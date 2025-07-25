Развод, попытки суицида и отек мозга: что погубило «народного футболиста» Федора Черенкова

25 июля — день рождения легендарного игрока московского «Спартака», «народного футболиста» Федора Черенкова. Он прошел путь от мальчишки в академии красно-белых до звезды главной команды и любимца болельщиков. Но его жизненный путь был омрачен психическим заболеванием и попытками покончить c собой. Черенков ушел из жизни в 2014 году, ему было всего 55 лет.

Как Федор Черенков попал в футбол

Для многих любителей футбола со стажем до сих пор «Спартак» равно «Федор Черенков». И это тот редкий случай, когда даже болельщики заклятых врагов красно-белых, будь то «Динамо», ЦСКА или «Зенит», при упоминании великого футболиста могут лишь уважительно покивать. Легенда отечественного футбола, он никогда не любил обращения «Федор Федорович» — ему было комфортнее, чтобы его называли просто по имени. Черенкова неслучайно называли «скромным гением» и «народным футболистом». Невысокий, хрупкий, тихий и ранимый в обычной жизни, на поле он творил настоящую магию.

Конечно, никто, в том числе и сам Федор, не мог предположить, что из паренька, которому страсть к «Спартаку» привил отец, сам заядлый болельщик, вырастет большой мастер. Как и многие мальчишки, Черенков начал гонять мяч во дворе, но совершенно не задумывался о том, чтобы заняться футболом всерьез.

close Юрий Сомов/РИА Новости

Как это часто бывает, все решил случай. Федя принял участие во всесоюзном турнире любительских команд «Кожаный мяч», и там на него обратили внимание тренеры спортивной школы «Кунцево». С 10 лет Черенков стал заниматься профессионально. А через два года тренер Михаил Мухортов осознал: этот мальчишка уже перерос уровень команды, ему надо двигаться дальше.

И с его легкой руки Черенков попал в «Спартак»: Мухортов предложил олимпийскому чемпиону Анатолию Масленкину, работавшему с детьми в академии красно-белых, посмотреть на Федора. И после первого же занятия Масленкин позвал его в команду, с которой в итоге имя Черенкова стало навсегда неразрывно связано.

Как Федор Черенков установил великий рекорд «Спартака»

Черенков впервые сыграл за основную команду «Спартака» в 1978 году — когда она вернулась из первой лиги, куда вылетала из элиты в первый и единственный раз в своей истории. Тогда состав москвичей при Константине Бескове заметно обновился, пришли молодые игроки — будущие звезды: Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Олег Романцев, Георгий Ярцев. И — Черенков.

close Виталий Карпов/РИА Новости

Дебют Федора пришелся на матч против ереванского «Арарата»: он вышел на последние 15 минут, когда «Спартак» вел 3:0. 18-летний Черенков, маленький и щуплый, казался на фоне одноклубников настоящим мальчишкой. И болельщики снисходительно улыбались и недоумевали: где Бесков его взял и зачем выпустил на поле? Константин Иванович после несколькими словами сказал о Федоре все.

«Этот парень еще заставит о себе говорить. Не смотрите, что тощий. Силенок наберется. У него настоящая футбольная душа»,

— утверждал тренер.

И действительно, Черенков очень быстро освоился в основе и в сезоне-1979 уже был железобетонным игроком стартового состава. В том розыгрыше он помог «Спартаку» завоевать золотые медали, сыграв 31 матч и забив четыре мяча. Следующие 14 лет он выступал за красно-белых, трижды признавался лучшим игроком чемпионата СССР, три раза завоевал титул чемпиона Советского Союза, а в 1993 году выиграл и чемпионат России.

Несмотря на все достижения, Федор оставался скромным и неуверенным в себе. Однажды он признался одноклубнику Сергею Родионову, что считает себя плохим футболистом.

«Я понял, что все его гениальные действия — на подсознательном уровне. Они просто необъяснимы, в том числе и для него самого. Многие задавали ему вопросы, в том числе и я: «Как ты это делаешь?» Он каждый раз отвечал: «Не знаю. Не могу объяснить». Это происходило интуитивно. А в тот раз после паузы я сказал:

«Федор, подожди. Если ты — плохой футболист, то кто же тогда мы?!»

— вспоминал Родионов для книги о Черенкове из серии ЖЗЛ.

Именно с Родионовым, лучшим другом, Федор решился на отъезд за границу — в 1990 году они перешли во французский «Ред Стар». Однако там карьера у Черенкова не задалась: он забил один мяч в 15 играх, а весной 1991 года вернулся в «Спартак» и уже никогда не покидал его.

