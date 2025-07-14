«Сильная спортивная Россия нужна миру». Интервью Олега Матыцина

России не следует только ждать решений и инициатив от нового президента МОК Кирсти Ковентри, нужно вести диалог с позиции сильной и самодостаточной спортивной державы. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Также он раскрыл ключевые задачи организации, призвал использовать опыт Советского Союза в развитии спорта в условиях ограничений и оценил роль Александра Овечкина в представлении России на международной спортивной арене.

«Мы должны совершенствовать нормативное-правовое обеспечение в сфере спорта»

— Вы возглавили комитет по физической культуре и спорту в сентябре прошлого года. Какие изначально вы ставили перед собой цели в этой должности? Что удалось реализовать? Какие задачи сейчас стоят перед комитетом?

— Прежде всего, я хочу поблагодарить моих коллег из комитета и его предыдущего председателя, Дмитрия Свищева. Задача комитета заключается в том, чтобы максимально оперативно реагировать на изменения, которые происходят в спортивной сфере, проводить анализ этих изменений с помощью рабочих групп, комиссий, которые созданы в комитете, экспертного совета — все это воплощается в законодательные инициативы. В дальнейшем, естественно, вносить изменения в законодательство, которые бы отражали те новые тенденции и посылы, происходящие сегодня в спортивной отрасли, будь то массовый спорт, профессиональный спорт или новый формат международных соревнований, которые Россия инициировала и проводит.

Поэтому мы в своей основной линии выстраивали тесное взаимодействие со всеми субъектами физической культуры: как с государственными органами — прежде всего с министерством спорта — так и с общественными организациями в лице всероссийских федераций, с профессиональными лигами, с общественными организациями.

Работа идет очень конструктивно. У нас профессиональный состав в комитете, есть и знаменитые спортсмены, есть люди, которые работали в государственных структурах, в общественных объединениях.

И вот такой симбиоз позволяет нам выносить на обсуждение вопросы, по которым предварительно был проведен анализ с помощью экспертного сообщества. Мы активно взаимодействуем, в частности, с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина, который нам оказывает юридическую помощь в анализе документов, в подготовке решений.

Очень рад, что выстроено конструктивное взаимодействие внутри Думы с другими комитетами. Мы понимаем, что сфера спорта не является автономной, она находится в тесном взаимодействии и отражает тенденции в экономике, в сфере молодежной политики, в социальной сфере. И мы всегда сотрудничаем с комитетами Государственной думы для того, чтобы законы, которые мы предлагаем, были предварительно проработаны и уже выносились на пленарные заседания через совет Думы как хороший, качественный продукт.

— Вы возглавили комитет после работы в министерстве спорта. Насколько опыт руководства Минспорта сейчас помогает вашей деятельности в комитете?

— Конечно, помогает. Я считаю, что статус депутата предполагает наличие профессионального и жизненного опыта, который у меня есть благодаря работе в сфере государственных структур, общественных организаций. До министерства спорта я возглавлял общественные организации, Международную федерацию студенческого спорта.

Ну и, конечно, объем задач и видение, масштаб планирования в министерстве дает очень серьезный жизненный опыт. Все это, я считаю, оказывает положительное влияние на мою деятельность в качестве председателя комитета по спорту.

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Мы активно взаимодействуем с общественными и государственными органами, с региональными лидерами. Федеральный закон имеет силу и применяется на всей территории Российской Федерации, его влияние оказывается на все сферы деятельности. Поэтому, безусловно, сфера спорта и законы предполагают такой межведомственный подход. Я продолжаю взаимодействовать с членами правительства, очень признателен председателю правительства Михаилу Мишустину за поддержку и всем моим коллегам в составе правительства за очень оперативное реагирование на наши запросы.

Командный подход сохраняется и здесь. И я всегда говорю, что задача комитета — это выстраивать конструктивный диалог со всеми государственными и общественными организациями, субъектами. В данном случае — с министерством спорта, потому что задача у нас одна: реализация стратегии развития физической культуры и спорта и достижение национальных целей, которые определил президент Российской Федерации.

Закон фактически является основой всей дальнейшей деятельности, потому что, изменив закон, мы выстраиваем уже некие новые векторы развития.

— Каких сфер касаются ключевые, на ваш взгляд, законопроекты и инициативы, которые сейчас либо уже находятся на рассмотрении, либо находятся в разработке?

