«Ученики успокаивали нас на прокатах»: интервью легендарных тренеров Свинина и Жук

На контрольных прокатах сборной впервые в своей карьере выступили Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — ученики Ирины Жук и Александра Свинина. В интервью «Газете.Ru» специалисты рассказали о сложностях перехода из юниоров во взрослые, сотрудничестве с олимпийскими чемпионами Пекина-2022 Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также о том, как им удается мотивировать своих спортсменов на столь яркие выступления в отсутствие международных соревнований.

«Леонтьева и Горелкин будто ждали, когда освободится место первой пары»

— Каким было межсезонье в вашей группе?

Жук: Межсезонье прошло достаточно спокойно. У нас был месячный сбор в Новогорске, где мы хорошо поработали. Все программы поставили до отпуска — мы его сдвинули, так как международных стартов нет, а российские начинаются позже. Поэтому костяк программ стараемся сделать до отпуска — так и нам спокойнее, и спортсменам.

Сейчас у нас в группе два абсолютно новых хореографа — Дмитрий Антипов и Вячеслав Малыгин. Очень хорошие ребята, нам и самим интересно с ними сотрудничать: мы видим, как они работают. Считаю, что тренер должен учиться всю жизнь. Никогда нельзя успокаиваться после каких-то успехов. Всегда есть, чему поучиться у других.

Есть и тот, с кем мы работаем уже очень долго, — Ирина Шалыгина. Это тренер и судья по бальным танцам, а в детстве она сама занималась фигурным катанием и может на льду показывать движения, которые специфичны именно для бальных танцев. Мы с ней сотрудничаем уже несколько лет: раньше она была приходящим хореографом, а теперь работает у нас в штате.

В межсезонье у нас была и общая физическая подготовка, и акробатика. Все было на позитиве. Такое обновление в команде дало нам дополнительные силы. Мы вошли в какой-то новый цикл: несмотря на то что мы закрыты от международных соревнований, все равно находимся на подъеме.

— Сколько всего у вас сейчас дуэтов?

Жук: У нас катается десять пар. С нами работает тренер Настя Шпилевая, наша бывшая ученица. Это ее первые шаги в тренерстве, и она делает их очень хорошо. И у нас отличный контакт, и у нее получается работать с детьми. Мы ей доверяем. Мы стараемся и сами всем помогать. Понятно, что есть основные пары, которым уделяется большее внимание. Но у нас два льда — для старших и младших, мы можем распределять время в зависимости от того, кому сколько нужно кататься.

— Вы еще привлекали к работе танцоров Марину и Артемия Каташинских. Но у вас же в группе уже есть специалист по бальным танцам.

Жук: Есть, но всегда хочется попробовать что-то новое. Они нам безумно понравились. Очень востребованные, и мы договорились, что будем по возможности их приглашать. Марина и Артемий танцевали с ребятами в зале, смотрели на них на льду, на программы, которые поставили.

— Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступили на контрольных прокатах. Довольны их дебютом на взрослом уровне?

Жук: Очень довольны, несмотря на какие-то ошибки.

Свинин: Переход из юниоров во взрослые всегда бывает трудным. В юниорах тебе кажется, что ты самый лучший, а потом приходишь во взрослые и видишь, что есть еще много людей, которые тоже неплохо катаются (улыбается). Перед прокатами в «Мегаспорте» были тренировки в Новогорске, где Даня с Соней показывали программы. На них присутствовали судьи, а после были разборы катания. Приятно, что судьи отметили, что Соня и Даня выглядели по-взрослому.

У многих пар бывает, что переход из юниоров затягивается на несколько лет. Очень приятно, что наши не стушевались и на тренировках, и на самих прокатах.

Это для них впервые, сразу в «Мегаспорте», где огромный дворец, судьи, зрители. То, что мы хотели, они выполнили.

— Как конкретно вы работаете над тем, чтобы наиболее безболезненно перевести дуэт из юниоров во взрослые?

Жук: Это зависит еще и от людей: как они выглядят, какое у них воспитание, насколько они доверяют тренеру, как они схватывают информацию. Здесь все играет роль. У Сони с Даней очень хороший интеллект, это было видно с детства. Они безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности. Редко когда попадается пара с такими данными. Еще Соня с Даней умеют слушать, уже с детства они выделялись этим. Они же с нами уже лет восемь работают.

В этом году Леонтьева/Горелкин стали первой парой в нашей команде. Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха — как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место.

У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Посмотрим, как дальше пойдет, дай бог, чтобы они справлялись с волнением. Это все непросто. Но они выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые.

— То есть Леонтьева и Горелкин не очень волнуются из-за этого перехода во взрослые?

Жук: Они даже нас на прокатах обнимали и успокаивали, говорили: «Спокойно, мы все сделаем». Для меня это было удивительно.

Свинин: Вообще сезон еще не начался, но на прокатах все волнуются, потому что специалисты и зрители в первый раз оценивают программы со стороны. Но самое главное будет на соревнованиях.

Жук: В юниорах они привыкли, что прокаты проходят в Новогорске, на закрытой базе. А тут «Мегаспорт», огромное количество зрителей, Первый канал… Мы их готовили к этому. Даже специальные вещи делали до прокатов, чтобы им было легче воспринять это все. И Даня с Соней были готовы к съемкам на тренировках, до и после выступлений, в обычной одежде и в костюмах. Они не были в шоке, им было интересно.

«Иногда задаешься вопросом, как у Москвиной хватает сил»

— За межсезонье вы успели поставить программу также Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Жук: Мы с ними сотрудничаем второй год, делаем произвольные программы. Тамара Николаевна Москвина нас приглашает, обсуждают постановщиков совместно с ребятами. Настя и Саша уже мастера своего дела. В этом году мы сделали программу еще в апреле. Обсудили, когда мы еще встретимся, как будем работать. И уехали.

И тут Тамара Николаевна их присылает в августе в Москву. Спросила, можно ли ребятам приехать, чтобы мы посмотрели на постановку, на то, как они поработали. Они вышли на лед и так покатили! Наши спортсмены все встали, смотрели, хлопали, — так это было здорово.

А когда мы поехали отплясывать под свои восьмидесятые, Настя с Сашей тоже нас поддерживали. Они дали энергию нам и сами взяли от нас.

— На прокатах получилось Насте и Саше показать то, над чем вы работали?

Свинин: Они большие молодцы, катались очень здорово. Главное, что программа им идет и смотрится хорошо на льду.

Жук: Они вышли, показали программу, сделали элементы. Одно дело катать без них, другое — со всеми поддержками, выбросами. Но Настя с Сашей уже мастера, они выступали на Олимпиаде и выигрывали ее в команде.

— В прошлый раз вы ставили Мишиной и Галлямову программу под Элвиса Пресли. Что ставить сложнее — заводные или лиричные номера?

Жук: Вообще ставить непросто, никогда не знаешь, что получится (улыбается). Каждый раз нервничаешь. Столько лет уже делаешь программы и все время переживаешь, как выйдет, как ребята справятся. И когда получается, это бальзам на сердце. Для нас тоже большой опыт работать с парниками, интересный. Тамара Николаевна вообще легенда, мы многому у нее учимся, смотрим, как она себя ведет на тренировках. Иногда задаешься вопросом, как у нее вообще сил хватает на все это.

— Кому принадлежала идея программы?

Жук: Мы рассматривали разные идеи, но как-то все сошлись на «Грезах любви».

Свинин: В прошлом году была яркая программа под Пресли, в этом году Тамара Николаевна хотела сыграть немного на контрасте, чтобы была лирика, любовь.

«Общий уровень танцевальных дуэтов неплохой»

— В этом году тема ритм-танца — музыка 80-х. Как вам такое правило?

Жук: Нам очень нравится, это же наша молодость. Столько музыки разной. Когда стало известно, что будет такая тема, я месяцами в машине слушала разные песни, настроение поднималось сразу. Интересно, что ребята подхватили все это, им тоже понравилось, хотя в те годы они еще не родились.

Мы смотрели много записей, сами вспоминали, как раньше танцевали, пытались этот дух перенести на лед. У нас есть и Мадонна, и Boney M., и Funcytown от Lipps, и Сэм Браун, и ABBA. Мы долгое время не могли выбрать музыку, потому что есть множество разных композиций. Очень грамотное решение: вальс, танго, фокстрот уже были много раз, найти новую музыку сложно. Мне кажется, что и одиночники с парниками вдохновились. У Саши Самарина очень понравилась музыка и программа.

— Благодаря тому, что, допустим, вальс уже много раз был темой ритм-танца, не проще ли сделать постановку?

Жук: Каждый раз по-разному. Должно быть какое-то вдохновение. Когда плохое настроение, лучше не ставить, не начинать работу над программой. Нужно быть на эмоциональном подъеме, и от ребят должна идти энергетика в ответ. Тогда постановка происходит быстро. А когда что-то не идет, стоит оставить это на другой день. Постановка — это очень сложная тема. Иногда мне во сне идеи приходят. А иногда я что-то вижу, а объяснить не могу. Ребята, которые постарше, пробуют и у них это получается.

— Каким вам показался уровень танцевальных дуэтов на прокатах?

Свинин: Общий уровень в стране очень неплохой, большое количество пар достойны внимания. Интересно понаблюдать, кто как будет выступать и показывать себя.

Жук: Мы будем готовить Соню с Даней — мы видим, что у них большое будущее.

— Как у вас получается сохранять мотивацию, когда нет доступа к международным соревнованиям?

Жук: Мы вообще об этом не думаем, просто делаем свое дело. Если будем об этом рассуждать, то потеряем все силы и потеряем мотивацию.

Сейчас есть российские соревнования, выступаем. Будут международные, поедем туда. Но если думать все время о том, как сохранить мотивацию, то у нас не хватит сил.

У меня такой рецепт, то же самое мы говорим и своим спортсменам.

Свинин: Молодых спортсменов мы пытаемся завлечь программами, которые им нравятся. В нашей группе мы пытаемся все постановки сделать интересными, разными, чтобы подходило конкретным фигуристам. Мы их спрашиваем, какую музыку они хотят, просим, чтобы они предлагали. Программы, которые получились в этом сезоне и у юниоров, и у взрослых, им интересны.

Это огромная мотивация, потому что ты хочешь показать то, что сделал. И Даня с Соней когда вышли на прокаты, сами горели, им интересно было презентовать программы публике.

Видно, когда ты выходишь, чтобы лишь бы отработать. И другое дело, когда ты хочешь показать, насколько тебе нравится то, что ты делаешь.