«Первое слово в новой жизни»: Костомарову установили протез на руку

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые надел пробный протез на правую руку, где у него была ампутирована кисть, и написал слово «мама». Ожидается, что уже зимой он получит постоянные протезы. «Газета.Ru» — о последних событиях из жизни прославленного спортсмена, преодолевающего последствия тяжелой пневмонии.

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает радовать поклонников новыми подробностями своей жизни после выписки из больницы. Он опубликовал видео первого использования протеза на ампутированную руку. На записи он держит механическими пальцами ручку и пишет на бумаге.

«Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни»,

— рассказал Костомаров в своем Telegram-канале.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на информированный источник, уже зимой фигурист может получить постоянные протезы на руки. Уточняется, что их предоставит та же фирма, которая ранее помогла Костомарову с протезами для ног.

«Немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук.

На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию.

Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — заявляет источник.

Ранее Костомаров опубликовал видео, на котором он плавает в бассейне.

«Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть небыстро, но можно», — отметил Костомаров.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал ролик фигурист.

По мнению президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, плавание — один из тех видов спорта, в которых Костомаров может реализовать себя в дальнейшем. Он заметил, что история борьбы Костомарова с болезнью является примером для многих атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

«Роман — сам академик, суперспортсмен, ничего нового мы ему не посоветуем. Человек преодолел тяжелые обстоятельства, он пример для многих наших спортсменов.

Паралимпийские виды спорта требуют функционирования определенных частей тела, и ему могут подойти плавание и легкая атлетика, это циклика», — цитирует Рожкова РИА Новости.

Не так давно Костомаров впервые за долгое время вышел на лед, приняв участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» — он присоединился на льду к своей супруге, фигуристке Оксане Домниной. Олимпийский чемпион не катался — лишь появился на льду в кроссовках, но с того момента он выходил в каждом показе. Авербух поблагодарил его за это.

«Завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви». Низкий поклон всем участникам!

Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!

Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами. Благодарю зрителей, которые на протяжении всех выступлений отдавали свое тепло и любовь! Берегите друг друга. Будьте с нами! Счастья всем и любви. Пусть письма любви летят над вами!» — написал Авербух в своем Telegram-канале.

Сам Костомаров уверен, что рано или поздно сможет вновь надеть коньки. Его партнерша Татьяна Навка, с которой он завоевал золото Олимпиады-2006, верит, что Роман сможет появиться и в ее шоу.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я его всегда жду.

Но еще нет предварительных сроков, когда это может случиться», — сообщила Навка.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Позднее его перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который искусственно насыщал кровь кислородом.

В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы, кисть правой руки и пальцы левой из-за отмирания тканей. 6 июля врачи выписали спортсмена из больницы. При этом, как сообщала Оксана Домнина, врачи продолжают бороться за пальцы левой руки, но нельзя исключать, что Роману потребуется еще одна операция.