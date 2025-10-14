На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического». Интервью рекордсмена мира из США Дэнни Уэя

Скейтбордист из США Уэй хочет видеть россиян на Олимпийских играх со своим флагом
Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за самые масштабные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», почему не испугался критики фанатов за поездку в Россию и чем его поразил московский турнир Grand Skate Tour. Также Уэй раскрыл, как планирует участвовать в развитии спортивных объектов в Москве, и заявил, что хотел бы участия российских спортсменов в Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

«Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку в Россию»

— Вы приехали в Москву на международный турнир Grand Skate Tour и выступили с лекцией. Что побудило вас сделать это?

— Мне позвонил Оскар Меза (профессиональный скейтбордист из Мексики. — «Газета.Ru») и предложил возможность познакомиться с российской скейт-сценой. Он сыграл ключевую роль в моем знакомстве с российской скейт-культурой, и я увидел в этом возможность помочь становлению молодого, амбициозного скейт-движения, которое все еще развивается. Скейтбординг — моя жизнь и страсть, и стать частью его развития в таком месте, как Россия, было для меня очевидным решением, поскольку я люблю скейтбординг во всем мире.

— Насколько важно для таких опытных скейтбордистов, как вы, делиться своими знаниями и историями с молодым поколением?

— Это невероятно важно. История скейтбординга формирует его сегодняшнее состояние, и передавать свой опыт и знания, полученные мной за всю жизнь, — большая честь для меня.

Когда я был ребенком и катался в скейт-парке Del Mar Skate Ranch в Сан-Диего в начале 80-х, меня окружали такие легенды, как Тони Хоук (один из самых влиятельных скейтбордистов всех времен, 12 лет подряд становился чемпионом мира; снялся в новой версии клипа Аврил Лавин Sk8er Boi. — «Газета.Ru»).

Их мастерство и образ мышления вдохновляли меня. Один из местных по прозвищу the Weez нашел время, чтобы научить меня, как правильно съезжать с края рампы вниз, что действительно подогрело мою любовь и страсть к скейтбордингу.

Этот опыт помогает детям понять корни и потенциал собственного творчества, ведь скейтбординг — это индивидуальная форма самовыражения.

Скейтбординг постоянно развивается — для меня это история про инновации и прогресс. Чувство изобретения чего-то нового или успешное исполнение трюка, о котором ты и подумать не мог, — это самое потрясающее чувство на планете. Я хочу, чтобы каждый ребенок испытал это чувство достижения собственной цели, ведь нет ничего прекраснее.

— Беспокоились ли вы о том, как зарубежные фанаты отреагируют на ваше решение посетить Россию?

— Честно говоря, я достиг той точки в своей карьере, когда не позволяю невежеству, политике или негативу диктовать мне выбор. Скейтбординг — это глобальная семья.

Мне плевать на границы, разделяющие расы. Цвет кожи или этническая принадлежность не являются выбором, мы все рождаемся такими, какие есть.

Мне нравится смотреть, как женщины зажигают в скейтбординге: здорово видеть в спорте баланс между полами.

Я не осуждаю предпочтения людей и не беспокоюсь об их мнении о политике. Для меня все люди равны. Скейтбординг — это для всех.

Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку, но если бы я потратил всю свою жизнь на переживания о тех, кто просто невежественен и распространяет негатив и ненависть, я бы прожил жалкую жизнь.

Особенно если бы я позволил таким людям заражать мой разум страданиями, с которыми они, должно быть, живут. Все, что меня волнует, — это делиться любовью и распространять позитив по всему миру. Я сосредоточен на развитии культуры и не позволю внешнему шуму меня остановить.

«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического»

— Какие у вас остались впечатления от организации Grand Skate Tour и общего уровня московского турнира?

— Grand Skate Tour был первоклассным. Было видно, что организаторы вложили много средств — ни на чем не экономили. Организация впечатляющая, и это показывает, что Россия серьезно настроена на создание масштабного скейт-движения. Я слышал, что есть идея провести GST также в других странах, но такой мощный старт в Москве…. они делают все правильно.

— Какие у вас остались впечатления от России и от Москвы в частности? Что-нибудь вас удивило или вдохновило?

— Меня просто поразила энергетика. Ребята напомнили мне меня самого, когда я был молодым скейтером, — чистый азарт и страсть. Приверженность развитию скейт-культуры в России реальна, и весьма вдохновляюще видеть, как она достигает мирового уровня. Энтузиазм на мероприятии был заразителен.

— Вы установили невероятные рекорды, например, перепрыгнули через Великую Китайскую стену на скейтборде. Если бы вы хотели установить свой новый рекорд в Москве, то где бы вы это сделали? Предлагает ли городской ландшафт столицы России уникальные возможности для вас?

— У Москвы есть потенциал для чего-то эпического, но мне нужно будет изучить город подробнее. Мой разум постоянно работает — я смотрю на здания, пропасти, на все, через что можно перепрыгнуть или использовать творчески. Архитектура города определенно может вдохновить на что-то смелое, но мне нужно будет изучить ее, чтобы дать точный ответ.

— Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин упомянул в интервью «Газете.Ru», что, возможно, вы будете участвовать в проектировании скейт-парков в Москве. Почему этот проект вас заинтересовал и каков его текущий статус?

— Я очень рад помочь в проектировании скейт-парков где угодно, особенно в таком месте, как Москва, где скейт-сцена быстро растет. Скейт-парки — это место, где культура процветает, и я видел, насколько они переполнены по сравнению с пустыми спортивными площадками в Соединенных Штатах. Я бы с удовольствием консультировал по созданию пространств, вдохновляющих детей.

Сейчас это только разговоры, но потенциал московской скейт-сцены огромен при правильном консультировании, руководстве и вложении времени.

«Я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны»

— Каким вы видите развитие российского скейтбординга в последние годы?

— Он прошел долгий путь. Когда я впервые посетил Россию много лет назад, скейт-сцена была меньше. Сейчас она на другом уровне — таланты растут, и есть серьезная поддержка, например, государственная поддержка скейт-парков. Россия догоняет мировую арену, и я ожидаю, что в ближайшее время у вас появятся таланты мирового уровня.

— Как вы оцениваете шансы российских скейтбордистов пройти квалификацию и выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году, если не будет политических барьеров?

— Сложно сказать, потому что на данный момент мы видели мало выступлений российских спортсменов (они лишь недавно начали соревноваться в нейтральном статусе. — «Газета.Ru»). Но, судя по тому, что я увидел на Grand Skate Tour, потенциал серьезный. Молодые скейтбордисты жаждут побед и обладают мастерством. При правильной подготовке и получении опыта они, безусловно, смогут заявить о себе на мировой арене — в том числе на Олимпийских играх.

— Хотели бы вы, чтобы российские скейтбордисты соревновались под своим флагом и гимном на Олимпиаде и чемпионатах мира?

— Безусловно. Каждый скейтбордист должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны.

— В чем вы видите основные различия между американской и русской культурой? А что нас объединяет?

— Я живу в мире скейтбординга, поэтому моя точка зрения такова: скейтбординг — это универсальный язык. Он стирает культурные и национальные барьеры. Американские и российские скейтбордисты — это просто скейтбордисты, объединенные общей страстью. Российская сцена быстро развивается, и эта общая любовь к скейтбордингу объединяет нас сильнее, чем любые различия.