Он стал рекордсменом красно-белых по проведенным за команду матчам. 515 игр — это достижение до сих пор никто не превзошел. Позже он признавался, что несколько месяцев в Париже стали для него тяжелейшим испытанием, так как он невероятно уставал на тренировках.

Нервное расстройство Федора Черенкова: он унаследовал болезнь от матери

Чувствительная натура Черенкова оказалась его ахиллесовой пятой. Творивший чудеса на поле, за его пределами Федор впадал в депрессию, и его состояние становилось все тяжелее. Он вел внутреннюю борьбу и проигрывал.

Первый громкий звонок прозвенел в 1984 году. «Спартак» был на сборах в Тбилиси, где готовился к матчу с бельгийским «Андерлехтом». И там у Федора произошел нервный срыв. Во время командного обеда он неожиданно закричал, что еда отравлена. Тогда из-за галлюцинаций он чуть не выбросился из окна 16-го этажа гостиницы. Врач сборной СССР Савелий Мышалов в книге «Чего не видит зритель» вспоминал, что в Москве Черенкова отвезли в седьмую больницу на Каширском шоссе — там у футболиста диагностировали чрезмерный стресс. Но было ясно, что ситуация куда серьезнее. Мышалов писал, что на Черенкове сказалась генетическая предрасположенность к психическим расстройствам.

close Дмитрий Донской/РИА Новости

Это подтверждал и врач «Спартака» Юрий Васильков.

«Федор в 1983-м играл и в «Спартаке», и в первой сборной, и в олимпийской. Только форму успевал менять! Нагрузка — сумасшедшая.

А меня как-то Николай Петрович Старостин попросил положить в больницу Федину маму. Положил, мне доктора через сутки звонят: «Это не наш профиль. Она не в терапевтической помощи нуждается, а в психиатрической».

То есть Федя, к сожалению, унаследовал эту болезнь от мамы», — рассказывал Васильков в интервью Sportbox.

По его воспоминаниям, Черенков был прикреплен к центру психического здоровья, у него были кураторы. Но при этом он продолжал играть, чередуя выступления на поле с курсами лечения.

Сказалось на Федоре и его положение в сборной СССР. Возглавлявший команду Валерий Лобановский, в отличие от Бескова, был приверженцем силовых тренировок и тотального футбола, мощного и атлетичного. Черенков, привыкший к комбинационной игре, которую исповедовали в «Спартаке», чувствовал себя в сборной очень некомфортно. Тем не менее он провел за сборную 34 матча, в которых забил 12 мячей. Однако в 1990 году Лобановский, зная о заболевании футболиста, не взял его на чемпионат мира в Италии — даже несмотря на то, что за год до этого Федор в очередной раз был признан лучшим игроком страны.

Федор Черенков пытался покончить с собой

Черенков завершил карьеру в 1994 году. Последней игрой для него стала товарищеская встреча «Спартака» с итальянской «Пармой», которая завершилась со счетом 1:1. Сам Федор тогда не забил. Но ему устроили пышные проводы, Тамара Гвердцители пела ему «Виват, король!», ему подарили новый внедорожник Mitsubishi.

Но после ухода из футбола ему было крайне сложно реализовать себя. Он остался в системе «Спартака» и пытался тренировать, однако из-за болезни и мягкого характера эта деятельность ему не давалась. Отдушиной для Федора стали матчи ветеранов и выставочные игры, в которых он всегда с радостью принимал участие.

Тем временем ему становилось все хуже. В августе 2001 года он впервые попытался покончить с собой — его сумели спасти врачи. Еще одну попытку он совершил через год после рождения внука — и вновь остался жив благодаря усилиям медиков.

close Яковлев Александр/ТАСС

«Мне было особенно не по себе. В голове стучало, казалось, что чей-то голос убеждает меня, что я напрасно прожил жизнь и дальше все будет еще хуже… Вот я и не выдержал»,

— рассказывал позже Черенков, чьи слова приводит kp.ru.

Младший брат Виталий пытался помочь Федору, приобщив его к религии. Они посещали монастырь в Иваново. Бывший футболист служил там трудником, помогал монахам. И Виталию казалось, что болезнь стала отступать. Однако когда Федора просили принять участие в очередном матче ветеранов, он срывался и ехал. А потом — все по новой. Приемный сын Денис вспоминал, что в какой-то момент вера Черенкова приобрела фанатичный характер — до такой степени, что он отказывался лечиться.

