полутяжелом весе, но уже в феврале 2025 года Бивол взял реванш.

Бывшая жена обвинила Дмитрия Бивола в избиении

В октябре 2024 года Екатерина в своих соцсетях рассказала, что Дмитрий избивал ее, когда они были в браке, а также показала следы от побоев, утверждая, что они были нанесены боксером в мае 2023 года.

«Он говорил, что надо было «надавать тебе сильнее». Знаю, что многие не могут понять, что хороший боксер не равно хороший человек, муж, отец. Мои дети все видели. Тогда он надломил их веру в него. За последние два месяца, отказавшись общаться с ними, он окончательно уничтожил свой образ. К сожалению, мы живем в мире, где бороться за алименты многим кажется безумием. Что уж говорить, если женщина борется еще и за себя, и за свои принципы», — написала девушка.

В мае 2025 года в эфире передачи НТВ «Звезды сошлись» Екатерина заявила, что Дмитрий избил ее при детях.

«Мог меня оттолкнуть, мог толкнуть в лицо, но так, чтобы по-настоящему серьезно — когда мы уже расходились. Мы уже не жили вместе, он пришел домой, у него был доступ в квартиру, мы стали ругаться и он сильно меня ударил. Конкретно втащил. По лицу ударил за то, что все плохо в семье у нас. Это было при детях, они орали, плакали. Не пошла я в полицию, меня остановил мой отец, сказал, что медийные люди, поэтому будет только хуже», — сказала Екатерина.

Дмитрий Бивол в апреле 2025 года заявил изданию Exclusive KG, что не любит высказываться на тему бывшей жены, отметив, что он очень сильно обжегся.

«Детей я очень сильно люблю, это моя слабость большая. Несправедливости бывают, не только в семейной жизни. Люди могут видеть одно, хотят в это верить. Я придерживаюсь другого», — отметил он.

Бывшей жене Бивола грозит тюрьма

В октябре 2025 года Екатерина Бивол записала видео, в котором нецензурно высказалась о киргизах и казахах. Вскоре она удалила ролик, но он успел распространиться и получить широкий резонанс. Ее аккаунт был заблокирован.

27 октября ее заочно арестовали в Бишкеке. Екатерине грозит до семи лет лишения свободы. Если женщина появится в Киргизии, то она будет заключена под стражу в СИЗО №21 Бишкека.

Экс-супруга боксера жаловалась в соцсетях на то, что ей угрожают. Также она заявляла, что пойдет в полицию и пожалуется на всех, кто присылает ей гневные сообщения и отправляет странные посылки на дом.

31 октября женщина была объявлена в розыск в Казахстане.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается», — заявили в МВД Казахстана.