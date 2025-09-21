Фурор в Пекине: россияне триумфально вернулись в мировое фигурное катание

Россия официально будет представлена на Играх-2026
Мало кто в этом сомневался после того, как 20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. Несмотря на отстранение и полное лишение квот, российские фигуристы на внутренних стартах продолжают показывать стабильно высокий уровень и остаются конкурентоспособными. Не было сомнений и в том, что отборочный турнир в Пекине станет простой формальностью.
Вопрос оставался в том, допустит ли ISU россиян в каждом виде соревнований в фигурном катании — и, как оказалось, нет. За бортом Игр остались танцевальные и спортивные пары, а вот одиночницам и одиночникам дорога оказалась открыта. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) долго выбирала представителей для участия в квалификационном турнире. Им было необходимо соответствовать определенным критериям, которые не были публично озвучены.
В итоге ими стали чемпионка России 2025 года Аделия Петросян и Петр Гуменник, занявший на главном национальном старте четвертое место. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.
На возвращение российских спортсменов сообщество фигуристов отреагировало положительно. Двукратная чемпионка мира Меган Дюамель, ранее выступавшая против допуска атлетов из России, изменила свою позицию.
«Когда россияне приезжают на международные старты и катаются хорошо, это повышает уровень конкуренции. Это важно для спорта», — заявила Дюамель.
Первой заветный билет в Милан заполучила Аделия Петросян — ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по решению ISU присутствовала на соревнованиях без своих наставников. Несмотря на это, фигуристка на первых для себя взрослых международных стартах блестяще справилась не только с волнением, но и с болезнью, из-за которой показанный ею контент был слегка упрощен.
По итогам первого соревновательного дня Петросян заработала 68,72 балла, а в произвольной программе россиянка набрала 140,91 балла. Суммарный результат Аделии по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.
Путевку на Игры в Пекине по регламенту получили все спортсменки, занявшие в итоговом протоколе места с первого по пятое. Вместе с Петросян на Олимпиаду от женщин-одиночниц отобрались Анастасия Губанова (Грузия), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Белоруссия) и Чжан Жуйян (Китай).
В восторге все: от Татьяны Тарасовой до международной федерации
Триумфальное возвращение Петросян не осталось без внимания мирового сообщества фигурного катания. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) назвали ее прокат чемпионским.
«Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона», — заявили в ISU.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не поскупилась на комплименты Аделии, назвав ее успех грандиозным.
«Это большая настоящая победа ее и ее команды, которая сделала возможным участие нашей страны в одиночном катании на Олимпийских играх. Это грандиозная победа», — заявила Тарасова.
Тренер Александр Жулин в интервью отметил, что олимпийский контент Петросян будет.
«Выступление, если учитывать то, что у неe была травма, очень хорошее. Сама программа была немножко упрощенной для отбора на Олимпиаду. Но я уверен, что Аделия ещe добавит пару четверных», — заявил Жулин.
Петр Гуменник = Петр Первый
В соревнованиях у мужчин от России выступил Петр Гуменник — спортсмен знаменит стабильностью и хладнокровием, что стало ключевым фактором при решении ФФККР выбрать фигуриста для участия в отборочном турнире. И он не подвел, сумев сначала выиграть короткую программу с почти десятибалльным отрывом, заработав место в последней разминке в произвольной программе, после чего пошел на эксперимент и откатал ее сразу с пятью четверными прыжками.
Выступление россиянина вышло удачным, но не на все сто процентов — две ошибки на четверном и тройном прыжке помешали Петру закрыть все квадратики в трансляционной графике зеленым цветом, однако за счет сложности других элементов, исполненных чисто, Гуменник с большим отрывом занял итоговое первое место и получил олимпийскую квоту.
Вместе с ним в Милан в феврале следующего года отправятся Ким Хен Гем (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Кирилл Марсак (Украина) и Ли Юйсян (Китайский Тайбэй).