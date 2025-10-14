«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического». Интервью рекордсмена мира из США Дэнни Уэя

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за самые масштабные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», почему не испугался критики фанатов за поездку в Россию и чем его поразил московский турнир Grand Skate Tour. Также Уэй раскрыл, как планирует участвовать в развитии спортивных объектов в Москве, и заявил, что хотел бы участия российских спортсменов в Олимпийских играх под своим флагом и гимном.

«Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку в Россию»

— Вы приехали в Москву на международный турнир Grand Skate Tour и выступили с лекцией. Что побудило вас сделать это?

— Мне позвонил Оскар Меза (профессиональный скейтбордист из Мексики. — «Газета.Ru») и предложил возможность познакомиться с российской скейт-сценой. Он сыграл ключевую роль в моем знакомстве с российской скейт-культурой, и я увидел в этом возможность помочь становлению молодого, амбициозного скейт-движения, которое все еще развивается. Скейтбординг — моя жизнь и страсть, и стать частью его развития в таком месте, как Россия, было для меня очевидным решением, поскольку я люблю скейтбординг во всем мире.

— Насколько важно для таких опытных скейтбордистов, как вы, делиться своими знаниями и историями с молодым поколением?

— Это невероятно важно. История скейтбординга формирует его сегодняшнее состояние, и передавать свой опыт и знания, полученные мной за всю жизнь, — большая честь для меня.

Когда я был ребенком и катался в скейт-парке Del Mar Skate Ranch в Сан-Диего в начале 80-х, меня окружали такие легенды, как Тони Хоук (один из самых влиятельных скейтбордистов всех времен, 12 лет подряд становился чемпионом мира; снялся в новой версии клипа Аврил Лавин Sk8er Boi. — «Газета.Ru»).

Их мастерство и образ мышления вдохновляли меня. Один из местных по прозвищу the Weez нашел время, чтобы научить меня, как правильно съезжать с края рампы вниз, что действительно подогрело мою любовь и страсть к скейтбордингу.

Этот опыт помогает детям понять корни и потенциал собственного творчества, ведь скейтбординг — это индивидуальная форма самовыражения.

Скейтбординг постоянно развивается — для меня это история про инновации и прогресс. Чувство изобретения чего-то нового или успешное исполнение трюка, о котором ты и подумать не мог, — это самое потрясающее чувство на планете. Я хочу, чтобы каждый ребенок испытал это чувство достижения собственной цели, ведь нет ничего прекраснее.

— Беспокоились ли вы о том, как зарубежные фанаты отреагируют на ваше решение посетить Россию?

— Честно говоря, я достиг той точки в своей карьере, когда не позволяю невежеству, политике или негативу диктовать мне выбор. Скейтбординг — это глобальная семья.

Мне плевать на границы, разделяющие расы. Цвет кожи или этническая принадлежность не являются выбором, мы все рождаемся такими, какие есть.

Мне нравится смотреть, как женщины зажигают в скейтбординге: здорово видеть в спорте баланс между полами.

Я не осуждаю предпочтения людей и не беспокоюсь об их мнении о политике. Для меня все люди равны. Скейтбординг — это для всех.

Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку, но если бы я потратил всю свою жизнь на переживания о тех, кто просто невежественен и распространяет негатив и ненависть, я бы прожил жалкую жизнь.

Особенно если бы я позволил таким людям заражать мой разум страданиями, с которыми они, должно быть, живут. Все, что меня волнует, — это делиться любовью и распространять позитив по всему миру. Я сосредоточен на развитии культуры и не позволю внешнему шуму меня остановить.

«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического»

— Какие у вас остались впечатления от организации Grand Skate Tour и общего уровня московского турнира?

— Grand Skate Tour был первоклассным. Было видно, что организаторы вложили много средств — ни на чем не экономили. Организация впечатляющая, и это показывает, что Россия серьезно настроена на создание масштабного скейт-движения. Я слышал, что есть идея провести GST также в других странах, но такой мощный старт в Москве…. они делают все правильно.

— Какие у вас остались впечатления от России и от Москвы в частности? Что-нибудь вас удивило или вдохновило?

— Меня просто поразила энергетика. Ребята напомнили мне меня самого, когда я был молодым скейтером, — чистый азарт и страсть. Приверженность развитию скейт-культуры в России реальна, и весьма вдохновляюще видеть, как она достигает мирового уровня. Энтузиазм на мероприятии был заразителен.

— Вы установили невероятные рекорды, например, перепрыгнули через Великую Китайскую стену на скейтборде. Если бы вы хотели установить свой новый рекорд в Москве, то где бы вы это сделали? Предлагает ли городской ландшафт столицы России уникальные возможности для вас?

— У Москвы есть потенциал для чего-то эпического, но мне нужно будет изучить город подробнее. Мой разум постоянно работает — я смотрю на здания, пропасти, на все, через что можно перепрыгнуть или использовать творчески. Архитектура города определенно может вдохновить на что-то смелое, но мне нужно будет изучить ее, чтобы дать точный ответ.

— Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин упомянул в интервью «Газете.Ru», что, возможно, вы будете участвовать в проектировании скейт-парков в Москве. Почему этот проект вас заинтересовал и каков его текущий статус?

— Я очень рад помочь в проектировании скейт-парков где угодно, особенно в таком месте, как Москва, где скейт-сцена быстро растет. Скейт-парки — это место, где культура процветает, и я видел, насколько они переполнены по сравнению с пустыми спортивными площадками в Соединенных Штатах. Я бы с удовольствием консультировал по созданию пространств, вдохновляющих детей.

Сейчас это только разговоры, но потенциал московской скейт-сцены огромен при правильном консультировании, руководстве и вложении времени.

«Я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны»

— Каким вы видите развитие российского скейтбординга в последние годы?

— Он прошел долгий путь. Когда я впервые посетил Россию много лет назад, скейт-сцена была меньше. Сейчас она на другом уровне — таланты растут, и есть серьезная поддержка, например, государственная поддержка скейт-парков. Россия догоняет мировую арену, и я ожидаю, что в ближайшее время у вас появятся таланты мирового уровня.

— Как вы оцениваете шансы российских скейтбордистов пройти квалификацию и выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году, если не будет политических барьеров?

— Сложно сказать, потому что на данный момент мы видели мало выступлений российских спортсменов (они лишь недавно начали соревноваться в нейтральном статусе. — «Газета.Ru»). Но, судя по тому, что я увидел на Grand Skate Tour, потенциал серьезный. Молодые скейтбордисты жаждут побед и обладают мастерством. При правильной подготовке и получении опыта они, безусловно, смогут заявить о себе на мировой арене — в том числе на Олимпийских играх.

— Хотели бы вы, чтобы российские скейтбордисты соревновались под своим флагом и гимном на Олимпиаде и чемпионатах мира?

— Безусловно. Каждый скейтбордист должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны.

— В чем вы видите основные различия между американской и русской культурой? А что нас объединяет?

— Я живу в мире скейтбординга, поэтому моя точка зрения такова: скейтбординг — это универсальный язык. Он стирает культурные и национальные барьеры. Американские и российские скейтбордисты — это просто скейтбордисты, объединенные общей страстью. Российская сцена быстро развивается, и эта общая любовь к скейтбордингу объединяет нас сильнее, чем любые различия.