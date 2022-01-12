Повторить прежний успех: спортивные пары выступают на ЧЕ с короткой программой. LIVE

19:58

Твист был неплохой в начале, а вот на тройном тулупе был очень серьезный рассинхрон. Да и выброс тройной сальхов не получился на выезде. Дорожка шагов второго уровня, отвращались на четвертый. Сами недовольны прокатом, конечно. Особенно партнерша расстроена.