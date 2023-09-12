«Я виновата в поступке Алины»: тренер фигуристки Горбачевой раскрыла причины ее побега

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко рассказала о причинах побега своей 16-летней подопечной Алины Горбачевой. Юную фигуристку искали около суток и в итоге нашли невредимой в столичном кинотеатре. Федченко заявила, что считает только себя виноватой в случившемся, поскольку пыталась убедить спортсменку съехать из ее квартиры. Они живут вместе около семи лет.

Спустя две недели после того, как нашлась пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, ее тренер Софья Федченко рассказала, что произошло. В интервью Sport24 она заявила, что пыталась уговорить ученицу съехать со съемной квартиры, где они живут вместе уже много лет.

«Считаю себя виноватой на 100%»

Федченко подчеркнула, что не хотела выносить личную ситуацию в общественное поле и делает это только для того, чтобы прекратить догадки и домыслы. По ее словам, это также может негативно повлиять на психологическое состояние Горбачевой.

«В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на 100%.

У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту.

После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму», — сказала Федченко.

«Обошли все хостелы»

Восстанавливая события дня, когда Горбачева пропала, тренер рассказала, что фигуристка пошла на разминку, но потом долго не выходила на лед. Когда Федченко позвонила ей, телефон оказался недоступен. Забеспокоившись, она проверила камеры и обнаружила, что за 20 минут до этого Горбачева покинула каток. Она позвонила Екатерине — матери спортсменки, — сообщив, что необходимо обратиться в полицию, а сама подключила поисковиков из «ЛизаАлерт» и отправилась обыскивать район.

«Где-то в 3-4 утра приехала мама Алины со своим мужем и полицией. К моменту их приезда у нас уже были видео Алины и ее маршрут, который обрывался в парке.

Мы всю ночь бегали по району в надежде найти Алину, все хостелы обошли.

К утру смогли попасть в храм, чтобы посмотреть еще и его камеры, увидели, что она пошла к речке, испугались еще больше», — призналась Федченко.

«Носки подбросили журналисты ради сенсации»

Тренер обратила внимание, что ни на секунду не возникало мыслей, что Алина могла навредить себе. Однако криминального развития событий никто не исключал. Поиски осложнялись тем, что у Горбачевой был выключен телефон и не было никаких средств связи.

В пользу криминальной версии говорили вещи, обнаруженные на берегу пруда, — как сообщали СМИ, они принадлежали Горбачевой. Однако Федченко опровергает эту информацию.

«Носки точно не Алины. Я думаю, это сами репортеры подбросили, чтобы сенсацию сделать.

Мы берег за ту ночь обошли 3-4 раза. В 6 утра носков еще не было. Они появились часов в 10-11, сразу после того, как СМИ узнали о ситуации. Моментально набежали корреспонденты, даже раньше следователей приехали. Но, может, какой-то плюс в этом и был. Активные действия со стороны полиции начались именно в это время», — рассказала Федченко.

«Это был импульсивный и необдуманный шаг»

Вскоре появилось видео с камер наблюдения из кафе, куда зашла Горбачева уже после того, как начались ее поиски. Но для Федченко, по ее словам, облегчением это не стало. Она почувствовала, что все обошлось, лишь когда они с фигуристкой встретились и обнялись. После этого девушка рассказала тренеру, почему она сбежала.

«Это шаг импульсивный, необдуманный. Мы же не успели договорить перед льдом. Получилось, что ситуация не решена, и вопрос переезда повис в воздухе. Алина сказала, что в тот момент подумала: если убежит, то и переезжать никуда не надо.

А через пару часов эмоции стихли, и она поняла, что только хуже сделала, испугалась, что теперь я точно не соглашусь за нее отвечать. В общем, замкнутый круг случился», — констатировала Федченко.

Напомним, вечером 28 августа спортсменка покинула каток, после чего ее никто не видел. Предположительно носки девушки обнаружили на пляже Покровской набережной, после чего водолазы искали тело в Москве-реке.

Вскоре выяснилось, что Горбачева покинула тренировку после ссоры с Федченко, у которой проживала на протяжении семи последних лет, хотя мать спортсменки тоже переехала в Москву. Дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Когда Горбачеву нашли, ее отвезли на допрос в Следственный комитет. Там девушка заверила, что у нее не было ни с кем конфликтов, но отказалась называть причину побега. Сотрудники СК передали Горбачеву под опеку ее матери.

По словам Федченко, мать фигуристки не высказала желания забрать дочь к себе после побега и спустя несколько дней после инцидента улетела в отпуск.

Таким образом, Горбачева продолжает жить в съемной квартире с тренером.

Изначально это было вынужденной мерой, так как фигуристка одна переехала в Москву из Краснодара в девятилетнем возрасте и нуждалась в жилье.

Со временем мать Горбачевой тоже переехала в Москву, где приобрела квартиру. Однако ее собственность располагается на другом конце города от тренировочного катка фигуристки, и девушка попросила продолжить жить с тренером, которую называет «второй мамой». Родственники Горбачевой не возражали.

Федченко рассказывала в интервью YouТube-каналу PROжизнь, что полностью взяла ответственность за жизнь своей ученицы: оплачивала ей репетиторов, возила в отпуск, помогала с образованием и медициной.