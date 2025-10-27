Бывшую жену боксера Бивола заочно арестовали

Бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола заочно арестовал суд Бишкека, сообщает Mash на спорте.

На Екатерину завели уголовное дело по статье о разжигании межнациональной вражды. В своей соцсети она оскорбила киргизов. Из-за этих высказываний аккаунт Екатерины Бивол был мгновенно заблокирован.

Екатерине грозит до семи лет лишения свободы. Если Екатерина появится в Киргизии, то она будет заключена под стражу в СИЗО №21 Бишкека.

Екатерина жаловалась в соцсетях на то, что ей угрожают. Также она заявляла, что пойдет в полицию и пожалуется на всех, кто присылает ей гневные сообщения и отправляет странные посылки на дом.

14 января 2025 года женщину также привлекли к ответственности из-за оскорбления своего бывшего мужа Дмитрия Бивола, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Ранее экс-супруга Бивола заявила о его изменах.