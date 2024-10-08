«Много раз спала с другими мужчинами»: за что боксера Бивола ненавидит бывшая жена

Российский боксер, непобежденный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в преддверии поединка с Артуром Бетербиевым продолжает конфликтовать с бывшей женой Екатериной, которая в соцсетях назвала его абьюзером и рассказала о своей насыщенной жизни после развода. Сам Бивол назвал поведение экс-супруги аморальным и заявил, что не хочет иметь с ней ничего общего. «Газета.Ru» раскрывает детали конфликта.

«Много раз спала с другими мужчинами — волшебно»

Екатерина Бивол после развода с непобежденным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрием Биволом регулярно публикует записи в соцсетях с критикой ее экс-супруга. В преддверии боя Дмитрия с Артуром Бетербиевым она заявила, что будет болеть за Артура, и рассказала ему обо всех травмах бывшего мужа.

«После всех нападок на меня со стороны женщины легкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать все, что знаю: у него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти — и не по одному разу. Локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а еще скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур», — написала Екатерина боксеру.

Кроме того, Екатерина высказалась о своей личной жизни после развода. Отвечая на вопрос подписчика, не думала ли она переспать с другим мужчиной, экс-жена боксера с гордостью заявила, что живет насыщенной жизнью.

«Я не думала. Я делала. Много раз. Это было волшебно»,

— ответила она.

С чего все началось

Брак Дмитрия и Екатерины длился 16 лет. В 2007 году молодые люди познакомились в самолете, и у них быстро завязались отношения. Вскоре пара стала семьей. У них родилось двое сыновей, и казалось, что в их отношениях нет проблем. Однако в июне 2023 года Екатерина расстроила подписчиков, сообщив, что не живет с мужем. При этом изначально она отзывалась о нем комплиментарно, несмотря на то, что Дмитрий сам разорвал отношения.

«Я сама удивлена, потому что не было какой-то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я это уже не вспомню, потому что причина незначительная, просто какой-то бред. Знаете, наверное, ото всех можно уйти.

Но для меня самое важное, что я прожила счастливые 16 лет с этим человеком и ни о чем не жалею, даже о самом плохом.

Я благодарна своей судьбе за это и за детей. Если честно, я наконец-то счастлива быть собой», — утверждала Екатерина. Она также называла его лучшим боксером и обещала, что всегда будет поддерживать его карьеру.

«Лучше бы у него была любовница»

Вскоре тон сообщений Екатерины изменился. Уже в августе 2023 года она жаловалась подписчикам на то, что была лишней в жизни боксера.

«Я переводила тексты для соцсетей на английский, я помогала с интервью, искала врачей. После 15,5 лет моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем-то лишним», — писала Екатерина.

Также женщина отметила, что Дмитрий принижал ее вклад в их общие достижения, говоря, что она ничего не заслужила. Она также заявила, что если бы у ее мужа была любовница, их брак бы не распался. По словам Екатерины, причина была в ином — однако в чем именно, не рассказала.

«Если бы была любовница, мы были бы женаты. Но у меня соперница была помощнее, чем любовница. К сожалению, обошлось без любовницы. Лучше бы была другая женщина, чем то, что было у меня», — заявила Бивол.

«Говорил моему отцу, что я сама себя ударила»

Осенью 2023 года Екатерина уже не стеснялась в выражениях в отношении экс-супруга. Она назвала его абьюзером, трусом и обвинила в домашнем насилии. Девушка пояснила, что не говорила об этом раньше, поскольку боялась потерять детей. Но при разводе суд постановил, что дети останутся с матерью.

«Потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. Подонки вы все!

Папа отговорил меня идти в полицию. 3 мая 2023 года. Дети видели все! Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание «Боксер года». Он и раньше поднимал руку. Думаю, я должна была сделать признание раньше, но я реально боялась, что он заберет моих детей. Но теперь по закону они со мной», — заявила Екатерина.

close bivol_kate/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Всегда буду любить того Диму»

В другой записи женщина подчеркнула, что хранит добрую память о том, каким ее бывший муж был раньше. Она также поблагодарила его за то, что он от нее ушел.

«Я буду всегда любить того моего Диму. Но я не хочу и не могу принять того человека, в которого он превратился. Еще месяц назад я бы приняла его назад без единого сомнения. Сейчас, когда эмоций и боли меньше, я понимаю, что последние три года я жила в аду. Я была просто обслугой и вещью. Я больше не хочу и не могу так жить. Спасибо ему, что он от меня ушел. Назад пути нет», — написала женщина.

«Не имею ничего общего с этим дешевым человеком»

Дмитрий долгое время хранил молчание и не отвечал на нападки. Однако за несколько дней до боя с Бетербиевым он высказал мнение о поведении бывшей жены.

«Поведение Екатерины — это аморально. Все, что она делает в последние месяцы, понижает ее ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает все, что о ней знали до всего происходящего.

Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает и болеет за моих соперников и желает мне зла.

Именно с этой женщиной я провел долгие годы, и это другой человек. Я ничего не имею общего с этим дешевым человеком. Надеюсь, что адекватные люди понимают ее истинное лицо и все видят», — сказал Бивол на видео, опубликованном YouTube-каналом «Фанат ММА».

Бой с Бетербиевым

Поединок Дмитрия Бивола и также непобежденного Артура Бетербиева состоится в Саудовской Аравии в субботу, 12 октября. На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской аcсоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.