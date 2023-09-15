Агрессивная «Уэнсдей» в суде: Валиева требует признать ее невиновной и вернуть все медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что 26 сентября начнет рассматривать громкое допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Сторона спортсменки требует признать CAS недостаточно компетентным для расследования данного дела, а также настаивает на возвращении Валиевой золотой медали чемпионата России — 2022 и сохранении у нее титула чемпионки командного турнира Игр в Пекине. Юрист Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru», что Валиева вполне может добиться успеха, если суд признает ее вину «незначительной».

Стали известны даты разбирательства допингового дела российской фигуристки, чемпионки Олимпийских игр — 2022 в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Слушания пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26–28 сентября, а 29 сентября назначено резервным днем на случай возникновения непредвиденных сложностей. Валиева примет участие в заседаниях по видеосвязи.

Валиева требует у CAS признать, что он не обладает юрисдикцией, чтобы разбирать претензии WADA, ISU и РУСАДА.

Также российская спортсменка настаивает, что, даже если нарушение было, оно произошло непреднамеренно. В таком случае суд сможет дисквалифицировать Валиеву всего на два года вместо четырех и при этом фигуристка сохранит все свои результаты и медали.

Таким образом Валиева пытается сберечь для себя и для всей сборной России командное золото Пекина-2022. Кроме того, она требует вернуть ей титул чемпионки России — 2022 (турнир состоялся в декабре 2021 года), на котором она и сдала положительную допинг-пробу.

«Госпожа Валиева добивается от CAS признания того, что РУСАДА не доказало нарушение антидопинговых правил, и требует восстановить ее результаты на чемпионате России по фигурному катанию — 2022. В качестве альтернативы она добивается решения о том, что в произошедшем нет ее вины или халатности или, что важнее, что нарушение правил не было преднамеренным. Соответственно, срок дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы», — говорится в пресс-релизе суда.

Судьи на процесс уже утверждены. Валиева номинировала в качестве одного из арбитров французского юриста Матье Мезоннев. Со стороны ISU и WADA выступит американец Джеффри Мишкин. Председателем назначен представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«После слушания коллегия обсудит и подготовит арбитражное решение. На данном этапе невозможно сказать, когда окончательный вердикт будет объявлен.

Решение коллегии CAS будет окончательным и обязательным для исполнения, за исключением права подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным процессуальным вопросам», — говорится в сообщении CAS.

Руководитель спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в комментарии «Газете.Ru» оценила шансы Валиевой выиграть дело или добиться приемлемого для нее результата. Она считает, что вину спортсменки могут признать незначительной.

«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования: в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело.

Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона Валиевой заявила, что нарушения не было, а если и было, то в этом отсутствовала вина или халатность.

Кстати, ISU потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года. Но ввиду особого статуса Камилы (ей было 15 лет на момент нарушения, а значит, она является «защищенным лицом». — «Газета.Ru»), как только признается непреднамеренный прием, незначительная вина или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации.

По моим ощущениям, незначительная вина будет признана — соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — считает Анцелиович.

Говоря о возможности апелляции в случае неблагоприятного для Валиевой решения, специалист подчеркнула, что обратиться в Верховный суд можно лишь по процессуальным вопросам в случае нарушения прав одной из сторон. Анцелиович допустила, что именно для этого сторона фигуристки подняла вопрос о компетенции CAS.

«Решение CAS является окончательным и обязательным для обеих сторон. Единственная возможность его обжаловать — обратиться в Верховный суд Швейцарии по процессуальным вопросам. То есть любое решение арбитража (в терминологии российского права — третейского суда) является обязательным для сторон. Они соглашаются на компетенцию суда и, соответственно, обязуются исполнять его решения. Единственная возможность оспорить решение — и кому-то это удается, — если нарушены чьи-то права.

И если сторона Камилы сомневается в компетенции CAS, это дает возможность пойти в Верховный суд Швейцарии. Потому что вопрос о наличии у CAS компетенции является основанием для рассмотрения в Верховном суде. Это как раз процессуальный вопрос.

CAS — арбитражный суд, зарегистрированный в Швейцарии. Поэтому только Верховный суд этой страны может принимать дела. Но он не будет рассматривать по существу, — только процессуальные отступления», — заключила юрист.

Чемпионка России среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт заявила «Газете.Ru», что надеется на положительный исход дела Валиевой.

«Это очень щепетильный вопрос. Я надеюсь и верю в то, что будет какой-то положительный исход.

Очень надеюсь, что будет именно так», — сказала Гербольдт.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото.

В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. ISU настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента.

Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее, в январе 2023 года, Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА оправдал Валиеву, поскольку не нашел доказательств ее вины либо халатности и признал прием триметазидина несчастным случаем (фигуристка настаивала, что небольшая доля вещества попала в ее организм из таблеток дедушки). Основываясь на этом, ДАК постановил отнять у Валиевой только медаль чемпионата России, на котором была сдана злополучная допинг-проба.

Однако ISU, WADA и РУСАДА подали апелляции в CAS на это решение. Выходит, что РУСАДА не согласно с решением собственного дисциплинарного комитета и пытается добиться более сурового наказания для Валиевой.