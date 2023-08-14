«У нас с Медведевой есть чем удивить публику». Интервью призера Игр Александра Энберта

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что готовит новые программы для выступления на шоу с Евгенией Медведевой, анонсировал выход ролика с Александрой Трусовой на своем Youtube-канале, признался, что ожидает вновь увидеть на льду Романа Костомарова, а также предположил, вернется ли Анна Щербакова на лед в сезоне-2023/24 после мононуклеоза.

«Готовим с Медведевой новые программы»

— В каких ледовых шоу и медийных проектах планируете участвовать в ближайшее время?

— Я буду принимать участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» с 22 августа по 30 сентября в Сочи. На арене «Айсберг» у нас будет около 30 шоу. Для многих отдыхающих уже стало традицией освежаться после летнего зноя в прохладных стенах этого катка.

По поводу медийных проектов пока не знаю. Рассчитываю, что мой Youtube-канал станет одним из больших медийных проектов в мире спорта (улыбается). Так что с удовольствием занимаюсь его развитием, придумываю новые идеи и проекты.

Планирую выпускать новые ролики, влоги и различные шоу. Сейчас у меня идет мозговой штурм.

— Евгения Медведева начала встречаться с фигуристом из парного катания Дмитрием Чигиревым. Не боитесь, что теперь в шоу она будет выступать с новым партнером?

— Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша. Я думаю, что о шоу он пока не думает.

К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнеры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» — с Женей Медведевой.

Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнерами и создать с ними новые программы. Эмоциональный оттенок всегда получается разным.

Посмотрим, что произойдет дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе.

На данный момент и у нас с Евгенией еще есть, чем удивить зрителей.

— Очень вдохновляет история Романа Костомарова, который активно занимается в тренажерном зале и, возможно, вернется к участию в шоу Авербуха в каком-то качестве (по крайней мере, Татьяна Навка выражала уверенность, что Роман сможет вернуться на лед). Ждете ли вы его возвращения и, возможно, совместного выступления в шоу Авербуха?

— Да, это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую.

Конечно, я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример.

К тому же Роман — это суперквалифицированный специалист в фигурном катании, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, который во многих качествах может послужить и примером, и наставником. Так что жду возвращения Романа вообще во всех ипостасях.

«Почувствую себя Стивеном Спилбергом, если мои ролики будут вспоминать»

— В соцсетях вы показываете идиллическую картину семейной жизни и много юмористических роликов, посвященных жизни с дочерью Кристабель. Кто автор всех этих идей?

— Все идеи мы придумываем вместе с Лесенькой — моей супругой. Она уже очень давно ведет свой блог, у нее большой опыт, и ей нравится этим заниматься. Когда я завершил карьеру в спорте, то тоже начал вести соцсети — и мне понравилось делиться с людьми своими достижениями и мыслями. Какие-то забавные ситуации, которые с нами происходили, мы экранизируем в вертикальном формате для соцсетей.

Сейчас такое время, когда тебе не нужен огромный продакшн, звуковики и продюсеры. Придумываешь какую-то идею — и очень легко снять это на телефон, проявить себя и как актер, и как режиссер, и как монтажер. Для меня это творческая реализация.

Для Youtube я придумываю более долгие шоу или влоги. Будет возможность — буду придумывать сериалы и полнометражные фильмы.

— Как думаете, Кристабель оценит юмористические видео со своим участием, когда вырастет?

— Я буду очень рад, если, когда она вырастет, мои ролики будут актуальными и о них будут вспоминать.

Тогда я почувствую себя Стивеном Спилбергом, который снял «Аватар» и «Титаник», остающиеся на слуху в течение десятилетий (смеется).

Кристабель — это огромная, самая значимая часть нашей жизни, и невозможно показывать свою жизнь без нее. Единственное: в видео Кристабель всегда нарядненькая, чистенькая и красиво одетая.

А если мы смеемся, то смеемся над собой с Лесей, а не над Кристабеленькой. Я думаю, что ей понравится, потому что мы делаем это от души. Мы же ее воспитываем, и я думаю, что она будет видеть юмор так же, как и мы, и оценит наши старания.