— Прежде всего, законодательные инициативы направлены на совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере спорта. Мы совсем недавно приняли закон о Российском спортивном фонде, который является дополнительным механизмом финансирования проектов в области спорта.

Надеемся, что в самое ближайшее время будут приняты все необходимые акты на уровне правительства Российской Федерации и министерства спорта, и этот закон начнет работать. И таким образом значительная поддержка будет оказана проектам в сфере массового спорта, детско-юношеского спорта, профессионального спорта. Ну и, конечно, все федерации и субъекты физической культуры с нетерпением ждут возможности участия в конкурсе. Задача министерства спорта — сделать этот процесс максимально открытым и объективным, чтобы можно было оценить представляемые проекты.

Мы со своей стороны готовы оказать содействие после того, как будет сформирован попечительский совет. Кроме того, находятся на рассмотрении законопроекты, связанные со статусом общественных объединений, лиг.

Ведется работа над следующими законопроектами:

№920248-8 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части уточнения правового статуса спортивных школ, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;

№797113-8 «О внесении изменений в статью 19-2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в целях совершенствования правового регулирования статуса профессиональных спортивных лиг;

№262291-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования нормативно-правового регулирования студенческих спортивных клубов.

В ближайшее время мы также будем рассматривать предложения по совершенствованию терминологического аппарата закона, потому что вводятся новые понятия, возникают новые тенденции. Естественно, это все должно быть отражено в тех терминах, которые используются на уровне Федерального закона, так как от их точности, от правильности понимания зависит и понимание внутри спортивного сообщества.

Также мы направили на согласование закон, который касается совершенствования антидопингового законодательства. Наша антидопинговая система является одной из самых эффективных в мире, если не самой эффективной, по признанию наших коллег из WADA, из Бюро Конвенции по борьбе с допингом. Тем не менее жизнь продолжается, и мы видим необходимость внесения определенных изменений в федеральное законодательство. Процесс достаточно сложный, потому что это весьма чувствительная сфера деятельности.

Мы ждем замечаний и предложений со стороны администрации президента, правительства, общественных объединений, надеемся, что в весеннюю сессию этот закон будет рассмотрен как минимум в первом чтении.

— Как будут работать заявки на финансирование из Российского спортивного фонда, каков механизм?

— Министерством спорта должны быть утверждены правила приема и рассмотрения заявок, критерии, по которым будут приниматься решения попечительским советом. Все это должно происходить в соответствии с программой деятельности фонда — она тоже в ближайшее время должна быть вынесена на рассмотрение и утверждение попечительским советом. Четырехлетняя программа работы фонда будет представлена правительству и администрации президента РФ. Будут определены основные цели деятельности РСФ, а также программы и проекты, которые предложат субъекты — будь то общественные организации или спортивные школы.

Но конкретные механизмы, критерии и сроки должны быть указаны в правилах, которые утверждаются министерством спорта. Надеюсь, что этот процесс пройдет в самое ближайшее время, потому что уже есть необходимость планирования на 2026 год. Сегодняшний источник финансирования федераций теперь будет направляться в фонд — это ставки, сделанные на международные соревнования. И, естественно, федерациям важно понимать, будет ли он компенсирован, примутся ли их проекты.

Соответственно, они смогут планировать свою финансово-хозяйственную деятельность на 2026 год. Это должно быть сделано до ноября, а еще лучше — раньше, чтобы у людей было правильное понимание, с какими средствами они войдут в следующий год.

— Как сейчас организуется взаимодействие с регионами и в чем оно заключается?

— Одним из наших приоритетов является тесное двустороннее взаимодействие с регионами, с этой целью мы проводим выездные заседания комитета и приглашаем на эти заседания региональных представителей. Как правило, это происходит четыре раза в год, проводим заседания в различных федеральных округах и приглашаем для участия руководителей региональных министерств спорта, законодательных собраний субъектов этого федерального округа. Недавно мы проводили совещание в Брянске и, естественно, были приглашены все 18 субъектов Центрального федерального округа. До этого мы проводили подобное совещание в Красноярске, в котором участвовали субъекты Сибирского федерального округа.

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Это делается для того, чтобы вести прямой диалог с представителями регионов, слышать их проблемы, максимально оперативно реагировать на все рекомендации и пожелания в законодательных инициативах. Основная наша задача, как я уже говорил, — совершенствование нормативно-правового механизма. И для этого, естественно, нам нужно понимать, что происходит в регионах.

