«Третий бой не проблема»: Бивол взял убедительный реванш у Бетербиева

Бивол взял реванш
Поединок продлился все 12 раундов. При этом Бивол начал бой очень динамично, отлично двигался и пытался ошарашить соперника скоростью. Бетербиев пропустил несколько ощутимых ударов, но выдерживал прессинг и проводил ответные опасные атаки. Так, Бивол дважды с трудом устоял, пропустив правые боковые в челюсть.
Средний отрезок боя прошел под диктовку Бетербиева. Бивол заметно сбавил обороты, очевидно, чтобы сберечь силы на концовку, и больше времени проводил в обороне, пытаясь на контратаках пробить блоки оппонента. Впрочем, боксеры не давали болельщикам заскучать, не уходили в клинч, а искали возможность пробить, периодически устраивая размен.
Концовка же осталась за Биволом, который снова включил скорость — с этим Бетербиеву справляться было непросто. В заключительном раунде он пошел ва-банк и открылся, понимая, что только нокаут может принести ему победу. Бивол выдержал это давление и в итоге выиграл бой. Судьи отдали Дмитрию победу со счетом 114-114, 116-112, 115-113. Он взял у Бетербиева реванш за поражение прошлой осенью и стал абсолютным чемпионом мира.
Первый бой Бивола и Бетербиева
Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.
До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола стала статистика 23-1.
В преддверии ответного поединка Дмитрий поблагодарил оппонента за возможность реванша. Он пообещал, что сделает все для победы.
«Спасибо Бетербиеву, что дал мне рематч. Я намерен выйти на ринг и стать победителем.
Все спортсмены всегда хотят побеждать, мы азартны. Я не был победителем в прошлый раз, но я хочу пойти и кое-что изменить», — сказал Бивол на пресс-конференции.
Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Его рекорд составляет 21-1.
Будет ли трилогия
Главный вопрос, который заботит любителей бокса во всем мире, состоится ли третий матч между этими соперниками, который поставит точку в их противостоянии. Бивол после победы над Бетербиевым ушел от прямого ответа на этот вопрос.
«Я очень счастлив. Я через многое прошел в последние годы. Спасибо всем огромное! Спасибо моей команде, партнерам, болельщикам! Честно говоря, когда я проиграл первый, то мне стало легче. Сейчас мне кажется, что я сделал достаточно для успеха. Сейчас я был лучше, увереннее, был легче и спокойнее.
Я сказал себе, что он от начала до конца будет пытаться меня достать, и мне было тяжело удерживать его весь бой. Я устал — но и он устал тоже. Мне следовало быть умнее и наносить больше ударов.
Будет ли третий бой? Я готов к любому вызову в будущем, но сейчас я просто хочу отдохнуть.
У меня были некоторые повреждения, мне нужно время для того, чтобы подлечиться», — пояснил Бивол.
В свою очередь, Бетербиев не стал исключать возможности трилогии. При этом он отметил, что зависит это не от него.
«Не хочу обсуждать судейское решение, это не мое дело. Мои поздравления Биволу. В чем разница между нашими боями? В первом бою я победил, сейчас — нет, теперь моя очередь делать камбэк.
Хочу ли я провести третий бой? Не мне принимать решение, но я не вижу в этом никаких проблем», — сказал Артур.