— Спортсмены, которые активно ведут соцсети, иногда сталкиваются с критикой со стороны фанатов. Так, Елизавета Худайбердиева выпустила видео, на котором показала средний палец всем критикам ее внешности. Не было ли у вас желания иногда ответить так же на некоторые комментарии?

— Я, будучи спортсменом, не вел соцсети и особо не сталкивался с критикой. Сейчас, когда я уже закончил со спортом, зачем меня критиковать? Я уже не спортсмен, а артист шоу и блогер. Так что я абсолютно свободный человек и делаю свое творчество так, как оно мне нравится.

Конечно, прямые оскорбления я удаляю из соцсетей — не только меня, но и просто каких-то людей, если я вижу, что кто-то кого-то обижает. Такое неприемлемо на моих каналах.

А если люди просто пишут «Ой, что-то вообще не смешно, неинтересно» или «Вы плохо сделали», я могу ответить: «Нам нравится так делать. Мы постараемся лучше в следующий раз, придумаем что-нибудь поинтереснее».

Но у меня нет обиды. Мне интересны даже критические мнения. К тому же хейтеры — настолько небольшая часть моей жизни, что даже не вижу смысла заострять на этом внимание.

«Записал материал с Трусовой. Будет интересная тема, ждите»

— Вы уже два месяца ведете свой Youtube-канал. Как оцените собственные успехи?

— Оцениваю очень хорошо. Это действительно новый формат для меня. К формату сторис, постов и рилсов я уже привык. А вот выпуски по 10-30 минут на YouTube, где я рассказывал о своих поездках, — это что-то новое.

Даже для влога, который снимается в лайв-формате, хорошо бы иметь сценарий и заранее представлять, что и как ты будешь снимать. Надо объяснять, как ты оказался где-то, почему ты там оказался и что ты там делаешь.

Когда я снимал свой первый влог, то записал много материала, но оказалось сложно использовать его в монтаже, потому что получалась очень разрозненная картинка. Но к шестому влогу я уже прекрасно знал, как буду все показывать, о чем и с кем буду говорить, какие мысли доносить. Определенный прогресс у меня случился.

Сейчас я готовлю новые проекты. Буду продолжать снимать влоги — скоро едем в Сочи, и я расскажу о своей поездке и о подготовке к шоу. К осени хочу запустить другие рубрики, связанные с фигурным катанием.

— Вы отмечали, что готовы осветить проблемы фигурного катания в своем блоге. Какие проблемы надо поднять в первую очередь, на ваш взгляд?

— Сейчас главная проблема — это изменение вектора турниров с международного на внутрироссийский и мотивация спортсменов в такой ситуации. Это самое злободневное и самое первое, о чем хочется спросить.

Мне самому интересно разобраться в этом, спросить у ребят: «Всю жизнь мы мечтали (и я в том числе, когда был спортсменом) об олимпийской медали. О чем вы сейчас мечтаете, как себя мотивируете в отсутствие международных стартов?».

— Михаил Коляда рассказал в интервью Максиму Транькову, что тоже хочет попробовать себя в блогерской деятельности. И он действительно начал писать рассказы и выпускать короткие видеоролики в своих соцсетях. Как вы оцените потенциал Михаила как блогера? Удивило ли вас решение Коляды пойти в эту сферу, учитывая, что в интервью он всегда был крайне немногословен?

— Да, мы с Михаилом, когда выступали на одном шоу, общались на эту тему — поговорили о монтаже и съемках.

Для меня его желание стало неожиданным. Я очень удивился, что Миша этим заинтересовался. Насчет потенциала не знаю. Если у Миши есть классные идеи, то, учитывая его спортивный опыт, он может много интересного рассказать и показать.

В творческом плане я видел немного его роликов, но есть ощущение, что за счет визуала он рассказывает историю. Например, история про шоу — кадры Питера, кадры катка, кадры с Мишей на льду. За счет визуального ряда он погружает в нас атмосферу и показывает историю спортсмена, который приезжает на каток и начинает выступать.

Я полностью поддерживаю Мишу и буду очень рад, если у него получится проявить себя в блогерстве.

Что касается его немногословности в интервью: это отличается от речи в своем блоге, потому что микст-зона — это не твоя творческая реализация. У тебя есть болельщики и просто любители фигурного катания, которым интересно узнать, как ты готовился, что чувствовал во время выступления, — и ты делишься с ними своими эмоциями. Тут, скорее, идет запрос от болельщиков.

А блогерская деятельность больше исходит от тебя: ты сам хочешь о чем-то рассказать и делаешь это. Дальше уже зрители либо принимают это, либо не принимают.

Может, в микст-зоне Миша не хотел делиться нюансами своей подготовки, потому что спортсмен показывает все, чему научился, на льду. А все слова типа «не успел подготовиться» или, наоборот, «успел» — это только слова.

— Евгения Медведева тоже объявляла, что сделает свое YouTube-шоу. Хотели бы вы сделать коллаборацию с ней и другими блогерами из мира фигурного катания — тем же Михаилом Колядой? Например, выполнить какой-нибудь фигурнокатательный челлендж?

— Да, я очень жду выхода шоу Жени. У нее много интересных проектов, за которыми я слежу в социальных сетях. И когда мы встречаемся, она мне рассказывает, а я очень радуюсь за нее, потому что Женя полна идей.

Конечно, здорово было бы сделать коллаборацию, потому что мы все одна команда, одна семья и давно друг друга знаем. Будем придумывать и делать. Будет очень приятно, если зрителям понравится видеть спортсменов, за которых они болели на соревнованиях, в каких-то новых амплуа.

Мне нравится смотреть рубрику «Обмен спортом» на YouTube-канале Никиты Нагорного. Действительно классно видеть, как спортсмены, подготовленные физически и координационно, пробуют что-то новое в таком развлекательном формате. Я бы хотел делать и подобное, и что-то новое. Так что буду очень рад таким коллаборациям.

— Также очень активна в медийной сфере Александра Трусова. Свой блог она пока не ведет, но выпустила песню. Вы в своем Telegram-канале отметили ее выступление на фестивале фигурного катания в «Лужниках» и написали, что «кататься под свою песню — это просто круто». Что вы думаете о песне Александры и клипе на нее?

— Кататься под свою песню — это действительно классно! Знаете, когда выходишь на самый сложный и волнительный турнир, на тебя смотрит целый стадион — 10-15 тысяч человек вживую, а по телевизионной трансляции еще десятки тысяч, — это очень волнительно. Но когда начинает играть музыка, это все отходит на второй план и ты действительно погружаешься в свою программу.

А когда ты погружаешься в свою песню, в которой тебе очень нравятся слова, и все они для тебя что-то значат, — это вдвойне приятно.

Я думаю, что Александре доставляет удовольствие кататься под свою песню, потому что она чувствует ее лучше, чем любую другую музыку, и зрителям приятно увидеть прокат любимой фигуристки под песню, которую она исполнила, — это двойное удовольствие.

По поводу клипа мне сложно судить. Это высказывание Александры о том, что ей важно и что у нее происходит в жизни. Так что я просто рад, что она это сделала, — сняла клип и рассказала всем-всем-всем о том, что у нее на душе. Саша в стихотворной форме выразила свои эмоции — и это здорово!

Кстати, один из моих влогов будет с Трусовой в том числе. Мы с Александрой уже записали материал, и я обязательно его выпущу. Будет интересная тема, так что ждите. Будет классно, я работаю над этим.

«Мне больно за спортсменов, которые всю жизнь готовились к Олимпиаде»

— Международный олимпийский комитет принял решение не высылать России приглашение на Олимпийские игры в общий установленный для этого срок — 26 июля. Удивило ли вас это решение? На ваш взгляд, есть ли шанс у наших спортсменов поехать на летнюю, а затем и на зимнюю Олимпиаду хотя бы в нейтральном статусе?

— Нет, не удивило, все к этому шло. Не было ощущения, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду. По всей риторике, которая звучала в последнее время, было ожидаемо, что приглашения в установленный срок не пришлют.

Плохо ли это? Конечно, плохо. Мне очень неприятно, очень больно за спортсменов, которые готовились всю жизнь и продолжают готовиться, но, к сожалению, это так.

Есть ли шанс поехать на Игры в нейтральном статусе? Я думаю, что в некоторых видах спорта шансы есть.

Какие-то спортсмены и сейчас выступают. Например, проходит чемпионат мира по фехтованию, и там есть наши спортсмены. Теннисисты играют. Там, где федерации нашли какие-то договоренности, россияне выступают в нейтральном статусе.

Я считаю, что спортсмен должен в любом случае выступать — на мировом уровне в том числе — и показывать, что российская система подготовки — самая лучшая, что наши спортсмены — самые лучшие. Я буду рад, если спортсмены поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Но каждый решает сам, и я поддержу любое их решение.

— Был опубликован календарь соревнований на внутрироссийский сезон-2023/24. В том числе снова пройдет турнир по шоу-программам, чемпионат России по прыжкам и Кубок Первого канала. Какие соревнования кажутся вам наиболее интересными?

— Честно говоря, для меня лично по-прежнему главный турнир сезона — это чемпионат России (ну, в отсутствие чемпионата мира и Европы). Чемпионат России — это пик, где спортсмены показывают максимальную готовность в исполнении многооборотных прыжков, дорожек, шагов и вращений. Это будет самая острая борьба и самый сильный состав. Мне будет интереснее всего смотреть этот турнир.

А в плане других соревнований — турнир по прыжкам тоже было бы интересно посмотреть. Это такой легонький формат, где ты можешь особо не погружаться в программу, в идею, в хореографию, а просто спокойно смотреть на четверные прыжки, которые наши спортсмены исполняют практически идеально. Мне этот турнир понравился в прошлом году и жду его в этом — классная идея.

«Остается надеяться, что мы увидим Щербакову в ближайших сезонах Гран-при»

— Чего вы ожидаете от нового сезона в женском одиночном катании? Увидим ли мы и Камилу Валиеву, и Александру Трусову, и Анну Щербакову на соревнованиях, на ваш взгляд?

— Сложно сказать. У Анны была болезнь, сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку.

Если сама Анна сказала, что готовится к сезону, то я ожидаю ее увидеть.

Хотелось бы увидеть всех — и Камилу, и Аню, и Сашу, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация…

Давайте поддерживать спортсменов. Даже если они не будут находить для себя мотивацию в отсутствие международных турниров, то пусть они найдут силы хотя бы из-за нашей с нами поддержки.

Я думаю, что выступать на чемпионате России при полных трибунах — это в любом случае очень приятно. И нам приятно на это смотреть. Я надеюсь, что мы увидим всех.

— Вы говорили, что Щербаковой хватит летнего периода, чтобы восстановить тройные прыжки. Однако с тех пор стало известно, что Анна еще восстанавливается от мононуклеоза. Алена Косторная рассказывала, что долго приходила в себя после этой болезни. Как вы думаете, теперь Щербакова успеет привести себя в хорошую форму и выйти на соревнования?

— Честно, не знаю. Я не очень знаком с этой болезнью, не знаю, какие там могут быть осложнения, как протекает эта болезнь.

Я помню, когда я в 20 лет переболел ветрянкой, врачи сказали мне, что еще три месяца лучше не нагружаться. А я заболел прямо перед чемпионатом России и практически до лета не мог нормально готовиться и кататься, потому что в 20 лет болеть ветрянкой очень опасно. Болезнь протекала очень тяжело, еще и большие побочные эффекты пошли на разные органы, и нагрузка просто противопоказана.

Здесь сложный вопрос. На это лучше ответит врач, который знаком с болезнью и с тем, как лучше реабилитироваться после нее. Нам остается надеяться, что времени хватит и что мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких-то ближайших этапах Гран-при.

— Елизавета Туктамышева может стать лидером женской сборной России в новом сезоне?

— Конечно, может! Она каждый год может стать лидером, и этот сезон не исключение. Лиза владеет многооборотными прыжками, насколько я видел в соцсетях, — четверным тулупом и тройным акселем. Она прекрасно владеет коньком, отлично катается, у нее всегда интересные программы, всегда свой особый стиль. Так что почему нет? Лиза — прекрасная спортсменка, и она каждый год конкурентна на 100%.

«Будет сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной»

— Чего вы ожидаете в новом сезоне от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые стали лидерами сборной России в прошлом сезоне, а потом неожиданно перешли в группу Этери Тутберидзе? Пойдет ли им на пользу смена обстановки и работа с Тутберидзе, Траньковым, Тихоновым?

— Сложно сказать. Все-таки у Этери Георгиевны и ее штаба в парном катании была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов. Исходя из этого, можно ожидать, что Бойкова и Козловский привнесут в свое катание что-то новое и смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, — это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов.

Так что борьба будет очень сложной — и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Еще подрастают молодые пары. Нина Михайловна Мозер может включиться в ближайшие сезоны со своими спортсменами.

Мы постоянно видим, как одиночники и одиночницы с набором всех тройных и чуть ли не четверных прыжков переходят в парное катание, так что контент будет усложняться. Парное катание будет становиться интереснее.

То, что сейчас есть несколько тренерских штабов, которые занимаются парным, добавит и конкуренции, и интереса, и зрелищности. Так что не знаю, кто станет лидером, но смотреть будет точно интересно.

Возвращаясь к Бойковой и Козловскому: я думаю, что они найдут для себя что-то новое и мы увидим немного другую пару. Так что будем следить.

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов, по информации РИА Новости, не готовятся к новому сезону. Удивило ли вас это решение или в целом было ожидаемым?

— Честно говоря, постоянно вижу разные новости: кто-то заявляет, что они не готовятся, а потом — что они прибыли на сборы и готовятся.

Но то, что спортсмены, которые прошли уже две Олимпиады и с десяток турниров высочайшего уровня, когда-нибудь прекратят свою спортивную деятельность, от сезона к сезону становится все более ожидаемо.

Так что не могу сказать, что это какая-то невероятная новость.

Когда я вижу, что ребята не готовятся к новому сезону, я понимаю, что они устали за два олимпийских цикла, в которых заработали две олимпийские медали, причем во второй раз — в личном турнире.

У них сейчас такой период: с одной стороны усталость и огромная работа позади, а с другой — они любят фигурное катание, любят изучать новые элементы. Я с ними катался и хорошо их знаю. Они учили четверную подкрутку и сложнейшие поддержки.

— Что вы думаете о перспективах Алены Косторной в парном катании, учитывая, что со следующего сезона она уже собирается полноценно выступать на этапах Гран-при?

— Я вижу перспективы, потому что сам прошел через подобную ситуацию, когда встал в пару с Катариной Гербольдт — одиночницей, которой было 20 лет и она уже являлась мастером спорта международного класса в одиночном катании.

Мы с ней уже в первый совместный сезон выступили на чемпионате Европы и заняли там четвертое место вслед за Аленой Савченко и Робином Шолковы. Так что все возможно.

Состоявшийся спортсмен, который уже прекрасно катается, владеет всеми элементами, включая прыжки, повороты, крюки-выкрюки и чоктау, сможет добавить к этому парную составляющую — поддержки, подкрутки, выбросы — быстрее, чем спортсмены-юниоры, которым предстоит огромный фронт работы по всем пунктам.

И Алена действительно как будто бы нашла для себя мотивацию и тот вид фигурного катания, который ей интересен. У меня нет каких-то опасений за нее.

Косторная — невероятно опытная фигуристка, которая действительно прекрасно катается, она была прекрасной одиночницей, и у нее есть перспективы стать прекрасной парницей.