Кроме того, мы проводим заседания экспертного совета — представители регионов присоединяются либо в режиме видеоконференций, либо очно. Они должны быть участниками открытой дискуссии по актуальным проблемам, которые выносятся на заседание экспертного совета. Я активно общаюсь практически со всеми руководителями регионов. Мой принцип и принцип комитета — активность, открытость, конструктивность. Тем более в бытность министром спорта я очень много контактировал с руководителями регионов, значительное большинство из них остались в должностях. И это помогает в режиме реального времени принимать решения, задавать вопросы, выслушивать рекомендации и пожелания.

«Исторические регионы максимально интегрированы в систему российского спорта»

— Насколько сейчас новые регионы интегрированы в спортивную систему Российской Федерации? Состоятся ли игры участников СВО?

— Исторические регионы максимально интегрированы. Были изначально поставлены задачи президентом и председателем правительства. Как только прошли референдумы и было принято решение о вхождении регионов в состав Российской Федерации, мы сделали шаги для совершенствования законодательства в этой области, чтобы сделать легитимным процесс вхождения атлетов в систему российского спорта, участия их во всероссийском календаре, проведения учебно-тренировочных сборов, оказания помощи спортсменам. Сейчас эта работа активно продолжается.

По инициативе Фонда защитников Отечества и Паралимпийского комитета, мы уже проводили отдельно Кубок защитника Отечества и по летним, и по зимним видам спорта. Сейчас это движение очень активно развивается, и мы видим интерес со стороны бойцов, которые вернулись из зоны СВО.

Многие получили травмы, и это люди, которым спорт помогает адаптироваться к жизни, они являются самыми активными сторонниками этого движения.

Вопрос проведения игр участников СВО, безусловно, актуальный. Мы со своей стороны максимально активно поддерживаем это движение. Министерство спорта, как государственный регулятор, сделало все необходимое для того, чтобы внести эти соревнования в единый календарный план, обеспечить финансирование. Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ был отдельно посвящен вопросам адаптивного спорта и, в частности, использованию его ресурсов для решения вопросов социальной адаптации участников специальной военной операции. Часть средств из Российского спортивного фонда будет целенаправленно выделена на реализацию этой программы.

— Неизбежная тема, которой сейчас приходится касаться, — санкции в отношении нашего спорта. За последние годы от стороны российских спортивных руководителей и от вас в том числе звучала информация о контактах с зарубежными коллегами, конечной целью которых является, собственно, снятие ограничений. На каком уровне сейчас находятся эти контакты и наблюдаете ли вы встречное движение с той стороны?

— По нашему предложению введен статус спецпредставителя Государственной думы по вопросу международного спортивного сотрудничества. Мы сейчас налаживаем контакты с нашими коллегами — парламентариями других стран. В частности, состоялась моя встреча с послом Казахстана в Российской Федерации. Также намечен выезд для участия в совещании по линии ШОС в Китайской Народной Республике.

Конечно, эта работа должна носить командный характер с использованием всех механизмов, дипломатических в том числе. И самое главное — механизмов прямых контактов. Было принято президентом и поддержано спортивной общественностью решение о совмещении должностей министра спорта и президента Олимпийского комитета России. Фактически, спортивная власть сейчас централизована, что, наверное, на данном историческом этапе правильно. Поэтому основная функция министерства спорта – взаимодействовать с коллегами по линии государственных структур.

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Создан механизм в рамках БРИКС, в рамках СНГ, созданы рабочие группы, подписаны соглашения, проведены уже два раза Игры стран СНГ. В этом году они пройдут в Азербайджане. Нами проведены Игры БРИКС в открытом формате. И все это, считаю, содействует не столько снятию санкций, сколько обеспечению самодостаточности в развитии спортивного движения на пространстве БРИКС, международному сотрудничеству. И, самое главное, это дает возможность нашим спортсменам, с учетом санкций и ограниченных международного календаря, участвовать в соревнованиях.

Акцент должен быть сделан на работе министерства спорта и Олимпийского комитета, так как ответственность сейчас лежит на них. Ну и, конечно, президенты федераций должны взаимодействовать со своими коллегами в международных структурах для того, чтобы объяснять необходимость восстановления законных прав спортсменов на участие в соревнованиях. Эти права гарантированы Олимпийской хартией и резолюцией Организации Объединенных Наций.

Мы не требуем ничего лишнего, только восстановления прав. И говорим о том, что это касается не только нашей страны, но и наших друзей из Республики Беларусь.

Говорим о недопустимости дискриминационного подхода в отношении спортивных организаций и спортсменов. В этом случае Россия выступает не только в режиме самозащиты, но и как гарант и дипломат для того, чтобы восстановить истинные ценности спорта.

Вступила в должность новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Она олимпийская чемпионка, знает работу МОК, и ее заявления уже после избрания вселяют надежду, что наши инициативы будут встречены с пониманием. Они уже находят отклик. Мы видим, что многие федерации начали допускать спортсменов: хотя бы в нейтральном статусе, но все же гарантировано право их участия.

Недавно должен был состояться чемпионат Европы по кикбоксингу, и правительство Молдавии вдруг приняло решение о недопуске российских спортсменов. В этом отношении, считаю, очень принципиальной была позиция Международной федерации кикбоксинга, которая осудила действия молдавских властей, отменила чемпионат и направила письмо в адрес Федерации кикбоксинга России, если не с извинениями, то с позицией в поддержку Россию. Наши спортсмены должны были выступать под национальным флагом, а в случае их победы должен был звучать гимн РФ.

Это уже позитивные сигналы от одной из международных федераций. Подавляющее большинство из них понимает, что без России сложно развивать международный спорт. Понимает, что необходимо отвечать за единство спортивной международной семьи. Тем более, когда речь идет о такой стране, как Россия, которая была основоположником современного олимпийского движения, и наши спортсмены всегда были гарантами объективности, гарантами честности, fair play.

Думаю, в самое ближайшее время должны произойти изменения. Но нельзя сидеть сложа руки, надо работать, использовать все каналы — и дипломатические, и государственные, и общественных организаций, и средства массовой информации. Потому что нужно давать объективную оценку как положительных примеров деятельности международных федераций, так и негативных проявлений политизации спорта.

«Не стоит преувеличивать роль США в определении тенденций развития спорта»

— Вопрос, который хочу задать, наверное, носит отчасти популистский характер. Но не могу обойти вниманием шумиху, которая поднялась после избрания Дональда Трампа на пост президента США. СМИ активно обсуждали возможность послаблений в отношении российского спорта, которые постепенно приведут к снятию всех ограничений. На ваш взгляд, насколько происходящее в Штатах в реальности влияет на ситуацию в международном спорте?

— Я бы не стал преувеличивать роль Соединенных Штатов в определении тенденций развития мирового спорта. При всем уважении к системе профессионального и олимпийского спорта в Америке, заявления или действия одного политика, каковым является президент Соединенных Штатов, вряд ли могут в корне изменить тенденцию мировой спортивной политики.

Здесь как раз речь идет о том, чтобы мировая спортивная политика и мировое спортивное руководство, в данном случае Международного олимпийского комитета и федераций, были самостоятельны в принятии решений. В этом ценность спорта — в автономности. И во влиянии на действия, заявления и решения политиков, которые должны соответствовать базовым принципам спорта.

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Это командность, это уважение культуры, это недопустимость дискриминации, это равное уважение всех конфессий. И прочее прописанное в Олимпийской хартии. Наверное, американский бизнес оказывает определенное влияние на деятельность международных федераций, Международного олимпийского комитета и на решения, которые ими принимаются.

Но здесь надо понимать, каким будет олимпийское движение с приходом нового президента МОК. Какую команду она создаст и какую программу она предложит. Либо эта программа будет продолжать линию зависимости от экономических факторов и влияния экономики на принятие решений политиками, в частности спортивными. Либо это будет все-таки восстановление статуса международного олимпийского движения как самостоятельного, пропагандирующего ценности мира, единства, уважения прав народов, спортсменов. И надо будет смотреть, каким будет отклик со стороны международного спортивного сообщества.

Большинство самостоятельных лидеров стран, каковыми являются, прежде всего, президент Владимир Владимирович Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, всегда декларируют и своим поведением доказывают, что спорт должен оставаться независимым. И право заниматься спортом, право участвовать в соревнованиях — это право базовое, которое не должно никем нарушаться. Задача государств — оказывать содействие в развитии национальных систем спортивного сотрудничества путем проведения международных соревнований.

В частности, Россия за последние 20 лет провела практически все крупнейшие соревнования, и всегда они признавались лучшими. Недавно были игры БРИКС, Игры Будущего, до этого были Олимпийские игры, чемпионаты мира, Универсиады. И всегда президент России открывал эти соревнования, гарантируя, что они являются символом мира, единства и уважения базовых принципов гуманистического сообщества.

— Вы справедливо заметили, что заявления Кирсти Ковентри внушали определенную надежду. Она действительно говорила о том, что необходимо создать рабочую группу по взаимодействию со странами, находящимся в состоянии военных конфликтов. Чего российская сторона ждет от ее деятельности?

— Моя личная позиция заключается в том, что не надо ничего ожидать. Надо выстраивать конструктивный диалог, транслируя, что мы — самодостаточная держава с великим спортивным прошлым, и мы это не раз доказывали.

Я еще раз хочу отметить, что президент Российской Федерации никогда не боялся выступать гарантом в том числе спортивных инициатив, и всегда защищал спорт как сферу социального развития, в которой должно быть обеспечено соблюдение всех норм и прав.

Надо создавать и укреплять нашу национальную спортивную систему. Мы до 1952 года не участвовали в олимпийском движении. С периода гражданской войны и революции риторика международных спортивных руководителей в отношении Советского Союза была практически аналогичной той, что мы слышим сейчас. Были и санкции, и недопуск, но при этом политика государства заключалась в том, чтобы обеспечивать и создавать спортивную инфраструктуру, подготовку кадров, систему проведения соревнований. Была задача обеспечить статус чемпиона Советского Союза как не менее значимый, чем звание чемпиона мира. Мы открыто приглашали сюда коллег из других стран для проведения соревнований.

Мне кажется, этот опыт надо сейчас использовать — не копировать, а именно использовать и говорить с руководителями международного спорта с позиции уверенности в том, что мы будем успешно развиваться, несмотря на санкционный режим. При этом мы остаемся членами международного сообщества, мы никуда не уходили ни из МОК, ни из федераций. Мы уважительно относимся ко всем правилам и нормам, но при этом надо не ждать, а юридически обосновывать, что те права, которых мы добиваемся, не являются чем-то исключительным, они являются просто нормой. Советский спорт всегда был силен тем, что у нас фактически каждый президент федерации имел очень большой статус и влияние в международных спортивных организациях.

Это надо восстанавливать за счет роста личного авторитета руководителей наших российских федераций, руководителей спорта.

Мы уже видели это на примере Международного паралимпийского комитета. Когда мы восстановили свои права, то поехали на Паралимпийские игры. И действующий президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, и его предыдущий руководитель Владимир Лукин имеют очень большой личный авторитет и абсолютно незапятнанную репутацию. Вот такие примеры должны позиционироваться, развиваться. У нас есть пример в дзюдо: Сергей Соловейчик пользуется очень серьезным авторитетом. Мы видим отношение Мариуса Визера, президента Международной федерации дзюдо, к нашим спортсменам: он защищает не их частные права, а права и целостность членов семьи дзюдо.

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И это происходит во многом благодаря тому, что российское руководство федерации выстроило прочные, конструктивные многолетние отношения. Вот такие примеры должны быть учтены. Думаю, и Кирсти Ковентри важно восстановление нашего влияния в международных федерациях.

Сильная спортивная Россия нужна миру. Без нее статус соревнований, чемпионатов мира, Олимпийских игр значительно снизился. От нас ждут позитивных, сильных, прагматичных и конструктивных решений, которые в дальнейшем содействовали бы и снятию санкций, и одновременно — развитию международного спорта.

«Конкурентоспособность российских спортсменов остается высокой»

— Возможно, вопрос парадоксальный, но принесли ли какую-либо пользу санкции? Насколько отстранение от международных спортивных соревнований позволило сосредоточить внимание и в том числе финансовые потоки на реализацию задач, которые вы обозначили выше?

— Вы фактически предварили ответ. Приведу три аспекта. До ковидных ограничений большая часть нашей спортивной элиты, сборных команд и тренировалась, и участвовала в соревнованиях за рубежом, на зарубежных спортивных базах с привлечением иностранных специалистов.

Это не хорошо и не плохо, таковой была реальность. Но когда все вернулись сюда, мы поняли, что у нас есть недостаток в спортивных базах, в федеральных базах для сборных команд, для тренировки в различных условиях — горно-климатических, высотных.

А когда начались санкции, мы поняли, что нас не пускают для тренировочного процесса за рубеж. Вот это первый аспект, и надо об этом говорить. Будучи министром спорта, я обращал на это внимание и на заседаниях Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Нам надо было сосредоточиться на строительстве современной спортивной инфраструктуры, которая бы обеспечила всем видам спорта возможность круглогодичной подготовки.

