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Спорт

Овечкин подставил команду и в ярости разбил клюшку

«Вашингтон» проиграл «Торонто» из-за ошибки Овечкина

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Хоккеист Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин

Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел шестое поражение подряд на своей арене, уступив «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:5. Александр Овечкин не сумел отличиться голом, упустил соперника, который забросил в ворота «Кэпс» победную шайбу, и от ярости разбил в щепки свою клюшку.

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает терпеть крушение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Пока что «Кэпс» держатся на четвертом месте в Столичном дивизионе и обгоняют на десять очков своего ближайшего преследователя «Коламбус Блю Джекетс», однако с такой блеклой игрой можно поставить под угрозу и выход в плей-офф НХЛ.

У «столичных» нет ни скорости, ни креатива, а главная забивная сила команды — Александр Овечкин — находится в кризисе, а в последние дни и вовсе откровенно недорабатывает на площадке.

«Торонто» открыл счет в матче уже на третьей минуте — отличился канадский нападающий Майкл Бантинг.

На 17-й минуте Конор Шири сравнял счет блестящим дальним броском.

Однако за следующие три минуты «Торонто» издевательски легко вышел вперед благодаря голам Вильяма Нюландера и Джастина Холла (3:1).

После этого главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заменил российского вратаря Илью Самсонова, который пропустил три шайбы после десяти бросков, на чеха Витека Ванечека, так и оставшегося в воротах до конца встречи.

Во втором периоде «Кэпс» прибавили в скоростях и сумели вновь сравнять счет. В это внес вклад и Овечкин, который отличился голевой передачей: набросил шайбу на пятак, откуда Том Уилсон в касание отправил ее в ворота, сделав счет 2:3.

Этот ассист позволил Ови набрать 1384-е очко в 1250-м матче за карьеру в НХЛ.

Однако на этом позитив для Александра Великого закончился. Следующую шайбу Уилсон забросил уже без его участия (3:3).

А в третьем периоде «Торонто» организовал победный гол (4:3) — и здесь Овечкин снова оказался не у дел, хотя должен был следить за Расмусом Сандином, который без какого-либо сопротивления нанес бросок с нескольких метров и вывел свою команду вперед. Российский нападающий слишком поздно кинулся перекрывать Сандина и остался лишь безучастным зрителем гола.

Всего при Овечкине на площадке соперники забросили четыре шайбы, то есть он заработал показатель полезности «-4». Такого провала у россиянина не было давно.

По ходу игры капитан «Вашингтона» подъехал к краю площадки и вдребезги разбил свою клюшку, методично опуская ее на борт, пока она не разломалась окончательно, а потом выкинул остатки в сторону. Психологическое состояние главной русской звезды НХЛ оставляет желать лучшего.

«Вашингтон» оставил ворота пустыми и выпустил шестого полевого в попытке отыграться, но вместо этого пропустил на 59-й минуте от Пьера Энгвалля, который установил окончательный счет матча — 5:3 в пользу «Торонто».

Смотреть на такую игру «Кэпс» без слез нельзя. С другой стороны, скоро смотреть НХЛ в России в принципе станет проблематично.

1 марта лига сообщила, что разорвала отношения с деловыми партнерами в России. Теперь на русскоязычной версии сайта НХЛ не публикуется никаких материалов и новостей, а также на game center были недоступны трансляции матчей «в вашем регионе».

Матчи все еще транслируют на «Канале NHL», однако телеканал уже заявил, что «возможна временная остановка вещания».

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