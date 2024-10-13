«Так тебе и надо, дебил»: жена Бивола и мир бокса обсуждают скандальный бой Команда Бивола решила опротестовать результат боя с Бетербиевым

Артур Бетербиев победил своего соотечественника Дмитрия Бивола решением большинства судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Результат боя вызвал яростные споры, многие посчитали его несправедливым, а решение арбитров назвали «ограблением».

Скандальный итог

Знаковый для российского и мирового бокса поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом закончился скандалом. Решение судей было встречено мировой общественностью неоднозначно.

На карточке одного из арбитров была зафиксирована ничья со счетом 114-114, а два других отдали перевес Бетербиеву, одержавшему свою 21-ю победу на профессиональном ринге и до сих пор не потерпевшему ни одного поражения. Один из арбитров зафиксировал счет 115-113, а карточка третьего судьи и вовсе показала результат 116-112.

Если вдаваться в детали, то все три арбитра отдали три последних раунда Бетербиеву, что и склонило чашу весов на его сторону (у двоих судей после девяти раундов побеждал Бивол). Расхождения же в решениях были зафиксированы только в двух трехминутных отрезках – четвертом и седьмом. У первого арбитра эти раунды были отданы Биволу, у второго четвертый остался за Биволом, а седьмой за его соперником, последний же судья в обоих случаях отдал перевес Бетербиеву.

«Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда»,

– цитирует ТАСС теперь уже экс-чемпиона мира.

Команда проигравшего уже объявила, что будет опротестовывать решение арбитров, хотя и не верит в положительный результат апелляции.

«Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и... все это похоже на большую схему, — рассказал менеджер Бивола Владимир Корнилов.

— Этот судья провел много боев, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112, как он это посчитал».

«Результат несправедлив»

Мир разделился после боя, обсуждая его результат. Один из самых ярких комментариев дала бывшая супруга проигравшего боксера, у которой осталась обида после развода.

«Так тебе и надо, дебил. Карма настигла Бивола. Иди к своей Мармаре... Я 16 лет отдала... Господи, на переправе коней не меняют. Ты нас кинул, карма... Артур, я тебя поздравляю», — написала Екатерина Бивол в своих соцсетях.

Тренер Бивола Геннадий Машьянов заявил Telegram-каналу «Ушатайка», что доволен действиями своего подопечного и считает, что тот выполнил план на бой за исключением некоторых мелких нюансов, которые они еще доработают.

«После девятого раунда я был уверен, что мы побеждаем. Из девяти мы победили в семи. Я считал, что результат уже предрешен. Мы в победе не сомневались, — рассказал специалист.

— Когда бой закончился, к нам с уверенностью подошел рефери в ринге – самый близкий человек к бою – и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошел и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово».

Не скрывал своего возмущения промоутер Эдди Хирн, работающий с проигравшим:

«Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол сегодня не стал абсолютным чемпионом. Судья (посчитавший 116-112) никогда больше не должен работать в этом виде спорта».

«Я ожидал немного другого исхода. Доволен самим боем, как бы это странно ни звучало, ведь я был противником этого поединка с самого начала. Но остался доволен с точки зрения тактики и техники. Однако в исходе поединка отдавал предпочтение в другую сторону», – цитирует «Чемпионат» экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

Другой знаменитый российский боксер Сергей Ковалев в своих соцсетях написал, что считает победителем Бивола, который, по его мнению, был в поединке точнее.

«Я думаю, это был один из лучших боев за последние 20 лет, но мне кажется, что результат несправедлив, — цитирует в своей соцсети председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха журналист Майкл Бенсон.

— Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я подумаю и постараюсь устроить реванш. Если они согласятся, мы это сделаем».

«Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!» – лаконично написал в своих соцсетях знаменитый американский боксер Андре Уорд.

«Бокс так ужасен. 115-113, 116-112? Ха-ха», – написал в своих соцсетях американский чемпион WBC в легком весе.

Ему вторит звездный американский рэпер ScHoolboy Q. Возмущен результатом и выступающий ныне за «Акрон» в РПЛ Артем Дзюба.

«Вы что, издеваетесь? Тогда у меня все, господа. Если Бетербиев, то у меня все. До свидания», – подчеркнул лучший бомбардир в истории сборной России по футболу в своих соцсетях.

«Посмотрите на лицо Бивола»

Впрочем, не все согласны с мнением, что именно Бивол заслуживал победы. Нашлось немало авторитетных в мире бокса и не только людей, кто считает Бетербиева законным победителем.

«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние два раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило. К десятому раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными лидерами. Очень хотел бы увидеть реванш», – цитирует «Спорт-Экспресс» экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева.

«Ограбление? Посмотрите на лицо Артура, а затем на лицо Бивола. Что-то его било. И это был не призрак», – подчеркнул глава Top Rank Карл Моретти.

«В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрия Бивола. Бой завершился победой Бетербиева, — говорится в поздравлении футбольного клуба «Ахмат».

— Таким образом, чеченский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Поздравляем с этим успехом Артура!»

Будет ли реванш

Боксеры довольно корректно высказывались после поединка, но при этом каждый гнул свою линию.

«Я не люблю оправданий. Мне будет стыдно, если я попытаюсь объяснить вам, почему я не выиграл этот бой. Не выиграл и все», – цитирует Майкл Бенсон Бивола.

«Пусть делают, что хотят. Эдди Хирн всегда говорит обо мне нехорошо. Может быть, это потому, что теперь я побил уже трех его бойцов. Поэтому он всегда на меня жалуется?» – заявил Бетербиев.

Сразу же пошли разговоры о возможном, причем незамедлительном реванше. Бетербиев не опроверг эту информацию, но рассказал о своих условиях.

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее, чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят».