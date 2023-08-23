«Все стояли и плакали»: Костомаров впервые вышел на лед после болезни

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вернулся на лед после болезни, приняв участие в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Он присоединился к выступлению своей супруги Оксаны Домниной, а также произнес речь перед зрителями. Участник шоу, призер Игр-2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Костомарову было «эмоционально сложно» выйти на лед, и назвал это волевым поступком. Тренер Татьяна Тарасова призналась, что не сдержала слез.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернулся на лед. Он впервые появился на площадке после тяжелой болезни и ампутации конечностей. Во время выступления своей жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи фигурист появился из-за кулис в кроссовках, подошел к супруге и обнял ее под овации трибун. Затем он обратился к зрителям.

«Спасибо за все теплые пожелания мне, за то, что вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это.

Спасибо вам огромное! Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — сказал Костомаров.

В комментарии «Газете.Ru» серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт, который также принимал участие в том шоу Авербуха, заявил, что Костомаров совершил волевой поступок. Он подчеркнул, что возвращение фигуриста на лед стало возможным благодаря всесторонней поддержке.

«Произошло очень сильное и трогательное событие — Роман вышел на лед.

Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к своему новому состоянию, так это еще и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером.

Это важно как пример для людей: все возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности.

Поддержка Оксаны, Ильи Авербуха, родных, нашей команды и всех зрителей заставляет Романа не останавливаться и преодолевать себя. Его выход на лед очень важен с эмоциональной и волевой точки зрения: он сумел преодолеть трудности и появился на льду», — считает Энберт.

Сама Оксана Домнина назвала счастьем первое совместное выступление с мужем на льду. Ее слова передает РИА Новости.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — сказала Домнина.

Чемпионка Олимпийских игр Татьяна Тотьмянина, принимавшая участие в том шоу, отметила силу духа Костомарова, который впервые после продолжительной болезни появился на льду.

«Сегодня все получили гиперэмоции. Во время финала все стояли и плакали за сценой, потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя.

Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья», — цитирует Тотьмянину Sport24.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не сдержала слез при появлении Костомарова на льду.

«У Романа уникальный, олимпийский характер. Я очень счастлива была увидеть его снова на льду.

Он всех нас — и меня в том числе, заставил плакать. Это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг»,

— сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

В январе 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за сепсиса и гангрены в процессе лечения фигуристу ампутировали обе голени, кисть одной руки и пальцы — на другой.

Олимпийский чемпион был выписан из больницы с протезами ног. Позже он неоднократно выкладывал в соцсетях видео своих тренировок, на которых можно заметить, что руки до сих пор не оснащены протезами.

В начале августа муж партнерши Костомарова на льду — Татьяны Навки — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая с лекцией на форуме «Территория смыслов», заявил, что фигуристу еще предстоит операция по протезированию рук.