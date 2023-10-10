«Будь они прокляты!» Российских фигуристов изгнали с международных турниров

Татьяна Тарасова на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Минске, 2012 год

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских фигуристов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокляла чиновников организации, а олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что международные организации «жертвуют Россией», чтобы избежать бойкота со стороны остальных стран.

Международный союз конькобежцев принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Совет ISU подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией на Украине и за тем, как она влияет на деятельность организации. При этом пресс-служба союза подчеркнула, что санкции против россиян и белорусов останутся в силе и дальше.

Вопрос возможного возвращения к соревнованиям сборных России и Белоруссии должен был обсуждаться на Совете ISU, который прошел 7 и 8 октября. Но, как сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев, эта тема в итоге не была затронута.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение ISU оставить в силе санкции против россиян. В интервью «Спорт-Экспрессу» она заявила, что российские спортивные инстанции должны продолжать работу для восстановления атлетов в правах.

«Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов Гран-при. Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только федерации, — еще и Олимпийскому комитету России (ОКР), Министерству спорта РФ. Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали нас», — сказала Тарасова.

Говоря о решении продлить отстранение россиян и белорусов, специалист не сдержала эмоций. Она выразила уверенность, что российское фигурное катание останется на высочайшем уровне.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать!

В этом сезоне ребята хороши как никогда», - констатировала прославленный тренер.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что в России на внутреннем уровне необходимо популяризировать виды спорта, представители которых не могут выступать на международных турнирах. Вместе с тем, она заметила, что уже сейчас фигуристы собирают полные трибуны, а трансляции российских турниров по фигурному катанию можно продавать за рубеж.

«Организовывать альтернативные соревнования? Это единственный путь. И не альтернативные, а свои. Придавать внутренним соревнованиям более высокий статус, чем он был до сих пор, уделять им больше внимания, показывать по телевизору.

У нас же чемпионаты России, кроме фигурного катания, практически не показывали. Зато сейчас есть трансляции, люди переживают за свой субъект, свой город, узнают спортсменов. Расширилась региональная география. Так что нужно делать свои соревнования.

Что касается фигурного катания, то каждый внутрироссийский турнир соберет полные трибуны. Фигуристам здесь можно меньше всех волноваться, потому что зрители их любят, поддерживают и всегда будут ходить на такие соревнования.

К сожалению, ряд видов спорта не так популярен, им сложнее. А фигуристы могут еще и на весь мир трансляции продавать, потому что за рубежом люди тоже интересуются, как наши выступают.

И уровень фигурного катания внутри страны будет намного выше, чем в мире, все это будут понимать. Конечно, соперники будут придумывать какие-то истории про то, что россияне что-то используют, но пусть злословят как хотят», — резюмировала Журова.

Комментируя факт отстранения россиян по решению ISU, парламентарий предположила, что организация вынуждена балансировать под давлением на фоне угроз бойкотов соревнований со стороны федераций других стран. По ее словам, ISU находится в зависимом положении еще и потому, что сложно организовывать турниры на высоком уровне.

«Одно дело, например, оштрафовать организаторов Уимблдона, которые не хотели допускать наших спортсменов. Там федерация самодостаточная. И другое — для ISU найти организаторов и провести соревнования на высоком уровне. Россия всегда их проводила хорошо. Возможно, страны и стоят в очереди на проведение, но возникает вопрос уровня организации, финансирования, будут ли спортсмены довольны.

Понятно, что ISU поставлен не в самое лучшее положение. Если какие-то страны будут отказываться от участия в турнирах из-за того, что допустили русских, это чревато срывом сезона.

Это как в футболе: допустили русских — другие начинают бойкотировать и обвинять УЕФА в том, что он разрушает спорт на международном уровне. Получается, что жертвуют Россией, но все остальные будут довольны. Так что такой нюанс есть, он наверняка играет роль», — заключила Журова.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований под эгидой ISU 1 марта 2022 года. Таким образом, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты лишились права выступать на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и других крупных международных турнирах.