Георгий Куница, конечно, не такой опытный спортсмен в плане международных выступлений, и Алена в плане скольжения и хореографии его превосходит. Но зато Георгий знает парное катание, и я думаю, что в таком тандеме они подтянут друг друга и, вполне возможно, станут прекрасной парой уже в этом сезоне.

— Косторная говорила, что хочет исполнить параллельный тройной аксель. Смогут ли они с Георгием Куницей поднять планку сложности в парном катании и сделать прыжки ультра-си постоянным элементом?

— Мне кажется, что парное катание — особенно в России — будет усложняться в плане прыжков в первую очередь, и мы увидим и тройные лутцы, и аксель в три с половиной оборота. Сейчас Алена Жилина перешла в парное катание — может быть, мы и четверные увидим.

Да, ребята иногда пробуют четверные выбросы, мы с Натальей Забияко в том числе — и даже пробовали аксель в три с половиной оборота. Но это действительно очень опасные элементы.

Четверные подкрутки мы видим чуть чаще. И Вова Морозов с Женей Тарасовой их делали, и многие юниоры сейчас делают.

Но я не сомневаюсь, что четверные прыжки и тройные аксели придут в парное катание быстрее.

Если Алена с Георгием сделают этот элемент, то я буду очень рад. Этот прогресс парного катания невозможно остановить.

— Кажется, что в паре с Георгием Куницей Алена сильно выделяется по навыкам катания и выглядит фигуристкой другого уровня на данный момент. Однако они с Георгием являются парой и в жизни. В такой ситуации сложно было бы поменять партнера в случае необходимости идти дальше и прогрессировать?

— Да, я как раз говорил, что Алена — более опытная спортсменка в плане умения исполнять шаги, связки и доносить мысли через хореографию. Георгию 100% есть чему поучиться у Алены в плане катания и пластики.

Но сейчас у них идет период скатывания, когда Алена тратит время на то, чтобы изучить парные элементы, которые Георгий хорошо умеет делать. Я думаю, у него точно будет время спрогрессировать — когда ты катаешься в паре, ты делишься своими умениями с партнером. Тем более когда каждый день рядом с Георгием такая прекрасная спортсменка, которая показывает отличное скоростное катание. Я думаю, это его подтянет в какой-то степени.

По поводу пары в жизни и пары на льду — это всегда сложный вопрос. Все зависит от людей. Если пара умеет разделять, что есть личная жизнь и есть работа, то смена партнера возможна.

И такие случаи в фигурном катании были. Мне вспоминается американская пара — Алекса Шимека и Брендон Фрейзер. Раньше Алекса каталась со своим супругом — Крисом Книримом. Они продолжают жить семейной жизнью, а для спорта она нашла нового партнера.

Так что подобное возможно, но, конечно, будет сложно. Все мы люди.

— Как вы упоминали, талантливая одиночница Алена Жилина из академии Плющенко тоже сменила вид с одиночного на парное. Хотя у нее были перспективы в одиночном катании: она исполняла тройной аксель, четверные сальхов, тулуп и риттбергер. Почему, на ваш взгляд, юные звезды одиночного катания решают переходить в парное?

— Здесь два пути: либо Алена видит для себя больше перспектив и шансов завоевать медали в парном катании, либо ей парное катание нравится и она просто хочет себя там попробовать. Какая бы ни была мотивация, для меня как для зрителя это классный переход.

Четверных в одиночном катании я вижу очень много, а в парах пока нет. Так что я очень рад, что Алена сделал выбор в пользу парного катания, и возможно, мы увидим четверные прыжки.

Сильные одиночницы всегда уходили в парное. Просто раньше удивлялись, что одиночница со всеми тройными перешла, а сейчас уже одиночница с четверными переходит.

Парное катание — это интересно, и я ни одного раза в жизни не пожалел, что перешел туда. Мне очень нравится работать в паре: открываются новые возможности в постановках, в выражении эмоций на льду, потому что в дуэте это намного легче сделать. К тому же сейчас парное катание идет вперед, и у тебя остается возможность показывать сложные элементы. Я рад, что сильные спортсмены есть у нас во всех видах.