Второе — это, конечно, спортивный календарь. У нас сборные команды большую часть времени фактически тренировались за рубежом, и у нас был сильный разрыв, с моей точки зрения, между сборной командой и резервом и всем остальным эшелоном.

Сборные были и, естественно, остаются локомотивом, но они не всегда принимали участие во всероссийских соревнованиях, и таким образом фактор конкуренции снижался.

Сейчас они все вернулись в Россию. И выросла конкуренция, так как ближайший резерв соревнуется и тренируется с элитой, учится и получает дополнительную мотивацию добиться чего-то в соревнованиях с сильнейшими.

И третий аспект — это спортивный инвентарь. После введения санкций в значительной мере был ограничен доступ к инвентарю и оборудованию, которое закупалось или поставлялось нашими зарубежными партнерами. Конечно, импортозамещение — процесс очень долгий и очень сложный. Но он должен развиваться, тем более, что была принята стратегия спортивной индустрии министерством спорта и Минпромторгом. Если мы хотим быть самодостаточными и независимыми, нужно производить продукт.

В Советском Союзе была организация Главспортпром, которая и обеспечивала массовый спорт. Считаю, в детско-юношеском и в массовом спорте вполне можно решить проблему производства инвентаря и оборудования среднего класса. Вот, наверное, положительная сторона санкций. И, конечно, появились стимулы организации соревнований внутри страны и повышение статуса чемпиона России. Наверное, это правильная тенденция, независимо от того, как долго продлится период санкций.

Важно сказать и о подготовке профессиональных кадров, потому что без повышения квалификации кадров очень сложно рассчитывать на успехи. Мы, к сожалению, сделали акцент на приглашение иностранных специалистов и консультантов в профессиональные клубы и в сборные команды. Научную и методическую тренерскую школу, которая в Советском Союзе была и в России остается, нужно развивать, в это необходимо инвестировать — так же, как и в научные исследования, в медицинское обеспечение работы спортивных врачей.

Все это процесс очень комплексный и высокотехнологичный. Поэтому без оглядки на возможное снятие санкций надо исходить из того, что у нас 89 субъектов РФ, в которых огромное количество талантливых спортсменов, тренеров, преподавателей. Вопрос в том, чтобы создать конкурентную среду и обеспечить факторы мотивации. Создать инфраструктуру как для детского спорта, массового спорта, так и для спорта высших достижений. И обеспечить кадрами, которые бы уже продолжали славные традиции отечественного спорта.

— Со стороны атлетов, тренеров звучат мнения о том, что рано или поздно ограничения будут сняты. При этом в западном спортивном сообществе все чаще спортсмены говорят о том, что им тяжело соревноваться без россиян. На ваш взгляд, насколько сейчас российские спортсмены могли бы быть конкурентоспособными на официальных международных турнирах? Насколько они могли бы поднять интерес к соревнованиям и для потенциальных соперников, и для зрителей?

— Отвечу однозначно: конкурентоспособность российских спортсменов продолжает оставаться очень высокой. Яркое тому свидетельство — чемпионат мира по дзюдо. Наши спортсмены завоевали три золотые медали. Для кого-то это, может быть, было неожиданно, но я считаю, это произошло потому, что мы не уходили из системы международного спорта. При этом мы активно проводили здесь работу и с резервом, и с проведением внутренних соревнований, которые обеспечили такой уровень подготовки наших спортсменов.

Ну и, конечно, мотивация. Мы должны согласиться с тем, что на чемпионате мира выступают все сильнейшие спортсмены. Стимул стать чемпионом мира остается весомым, так же как и стимул стать олимпийским чемпионом. Другие виды спорта, я не сомневаюсь, что будут настолько же конкурентоспособны. Во всяком случае их уровень конкуренции не будет ниже, чем тот, который был до введения санкций. Мы это видели неоднократно на чемпионатах, которые проводились, на открытых играх, в частности на Играх БРИКС.

Но и те спортсмены, которые выступают в нейтральном статусе на международных турнирах, тоже доказывали, что никуда мастерство не ушло. Именно за счет того, что с момента введения санкций была создана профессиональная и конкурентная среда и была обеспечена реализация российского календаря. И еще раз повторяю: внутренняя конкуренция в России достаточно высокая. Человек, который прошел это сито испытаний, добившись права выступать на чемпионате мира, на Олимпийских играх, фактически готов для того, чтобы завоевывать самые высокие награды.

— Скандалы, с которых начались ограничения в отношении российского спорта, потребовали реорганизации РУСАДА. Вы сказали, что сейчас нашу допинговую систему можно считать одной из лучших в мире. Как бы вы сейчас оценили деятельность РУСАДА?

— Так же, как и некоторое время назад, я считаю, что деятельность Российского антидопингового агентства является очень эффективной. Выстроена реальная система противодействия употреблению допинга. РУСАДА, как часть этой системы, проводит работу как некий координатор. Наша оценка в определенной мере субъективна, но наши коллеги из международных организаций подтверждают статус агентства как серьезного механизма и берут с него пример. Я надеюсь, что WADA учтет работу РУСАДА и полностью восстановит его в правах.

«Смена атлетами гражданства не является глобальной проблемой»

— Достаточно острые дискуссии возникают на фоне того, что атлеты идут на смену спортивного гражданства ради возможности так или иначе участвовать в соревнованиях. Видите ли вы в этом проблему для российского спорта? Если да, то в чем вы видите решение?

— Глобальной проблемы для российского спорта я в этом не вижу. Это индивидуальные случаи, и причины смены спортивного гражданства надо анализировать. Я надеюсь, что как только полностью будут восстановлены права наших спортсменов в международных соревнованиях, этот мотив уйдет как таковой. Иногда звучали голоса, что сейчас все уедут и российский спорт рухнет, но мы видим, что этого не произошло. В отдельных случаях — да, людьми были приняты решения. Противодействовать им достаточно сложно, но у каждого человека есть выбор. Если он его уже сделал, значит, он пошел тем путем развития, какой считал нужным в определенный исторический период. А тенденции вообще никогда не было, насколько я могу судить. К тому же подобное происходит и в других странах, поэтому я не делал бы из России отдельный кейс.

— При этом есть и обратные примеры, когда зарубежные атлеты принимают российское гражданство. О чем это сигнализирует?

— Здесь также надо подходить индивидуально к каждому конкретному случаю, потому что мотивы могут быть разные. Думаю, что одним из мотивов является то, что в России создаются условия, которые интересны конкретным спортсменам с точки зрения развития своей карьеры, материальной обеспеченности, условий тренировочного процесса. Также у них есть понимание, что Россия — сильная и независимая держава, и быть гражданином такой страны — великая честь.

А тем более — выступать в национальных чемпионатах и говорить: «Я — россиянин». Думаю что это очень мужественные решения, которые в определенной мере еще раз подчеркивают уважение к нам со стороны наших зарубежных коллег.

— В ходе нашей беседы вы неоднократно упоминали взаимодействие с Востоком. Ряд федераций рассматривал возможность перехода в азиатские конфедерации, в частности Федерация шахмат России осуществила такой шаг. Насколько перспективным вы это считаете с точки зрения спортивной конкуренции, обмена опытом между разными странами и участниками той или иной конфедерации? Насколько это может быть для нашего спорта полезно? Или здесь нужно говорить о частных случаях?

— Да, думаю, что это частные случаи. Например, сложно предположить, что в лыжных гонках мы перейдем в Азиатскую федерацию, потому что там нет ни конкуренции, ни, при всем уважении к азиатским коллегам, опыта, ни традиций. Поэтому каждая федерация может рассматривать на определенный исторический период изменение геополитического позиционирования.

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Если федерация шахмат приняла такое решение — а мы знаем, что в Азии очень сильная школа шахмат и очень активно развиваются эти тенденции — наверное, повторюсь, на данный исторический период это было сделано правильно. И здесь решение принималось объективно и взвешенно. Не считаю нужным кому-то советовать уходить в азиатский союз.

Надо смотреть на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Россия всегда руководствуется долгосрочными планами стратегического развития спорта. У нас громадный потенциал, мы — страна, которая входит по географическому и геополитическому статусу в европейские федерации. Понятно, что ситуация там очень сложная, но тем не менее на краткосрочную перспективу я бы не ориентировался. Тем более, что период такого выбора уже прошел.

Мы видим форматы взаимодействия с международными структурами, которые разработали для себя российские федерации. Так или иначе, сейчас статус-кво выдерживается. Как в дальнейшем будет развиваться ситуация, надо смотреть. Это непростой процесс с точки зрения еще и регламентов деятельности азиатских федераций, которые как ассоциативные члены или по другим статусам входят в международные федерации.

