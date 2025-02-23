«Третий бой не проблема»: Бивол взял убедительный реванш у Бетербиева

Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, главным событием которого стал второй поединок российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бой завершился победой Бивола судейским решением. После поражения Бетербиев не исключил проведение третьего боя.

Бивол взял реванш

Поединок продлился все 12 раундов. При этом Бивол начал бой очень динамично, отлично двигался и пытался ошарашить соперника скоростью. Бетербиев пропустил несколько ощутимых ударов, но выдерживал прессинг и проводил ответные опасные атаки. Так, Бивол дважды с трудом устоял, пропустив правые боковые в челюсть.

Средний отрезок боя прошел под диктовку Бетербиева. Бивол заметно сбавил обороты, очевидно, чтобы сберечь силы на концовку, и больше времени проводил в обороне, пытаясь на контратаках пробить блоки оппонента. Впрочем, боксеры не давали болельщикам заскучать, не уходили в клинч, а искали возможность пробить, периодически устраивая размен.

Концовка же осталась за Биволом, который снова включил скорость — с этим Бетербиеву справляться было непросто. В заключительном раунде он пошел ва-банк и открылся, понимая, что только нокаут может принести ему победу. Бивол выдержал это давление и в итоге выиграл бой. Судьи отдали Дмитрию победу со счетом 114-114, 116-112, 115-113 . Он взял у Бетербиева реванш за поражение прошлой осенью и стал абсолютным чемпионом мира.

Первый бой Бивола и Бетербиева

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола стала статистика 23-1.

В преддверии ответного поединка Дмитрий поблагодарил оппонента за возможность реванша. Он пообещал, что сделает все для победы.

«Спасибо Бетербиеву, что дал мне рематч. Я намерен выйти на ринг и стать победителем.

Все спортсмены всегда хотят побеждать, мы азартны. Я не был победителем в прошлый раз, но я хочу пойти и кое-что изменить», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Его рекорд составляет 21-1.

Будет ли трилогия

Главный вопрос, который заботит любителей бокса во всем мире, состоится ли третий матч между этими соперниками, который поставит точку в их противостоянии. Бивол после победы над Бетербиевым ушел от прямого ответа на этот вопрос.

«Я очень счастлив. Я через многое прошел в последние годы. Спасибо всем огромное! Спасибо моей команде, партнерам, болельщикам! Честно говоря, когда я проиграл первый, то мне стало легче. Сейчас мне кажется, что я сделал достаточно для успеха. Сейчас я был лучше, увереннее, был легче и спокойнее.

Овечкин против Малкина: «Вашингтон» уничтожил «Питтсбург» в матче с 11-ю голами «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным разгромил «Питтсбург... 23 февраля 02:41 Я сказал себе, что он от начала до конца будет пытаться меня достать, и мне было тяжело удерживать его весь бой. Я устал — но и он устал тоже. Мне следовало быть умнее и наносить больше ударов.

Будет ли третий бой? Я готов к любому вызову в будущем, но сейчас я просто хочу отдохнуть.

У меня были некоторые повреждения, мне нужно время для того, чтобы подлечиться», — пояснил Бивол.

В свою очередь, Бетербиев не стал исключать возможности трилогии. При этом он отметил, что зависит это не от него.

«Не хочу обсуждать судейское решение, это не мое дело. Мои поздравления Биволу. В чем разница между нашими боями? В первом бою я победил, сейчас — нет, теперь моя очередь делать камбэк.

Хочу ли я провести третий бой? Не мне принимать решение, но я не вижу в этом никаких проблем», — сказал Артур.