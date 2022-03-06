Сменил клюшку, забил и отдал два ассиста: Овечкин догоняет Ягра

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:2 обыграл «Сиэтл Кракен», поквитавшись за ноябрьское поражение. Российский нападающий Александр Овечкин набрал в этой игре три очка и сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Лиги до двух шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 5:2

Поединок регулярного чемпионата между «Вашингтоном» «Сиэтлом» состоялся в столице США и завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:2. Таким образом, «столичные» поквитались за поражение от «Кракена» в ноябре – тогда «Сиэтл» на своей площадке обыграл «Кэпиталз» с аналогичным счетом.

Героем этого поединка стал российский нападающий Александр Овечкин, перед игрой сменивший одну модель клюшки на другую. Для простого обывателя это может иметь совсем малое значение, но хоккеисту, привыкшему играть с одним снарядом, нужно суметь перестроиться на другой.

Однако российскому форварду это никак не помешало, в игре он оформил гол и записал на свой счет две результативные передачи.

Первое результативное действие Овечкин совершил на 12-й минуте первого периода. Он получил передачу от другого российского нападающего – Евгения Кузнецова, прорвался на чужую половину площадки по правому флангу и сумел справиться с тремя соперниками, не потеряв шайбу и отпасовав ее Тому Уилсону, который открыл счет в матче.

«Вашингтон» повел в две шайбы уже к середине первого периода, однако в начале второй двадцатиминутки «Сиэтл» сумел выправить свое положение, сравняв счет. Однако в середине второго периода Конор Шири вывел «столичных» вперед при помощи передачи от Овечкина и Уилсона.

В середине третьего Овечкин уже сам упрочил преимущество своей команды. Никлас Бекстрем и Джон Карлсон сделали скидку на россиянина, и тому оставалось пробить по воротам мощным броском, не оставляя шансов голкиперу Крису Джиджеру и реализовав большинство. Для форварда эта шайба стала 34-й в сезоне. Таким образом, он сократил до двух отставание именитого чешского хоккеиста Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Сейчас в активе Овечкина 764 гола, и он намерен сместить Ягра с третьей строчки в этом рейтинге. После этого следующей целью россиянина станет канадец Горди Хоу, в активе которого 801 шайба. Лидером списке является Уэйн Гретцки – 894 гола.

Всего за всю карьеру в НХЛ Овечкин набрал свое 1388-е (764+624) очко в 1252 матчах регулярных чемпионатов. Он занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

По итогам матча форвард сократил отставание от Бретта Халла, который занимает 23-е место с 1391 очком, до трех баллов.

Овечкин был признан первой звездой матча с «Сиэтлом» и после встречи подвел итоги встречи.

«В прошлом месяце мы были в непростом положении. Пытались выигрывать, но удача была не на нашей стороне. Сейчас мы начали новый месяц с двух побед подряд, это хорошо. Что касается большинства, то мы и в прошлых матчах создавали хорошие моменты, просто иногда шайба не идёт в ворота. В предыдущем матче мы оформили один важный гол в большинстве, сегодня – два. Очень важно выиграть два матча подряд перед выездной серией. Мы готовы биться, если будем играть правильно, все будет нормально», — заявил нападающий.

Отличились в поединке и другие российские хоккеисты. Евгений Кузнецов вместе с Овечкиным выступил в роли ассистента для Уилсона, забросившего первую шайбу, а второй гол «Вашингтона» оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Россиянин идет к своему личному рекорду – сейчас на его счету девять заброшенных шайб в сезоне, а его лучший показатель – десять голов.

Другие матчи дня

«Колорадо Эвеланш» со счетом 3:4 в овертайме проиграл «Калгари Флэймз». Российский нападающий уступившей команды Валерий Ничушкин принял участие в двух голах. На 42-й секунде первого периода россиянин помог отличиться Габриэлю Ландескогу, который открыл счет в матче, в концовке первой двадцатиминутки ассистировал Анлре Бураковский, который сделал счет 2:1.

Заброшенная шайба российского защитника Владислава Гаврикова не спасла «Коламбус Блю Джекетс» от поражения в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Определить победителя в основное время команды не смогли, в овертайме шайбы также заброшена не была, все решила серия буллитов. Итоговый счет поединка – 5:4 в пользу «Брюинз».

«Ванкувер Кэнакс» в голевой перестрелке одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:4. Российский хоккеист Василий Подколзин выступил в роли ассистента для Алекса Чиассона, который забил при счете 4:4 и вывел свою команду вперед.

В еще одном матче регулярного чемпионата «Флорида Пантерз» разобралась с «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась со счетом 6:2. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 21 удар из 23-х, которые были нанесены.