— Абсолютно полярные мнения звучат относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Хотел бы вас попросить поделиться личной точкой зрения.

— Естественно, выступление с национальным флагом и в случае победы с национальным гимном — это приоритет, это неотъемлемая часть и право наших спортсменов, о чем говорят и спортивные руководители, и политические. Мне не нравится понятие «нейтральный статус». Многие спортсмены выступают под флагом той или иной международной федерации, таким образом позиционируя, что, несмотря на временные санкции, наша страна и спортсмены являются частью мировой спортивной семьи.

Это может быть первым шагом на длительном пути возвращения всех прав спортсменов. Если мы говорим о том, что являемся членами одной семьи, давайте выступать под ее флагом. Мы понимаем, что для спортсменов, конечно, очень важно участие в международных соревнованиях, об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации. Здесь — право выбора каждого. Фактически выбор уже большинством федераций сделан, спортсмены участвуют в соревнованиях.

Никаких обвинений в адрес спортсменов и тренеров, которые приняли решение участвовать в соревнованиях, я не разделяю. Они продолжают оставаться нашими спортсменами, россиянами, с тем же авторитетом, с тем же признанием. И для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей.

Это абсолютно не так. Я знаю практически всех спортсменов, тренеров, руководителей федерации. Они не меньшие патриоты, чем якобы те, кто делает такие заявления. Наоборот, своим трудом, своими победами они доказывают, что они граждане Российской Федерации. Сергей Бобровский вышел на празднование победы в Кубке Стэнли с российским флагом. Александр Овечкин подчеркивает свою национальную принадлежность. Да, они выступают в НХЛ, но тем не менее все ассоциируют их с Россией.

И когда наши спортсмены побеждают, они являются символами победных традиций нашей страны. Но при этом, конечно, надо добиваться нормального, адекватного, равного со всеми отношения к нашей стране со стороны спортивных организаций.

«Овечкин — яркий пример российского спортивного героя»

— Среди международных спортивных организаций есть небольшое количество тех, кто открыто поддерживают россиян. Наверное, наиболее ярким примером за последние годы стал UFC. Безусловно, это коммерческая организация, которая может позволить себе игнорировать рекомендации в том числе со стороны МОК. Тем не менее глава UFC Дана Уайт открыто заявлял, что позволяет россиянам выходить на бои под российским флагом, включать любое музыкальное сопровождение. Насколько важна и ценна такая риторика со стороны руководителя американской организации? Возможно ли, по-вашему, возвращение турниров под эгидой UFC в Россию в ближайшее время?

— Я уверен, что когда руководители международных организаций декларируют такую позицию, они не столько заботятся о России, сколько думают о той структуре, которую они возглавляют. Потому что если эта организация в своих уставах подчеркивает, что она независима, что она уважает права абсолютно всех, то логично, что они защищают права каждой отдельной страны. Таким образом они поднимают свой авторитет.

Это смелое заявление, оно идет вразрез с официальными заявлениями предыдущего руководства Международного олимпийского комитета или других федераций, но фактически это позиционирование организации как независимой, самостоятельной, самодостаточной, уважающей права всех, равной без определения конкретной страны. И это правильно.

Надо поддерживать этих лидеров, говорить о том, что они борются за независимость всего международного спорта, будь то Федерация дзюдо, UFC или какая-то другая организация. Такой подход должен использоваться, я считаю, и нашими средствами массовой информации. Они должны быть более агрессивными, в хорошем смысле слова, давать понимание: есть такие лидеры, есть такие позиции. Не потому что нас надо защищать — мы сами можем себя защитить. А потому, что мы выступаем сейчас гарантом стабильности развития всего мирового спорта. Поэтому с такими людьми, которые берут на себя ответственность, мы готовы работать.

— Вы упомянули Александра Овечкина, и нельзя не коснуться его уникального рекорда. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, при этом продолжает показывать высочайший уровень хоккея, является самым узнаваемым российским спортсменом в мире. Можно ли называть его лицом российского спорта на данный момент?

— Конечно. Он рожден и воспитан в России — и с культурной точки зрения, и с точки зрения своих профессиональных навыков. Он прошел отечественную школу хоккея. И достижения, которых он добился, заслуживают самого высочайшего признания и уважения. Безусловно, во всем мире он воспринимается как гражданин Российской Федерации, о чем он сам всегда заявляет. И это абсолютно правильно. Он — яркий пример российского спортивного героя.