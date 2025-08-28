Скандальный поцелуй и неожиданная беременность: Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка

В семье знаменитой российской теннисистки Анны Курниковой и поп-легенды Энрике Иглесиаса ожидается пополнение: испанские СМИ сообщили, что у них скоро родится четвертый ребенок. «Газета.Ru» — о том, как складывались отношения пары.

До Иглесиаса Курникова была роковой женщиной: встречалась одновременно с Буре и Федоровым

Теннисистка Анна Курникова до сих пор остается самой молодой участницей Олимпийских игр в истории российского спорта — во всех видах. В 1996 году она вышла на корты Атланты, когда ей было 15 лет и 47 дней. Ей прочили большое спортивное будущее, но по факту трофеев у нее оказалось немного, и все — в парном разряде. Дважды она выиграла Australian Open и столько же — итоговый чемпионат WTA. Все эти победы она одержала в тандеме с Мартиной Хингис.

Однако спустя несколько лет после Олимпиады мировые СМИ обсуждали вовсе не ее неудачи на турнирах, которых было немало. Курникова неизменно оказывалась в центре внимания таблоидов, журналисты с удовольствием смаковали подробности ее личной жизни: как реальные, так и — чаще всего — вымышленные.

До сих пор достоверно неизвестно, каким образом складывались ее отношения со знаменитыми хоккеистами — Павлом Буре и Сергеем Федоровым. По наиболее распространенной версии, Анна встречалась с обоими одновременно. Более того, она якобы приняла предложение Буре о браке, когда встречалась с Федоровым.

Но замуж в 2001 году она в итоге вышла за последнего — по крайней мере, так принято считать. Эти слухи подтвердила мама хоккеиста, а сам Сергей через два года заявил о разводе. Однако представители Курниковой все отрицали. Что из этого правда, неизвестно и сейчас. С определенного момента теннисистка стала скрывать детали личной жизни. Впрочем, ее непростой характер подтверждали многие из тех, кому доводилось с ней общаться.

«Я много работала с Анной Курниковой. Она была хорошим игроком, просто слишком привлекательной — иногда настолько, что это было ей же во вред.

И иногда она бывала приятным человеком. Редко.

Думаю, она была хорошим человеком, но мне от нее иногда прилетало», — рассказывала продюсер WTA Салли Брэдфилд в интервью подкасту No Challenges Remaining.

Роман с Иглесиасом начался со скандала: певец отказывался целоваться с Курниковой

А что Энрике? Сын поп-иконы Хулио Иглесиаса никогда не ладил с отцом, поскольку стал заниматься музыкой вопреки его воле. И даже успешные альбомы, полные залы и многочисленные награды не изменили скептического настроя Иглесиаса-старшего. Но сын оказался достоин отца — как на сцене, так и в статусе международного секс-символа.

Следует признать, что личная жизнь Энрике Иглесиаса обсуждалась не так активно, как увлечения Анны. И в большинстве своем информация об отношениях певца с кем-либо была домыслами желтой прессы. Тем не менее отношения с актрисой Дженнифер Лав Хьюитт оказались реальными, хотя и продлились лишь полтора года.

С Курниковой испанец познакомился в конце 2001 года (по другим данным — в 2002 году), когда теннисистка была утверждена на главную роль в клипе Иглесиаса на песню Escape. История их первого общения давно известна миру: сначала Анна отказывалась от приглашения, а когда все-таки согласилась, Энрике не захотел снимать сцену с поцелуем из-за герпеса на губе спортсменки. Сообщалось, что Курникова устроила скандал, и непонятно, как они тогда вдрызг не разругались.

Однако сцена была снята, и вскоре общение двух звезд переросло в нечто гораздо большее. В 2002 году они впервые появились вместе на публике, посетив церемонию MTV Video Music Awards. Этот роман сразу стал главной темой на страницах таблоидов.

Напомним, считалось, что тогда Анна была замужем за хоккеистом Федоровым. И если это все же правда, то не Иглесиас ли стал причиной разрыва?

Разумеется, вокруг публичной и звездной пары не могли не возникать слухи об изменах. Так, Энрике замечали в компании с актрисой Эммой Кинни, кроме того, ему приписывали интрижки с моделями Моникой Якисис и Мией Майерс. Что до Курниковой, то ее однажды видели вместе с актером Марком Уолбергом.

Однако факт в том, что Иглесиас и Курникова вместе уже более 20 лет. Не обходилось и без курьезов. В 2011 году на концерте в Мельбурне певец решил пообщаться с поклонниками и сделал сенсационное признание.

«Что прекрасно выглядящий испанец может сделать с размером пениса? Может, я и выгляжу как знойный испанец, но у меня самый маленький пенис в мире. Я серьезно», — заявил Энрике.

Позже он неоднократно признавался, что это была шутка, о которой он очень жалеет. Кроме того, поп-звезда сообщал, что в тот вечер принял антибиотики, до этого выпив алкоголь. Так или иначе, эту шутку ему припоминали очень долго. Как на это отреагировала Курникова, неизвестно.

Курникова и Иглесиас шокировали новостями о беременности теннисистки

Информация о первой беременности Курниковой от Иглесиаса стала сенсацией. Мир узнал о том, что у пары родились близнецы в декабре 2016 года, и известно об этом стало уже по факту.

Поползли слухи о том, что это фейк, поскольку беременной Курникову не видели. И лишь когда Анна выложила в сеть фото с округлившимся животиком, все поверили, что она действительно стала матерью двойняшек — Николаса и Люси.

Стоит отметить, что знаменитая пара уже давно не появляется на публичных мероприятиях и крайне редко публикует в соцсетях совместные фото — зато детей показывать не стесняется.

В 2019 году брат Иглесиаса Хулио случайно обмолвился, что у него скоро появится еще одна племянница. И действительно: в январе 2020 года у Энрике и Анны родилась дочь, которую назвали Машей. Певец рассказывал журналистам, что в его доме говорят на трех языках — русском, испанском и английском. И сам он уже может изъясняться по-русски. Он надеется, что дети впитают культуры разных стран.

А теперь их семью ждет очередное пополнение. Журнал ¡Hola! сообщил, что Курникова вновь в положении, и подкрепил эту информацию фотографиями, сделанными папарацци, заметившими Анну на улице вместе с детьми.

Экс-спортсменка была одета в толстовку, скрывающую детали фигуры, и однозначно утверждать, что она беременна, по этим кадрам сложно. Но источник заверяет: в конце года в семье Курниковой и Иглесиаса появится еще один ребенок.

«Эти фото были сделаны, когда Энрике уехал на гастроли. Было странно не увидеть на концертах Курникову, хотя там была младшая сестра певца (сводная сестра по матери. — «Газета.Ru») Ана Бойер и ее муж — бывший теннисист Фернандо Вердаско.

Но теперь отсутствие Анны более чем понятно: как известно, одна из первых рекомендаций врачей заключается в том, чтобы избегать длительных полетов в первые месяцы беременности»,

— говорится в материале ¡Hola!.

Есть некая ирония в том, что именно в этом издании когда-то начала карьеру журналистки мать Энрике — Исабель Прейслер. И первое интервью она взяла у Хулио Иглесиаса.