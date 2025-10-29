На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

ФБР добилась своего: обвиняемого в кибермошенничестве российского баскетболиста экстрадируют в США

Суд Парижа решил экстрадировать Касаткина в США, баскетболисту грозит до 25 лет
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Суд Парижа принял решение выдать властям США россиянина Даниила Касаткина, обвиняемого в участии в деятельности международной преступной хакерской группировки. 26-летний российский профессиональный баскетболист, атакующий защитник, выступающий за клуб МБА-МАИ из Москвы, провел под стражей во Франции четыре месяца, после чего будет экстрадирован в Америку, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что адвокатам спортсмена нужно собрать доказательную базу, чтобы суметь защитить его в американском суде.

Окончательное решение — за премьер-министром Франции

Касаткин был задержан в аэропорту Парижа имени Шарля де Голля по международному ордеру от властей США 21 июня 2025 года. Он прилетел во Францию, чтобы сделать предложение своей невесте. Задержание произошло на основе запроса о возможной экстрадиции. С тех пор спортсмен находится под стражей в парижском центре содержания в блоке для лиц с проблемами документов или под угрозой экстрадиции.

США обвиняют Касаткина в участии в деятельности хакерской группы, которая шифровала данные компаний и требовала выкуп в криптовалюте. По данным ФБР, атаки проводились с использованием его ноутбука или IP-адресов, связанных с ним во время пребывания в США. По версии американсих следователей, Касаткин якобы участвовал в сговоре с целью компьютерного мошенничества, отмывания денег и кибератак.

Российский спортсмен провел в студенческих лигах США два сезона (2020/21 и 2021/22) — именно в это время было совершено преступление.

Адвокат баскетболиста во Франции Фредерик Бело и российский юрист Владимир Саруханов оперативно подали ходатайства об освобождении под залог или судебный надзор, но получили два отказа.

Во время первого судебного заседания, прошедшего в начале сентября, Касаткин заявил, что не согласен на экстрадицию в США, потому что хочет защищаться во Франции, где, по его мнению, суд будет объективнее.

Сторона защиты в ходе разбирательства в парижском суде подчеркивала, что ФБР не предоставило ни одного прямого доказательства — ни переписки, ни переводов, ни кода, ни доступа к серверам хакерской группы, Единственной косвенной связью оказался IP-адрес из общежития университета в США в 2021 году, использовавшийся десятками студентов, и ноутбук, который Касаткин продал одногруппнику перед отъездом из страны, через который велись кибератаки.

Адвокат баскетболиста не раз указывал на незаконность содержания под стражей: Фредерик Бело неоднократно подчеркивал, что США не предоставили в установленный 60-дневный срок полный пакет документов для экстрадиции, включая дополнительные материалы в поддержку запроса. Это, по его мнению, делает продление ареста незаконным.

«В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено», — заявил Бело в апелляционном суде Парижа 1 октября 2025 года.

29 октября парижский суд постановил удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции Даниила Касаткина. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве». При этом данное решение должно быть одобрено премьер-министром Франции — без этого Касаткина не смогут экстрадировать.

«В деле возможна политическая предвзятость»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что теперь адвокатам Касаткина предстоит серьезная работа по составлению доказательной базы невиновности спортсмена, чтобы защитить его по американским законам.

«Вмешиваться в этот процесс Россия никак не может, там работают свои законы. Адвокаты работали, старались как-то, каким-то образом, видимо, предотвратить это. К сожалению, теперь он уже, я так понимаю, будет участником судебного процесса в США. Надо будет работать там, по американским законам, и чем быстрее адвокаты поработают и найдут доказательную базу, тем будет лучше.

Если бы он сидел год, два или три во Франции в статусе задержанного, ситуация бы не изменилась.

Мы отсюда не можем констатировать, было ли все так, как описывает следствие, на самом деле. Вот я точно не могу сказать, что там было — может, действительно преступление имело место быть. Возможна и политическая предвзятость», — заявила Журова.

По ее словам, чем больше фактов, подтверждающих позицию российского спортсмена будет собрано, тем меньше может составить его наказание.

«В этой ситуации надо разобраться в целом, Касаткин может быть по глупости или по незнанию, или еще как-то был причастен, Но незнание закона не освобождает человека от наказания. Главная задача — это собрать доказательную базу. Потому что есть большая разница в наказании и сроке от того, сделал ты преступление умышленно или по незнанию. Это серьезная работа для адвокатов», — заключила депутат.

Следствие поставило карьеру Касаткина под угрозу: спортсмен уже точно пропустит весь сезон — 2025/2026, не имея возможности тренироваться. В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами