«Ограничения снимут, а на Олимпиаду не пустят»: отстранение бобслеистов из РФ признали незаконным

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение российских спортсменов. У них появился теоретический шанс выступить на Олимпийских играх — 2026. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал «Газете.Ru», что может этому помешать, а легендарный бобслеист Алексей Воевода призвал не спешить радоваться.

«Надеемся, решение станет прецедентом»

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, сообщил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

<...> Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал он в Telegram.

Дегтярев подчеркнул, что Минспорта и ОКР совместно со спортивными федерациями продолжают систематическую деятельность по защите прав и интересов российских спортсменов. По словам министра, также подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта. Кроме того, 21 октября будет рассмотрен вопрос допуска представителей России в лыжных видах спорта.

«Не торопитесь радоваться»

Знаменитый российский бобслеист Алексей Воевода, завоевавший две золотые медали Олимпийских игр — 2014, призвал россиян не спешить радоваться.

«Травля российского спорта юридически необоснованна. В этой связи такие решения вполне закономерны. Можно ли считать это прецедентом? Конечно. Но я бы не торопился радоваться в этой связи. Глобальной смены вектора пока не видно. Только это сможет качественно реанимировать международное спортивное сообщество. Держим кулачки», — заявил Воевода «Газете.Ru».

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков также осторожно оценивает перспективы россиян выступить на ближайших зимних Играх. Он, в частности, подчеркнул, что пока неясно, сколько человек будут допущены к соревнованиям и в каком статусе.

«Давайте не забывать, что международная федерация может снять с нас ограничения, а МОК просто не позволит выступить на Олимпиаде. Собственно, меня так не пустили на Игры-2018, хотя я абсолютно по праву пробился туда. Там просто могут сказать: «Да, вы отобрались, но мы вам не рады», — заявил Третьяков каналу RT.

Он добавил, что решение трибунала в любом случае является положительным, поскольку свидетельствует о серьезном прогрессе. Теперь, считает спортсмен, следует ждать дальнейших шагов от IBSF и МОК.

«Все члены сборной России до конца рассчитывают на допуск. Теперь шансы на это возросли многократно. Появился свет в конце тоннеля. Все отечественные бобслеисты и скелетонисты следят за новостями и верят в лучшее», — подчеркнул спортсмен.

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов также рад случившемуся. При этом, по его словам, дальнейшие действия пока остаются неясными.

«Это большая победа, могу сказать. Сейчас находимся во взаимодействии с международной федерацией, все-таки у них еще утро. Времени у нас очень мало — потому что рассмотрение заявок на нейтральный статус занимает несколько месяцев. Но какие несколько месяцев в наших условиях?

Сборная как готовилась, так и готовится и в любой момент готова вернуться на международные старты и показывать лучшие результаты»,

— сказал Пегов порталу «Спорт-Экспресс».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, в свою очередь, верит, что и другие федерации смогут последовать примеру бобслеистов и добиться допуска своих спортсменов.

«Надо поблагодарить за огромную работу саму федерацию и министра спорта. Сейчас мы видим результат, и это дает, может быть, слабую, но надежду на то, что и другие федерации смогут отстаивать интересы своих спортсменов», — заявил парламентарий «Газете.Ru».

Свищев, также возглавляющий Федерацию керлинга России, заявил, что организация будет обращаться в суд с апелляцией.

«Мы сегодня собираем совещание нашей федерации, тоже планируем подавать в суд в срочном порядке. Надеемся, что и наших спортсменов тоже восстановят. Другой вопрос, как международные федерации будут исполнять эти решения. Во многом это зависит и от позиции Международного олимпийского комитета. К тому же, не забывайте, что могут быть всевозможные апелляции от наших оппонентов . Будем работать», — сказал Свищев.

История вопроса

Санкции против российских спортсменов были введены еще в 2022 году в соответствии с рекомендациями МОК. Вопрос допуска бобслеистов и скелетонистов к Играм в последний раз рассматривался Конгрессом IBSF в сентябре 2025 года, и тогда им было отказано.

Анатолий Пегов обрушился с критикой на Конгресс, упрекнув, в частности, представителей Украины: они, по его словам, повлияли на голосование, во время которого 36 делегатов высказались против допуска россиян, поддержали его девять человек, а еще шестеро воздержались.

«Уже надоело терпеть цирк, который устраивают наши украинские партнеры, это просто приводит меня в смех. Они несут какую‑то чушь. Они в презентации отметили спортсменов и тренеров, которые не работают в федерации уже четыре года… Ходят там, носки свои сине‑желтые надели и радуются», — посетовал Пегов в комментарии «Матч ТВ».

Михаил Дегтярев назвал решение Конгресса политически мотивированным и несправедливым.

«Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация

— демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России», — заявил он РИА Новости.