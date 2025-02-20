Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева взбудоражила поклонников своими новыми отношениями. Спортсменка напрямую не называет избранника, но фанаты и журналисты по публикациям в соцсетях сделали вывод, что 18-летняя Валиева встречается с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Опубликовали фото из одного ресторана

До недавних пор имя Камилы Валиевой мелькало в прессе в связи с исключительно ее спортивной деятельностью. И, в частности, в связи с допинговым скандалом, который длится уже почти три года — с зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Однако сейчас 18-летняя фигуристка оказалась в центре внимания совсем по иному поводу: стали известны подробности ее личной жизни.

Поклонники спортсменки пришли к выводу, что она встречается с хоккеистом Никитой Нестеровым. На такую мысль подписчиков Валиевой натолкнул пост в Telegram-канале, когда она выложила фото из ресторана. Возможно, эта запись осталась бы незамеченной, но совсем скоро Нестеров поделился в соцсетях фотографией из этого же заведения. Сложить два и два для фанатов не составило труда.

Одной записью Камила не ограничилась. Также она опубликовала снимок огромного букета цветов в форме сердца. Журналисты припомнили, что прежде фигуристку и хоккеиста уже видели вместе — они посетили хоккейный матч, где вместе сидели на трибуне и мило общались.

Нестеров был женат

Прежде вокруг Валиевой почти не было слухов о ее возможных романах. В отличие, скажем, от ее коллеги фигуристки Александры Трусовой, которая какое-то время состояла в отношениях с Марком Кондратюком, а, расставшись с ним, вскоре стала встречаться с Макаром Игнатовым и в итоге вышла за него замуж, взяв фамилию супруга.

Впрочем, однажды СМИ «связали» Валиеву с известной медиаперсоной: в 2022 году ее неоднократно замечали в компании певца Вани Дмитриенко. Он стал гостем на дне рождения фигуристки и подарил ей плюшевого медведя, а затем пригласил для участия в клипе на свою песню.

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Слухи о том, что их связывают отношения, усилились на фоне того, как часто они вместе посещали различные мероприятия. Кроме того, Дмитриенко оказался в числе зрителей на этапе Гран-при России с участием Валиевой, а она, в свою очередь, пришла на его концерт. Но вскоре выяснилось, что они попросту являются друзьями, а у Дмитриенко есть девушка.

Что касается Нестерова, многих смутил его возраст. Хоккеисту 31 год, он почти на 13 лет старше Валиевой. Кроме того, он был женат и у него есть двое детей. Бывшая супруга Нестерова — Екатерина Сиротина, с которой он зарегистрировал брак в 2015 году. Тогда же они уехали в США — Нестеров в тот период выступал в НХЛ за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». Но уже в 2017 году он стал игроком ЦСКА и перевез семью в Москву.

Однако семейная жизнь у Никиты не заладилась. Вскоре в СМИ стали появляться слухи о разводе супругов, и эту информацию Нестеров подтвердил. От этого брака у него растут сыновья Михаил и Кирилл. В 2022 году сообщалось, что он задолжал более 4 млн рублей выплат по алиментам, и бывшая супруга спортсмена была вынуждена обратиться в суд. У Нестерова арестовали имущество.

Допинговый скандал Валиевой

О положительной допинг-пробе Камилы стало известно во время Олимпиады — 2022 в Пекине. К тому моменту спортсменка уже успела выиграть золото в командном первенстве. Ее допустили до участия в индивидуальных соревнованиях, где она считалась фаворитом, но на фоне стресса из-за допингового скандала она не сумела даже попасть в призеры, заняв четвертое место.

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Дело рассматривалось больше года. В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года в январе 2024 года, при этом отсчет отстранения ведется от 25 декабря 2021-го — выступать на турнирах и тренироваться на государственных катках ей нельзя до декабря 2025-го.

После принятия решения об отстранении ICU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив российскую сборную с первого места на третье в командном турнире фигуристов. Решение пытались обжаловать Россия и Канада, однако CAS отклонил их апелляции.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.