Великого футболиста не стало в 2014 году. 22 сентября его обнаружили прохожие возле подъезда его дома. Он был госпитализирован, но за две недели в больнице не пришел в себя. Черенков умер 4 октября, ему было 55 лет. По официальной версии, причиной смерти стал отек мозга.

На гражданскую панихиду в манеж «Сокольники» пришло порядка 15 тысяч человек, среди которых были бывшие партнеры Черенкова по «Спартаку» и болельщики разных клубов. Похоронили его на Троекуровском кладбище. В 2015 году возле клубной арены установили памятник, а одна из трибун спартаковского стадиона носит имя Черенкова.

Два брака и два развода, тайные свидания с дочерью

Федор Черенков был женат дважды. С первой женой Ольгой он познакомился еще в школе, а в 1978 году они расписались. Два года спустя в семье родилась дочь Анастасия. В браке Черенковы прожили 14 лет, однако затем Федор встретил другую женщину, и союз распался по инициативе Ольги. Это стало тяжелым ударом для дочери.

«Я уходила из дома. Маме так нервы натрепала, что до сих пор прошу у нее прощения. Видимо, не могла смириться с этим и хотела как-то сказать о своей боли, что папы в семье вообще не стало. Его и так было мало – а тут вообще нет. Из дома к подружкам убегала жить... Выражала свой протест по-детски, такими вот глупостями. Кричала: «Я уйду к папе!» У нас была настоящая семья, и, конечно, мне потом ее очень не хватало», — вспоминала Анастасия в интервью «Спорт-Экспрессу».

close Игорь Уткин /ТАСС

Она продолжала видеться с отцом, часто встречаясь с ним тайно — новая семья Черенкова была против его общения с дочерью. В итоге отношений с его второй женой, Ириной, у девочки так и не сложилось.

Во второй раз Черенков вступил в брак в 1994 году. Церемония едва не сорвалась, так как они опоздали в ЗАГС из-за пробок, и их отказывались расписывать. Впрочем, как только в женихе узнали лучшего футболиста страны, проблема была решена. В этом браке Федор прожил долго, почти 20 лет, воспитывал приемного сына Дениса, с которым у него установились близкие отношения. Но за несколько месяцев до смерти Черенкова Ирина подала на развод.

В последние месяцы Федор жил один, но Анастасия часто приезжала к нему с детьми. Она была рядом с ним до конца — когда Черенкова увезли в больницу, она каждый день приходила к отцу.

«Никогда не видела реанимации и была в шоке. Папа лежал весь в приборах. Медсестра говорит: «Дочка, да ты не бойся. Ты можешь его руку в свою взять, погладить». А я боялась, что возьму и наврежу. «Правда можно?» — «Да». Рука еще такая... вся в крови.

Сказала ему: «Я тебя умоляю, я тебя умоляю. Ты же все можешь. Пожалуйста, выберись». И мне даже показалось, что что-то должно произойти.

Я в это свято верила. Что он услышит меня. И выберется. Но...» — рассказывала Анастасия.

Она призналась, что очень корит себя за то, что не была с ним в его 55-летний юбилей. Дочь Черенкова не захотела давать повод для пересудов людям, которые окружали Федора. Он же очень хотел ее видеть.

«Даже в тот день звонил: «Доченька, ну приезжай. Никто тебя не обидит, я же с тобой!» И очень расстроился, что я не приехала. Вот за то, что тогда его обидела, себя очень корю. Потому что этот юбилей и вообще день рождения для него оказался последним», — сокрушалась Анастасия.

close Владимир Сергеев/РИА Новости

Память Черенкова увековечили в кино

Федора Черенкова не стало более 10 лет назад, но память о нем живет. В 2024 году вышел художественный фильм «Федя. Народный футболист». Черенкова сыграл актер Станислав Румянцев, а в качестве дублеров привлекались профессиональные футболисты, в том числе игроки «Спартака».

«Я для себя определил, что мои собственные страхи и волнения — все-таки такая личность, легенда — соотносятся с нашим сценарием. Сам Федор нервничал и боялся подвести команду. При всей скромности он был настоящим бойцом. Мы постараемся передать его боевой характер», — говорил Румянцев в интервью NEWS.ru.

Ветераны «Спартака» дали в основном положительную оценку картине. Легендарный вратарь красно-белых и сборной СССР Анзор Кавазашвили констатировал, что со своей задачей создатели фильма справились.

«Сделано очень хорошо и добротно, играют прекрасные актеры. Постановщики фильма молодцы. Они постарались дать правдивую информацию не только о личной жизни Федора, но и о его игровых возможностях, показали, как блестяще он мог вести «Спартак», — сказал Кавазашвили.