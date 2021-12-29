Провал на Евро, приход Карпина и завоевание Кубка Дэвиса: главные события 2021 года

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь подиум на чемпионате мира, сборная России провалилась на чемпионате Европы по футболу и сменила главного тренера, НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, а отечественные теннисисты впервые с 2006 года взяли Кубок Дэвиса. «Газета.Ru» — о главных событиях 2021 года.

Россияне забрали половину медалей на чемпионате мира по фигурному катанию

На мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, российские фигуристы повторили рекорды чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, завоевав шесть медалей из возможных 12. Три из них в копилку национальной сборной принесли женщины – впервые в истории весь пьедестал заняли россиянки.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, буквально выцарапавшая эту победу на морально-волевых качествах. Она долгое время восстанавливалась после пневмонии, а впоследствии с большим трудом одержала победу и на чемпионате России.

Но болезнь и трудности с дыханием не помешали ученице Этери Тутберидзе показать высокий класс и обыграть своих соперниц. На второй строчке почти что сенсационно оказалась Елизавета Туктамышева, приехавшая на мировое первенство спустя несколько лет. Фигуристка, в активе которой из элементов ультра-си есть только тройной аксель, сумела навязать борьбу более молодым соперницам. В том числе и Александре Трусовой, которая по итогам короткой программы занимала только 12-е место, но в произвольном прокате чисто выдала несколько четверных прыжков, что и помогло ей оказаться в тройке лидеров.

Две медали сборная России заработала в парном катании. Турнир выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими. Причем именно второму дуэту после победы на чемпионате Европы в 2020 году пророчили золотые медали, но они уступили не только своим соотечественникам, но и китайскому дуэту Суй Вэньцзин и Хань Цун.

На чемпионат мира в связи с коронавирусной инфекцией отказались ехать многие спортсмены. В их число вошел именитый французский танцевальный дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона – лидеров последних лет в своем виде. В отсутствие таких соперников никто не смог помешать Виктории Синициной и Никите Кацалапову взять свое заслуженное золото. Эта медаль стала шестой у России.

Единственный вид, который не смог принести сборной России медали на чемпионате мира, – мужское одиночное катание. Михаил Коляда стал пятым, Евгений Семененко восьмым, однако фигуристы выполнили одну важную задачу – они сумели добыть для российской команды третью квоту на Олимпийские игры – 2022. Позднее ее подтвердил Марк Кондратюк на одном из осенних турниров.

Неудачный для России чемпионат мира по хоккею

Изначально турнир должен был состояться в Латвии и Белоруссии, однако разговоры о переносе первенства из Минска велись достаточно давно. Причина – политическая, связанная с массовыми протестами, которые прошли после президентских выборов в августе 2020 года. Международная федерация хоккея (ИИХФ) достаточно долго сопротивлялась требованиям о переносе, но в итоге сдалась – матчи были проведены только в Риге.

Сборная России под руководством Валерия Брагина ехала на первенство одним из фаворитов. И российские хоккеисты показали отличную игру на групповом этапе, уступив только в одном матче – со Словенией, которым открывали для себя чемпионат. Дальше команда не знала поражений и в плей-офф вышла с первого места.

Соперником России по четвертьфиналу стала Канада. И несмотря на то, что это одно самых принципиальных противостояний в истории мирового хоккея, казалось, фаворит был очевиден. «Кленовые листья» с огромным трудом вышли в плей-офф, буквально запрыгнув в последний вагон благодаря результатам других матчей своей группы. Однако в четвертьфинале случилась катастрофа – Россия проиграла. Счет в матче открыли российские хоккеисты, но соперники сумели отыграться и перевести игру в овертайм, где и забросили решающую шайбу.

Провал сборной России на чемпионате Европы – 2020

На выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы возлагались большие надежды, хоть и группа попалась достаточно крепкая – Бельгия, которой команда Станислава Черчесова дважды проиграла в отборе на турнир, Дания и Финляндия. И если мысли обыграть бельгийцев казались фантастикой, то вот с двумя другими сборными, казалось, можно было бороться. Позитивный настрой придавал и домашний чемпионат мира, где Россия добралась до четвертьфинала, и хорошо проведенный отбор на Евро.

Однако все сложилось далеко не так, как хотелось. Первый матч Россия провела с Бельгией и ожидаемо проиграла – 0:3. Дальше от команды ждали только победы, чего подопечные Черчесова сумели добиться, пусть и не без труда одолев команду Финляндии. Северная сборная крепко оборонялась, но все же пропустила один мяч, что принесло российским футболистам три очка.

Со сборной Дании на Евро-2020 к тому моменту уже связан печальный, даже страшный эпизод. В первом поединке, когда команда билась с финнами, на поле случилась трагедия – сердечный приступ перенес лидер команды Кристиан Эриксен. Врачи несколько минут боролись за его жизнь и сумели стабилизировать состояние футболиста, который прямо с поля был отправлен в больницу. Матч было решено продолжить, но моральное состояние датских игроков оставляло желать лучшего. Встреча была проиграна.

Но следом команда собралась и выдала потрясающий бой с Бельгией, правда, тоже закончившийся поражением. К третьему матчу датская дружина подошла с нулем баллов, и у России был прекрасный шанс выйти в плей-офф турнира со второго места – было очевидно, что в параллельном матче бельгийцы одолеют финнов. Однако сделать это подопечным Черчесова не удалось,

Россия безвольно проиграла с разгромным счетом 1:4, заняв последнее, четвертое место в группе.

Увольнение Черчесова казалось неизбежным, однако решение было принято не сразу. Только 8 июля РФС объявил, что специалист покидает сборную.

Приход Карпина и стыковые матчи чемпионата мира

В ходе разговоров о новом тренере назывались разные кандидатуры – как российских специалистов, так и иностранных. Имя Валерия Карпина, на тот момент еще главного тренера «Ростова», звучало наряду с именами Сергея Семака, Леонида Слуцкого, Андре Виллаш-Боаша и даже экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Без главного тренера сборная России обходилась около двух недель. 23 июля было официально объявлено, что новым главным тренером становится Карпин. Его контракт был рассчитан до 31 декабря 2021 года с автоматическим продлением при условии, что сборная займет не ниже второго места в группе отборочного этапа чемпионата мира, что гарантирует попадание в стыковые матчи. На тот момент Карпин совмещал работу в национальной команде с аналогичной должностью в «Ростове», однако длилось это недолго – 2 августа клуб сообщил, что специалист уходит в отставку.

Первый матч сразу же стал серьезным испытанием для тренера и сборной – предстояло играть с Хорватией, лидером группы. Встреча была для российских футболистов домашней, и команда смогла добиться удовлетворительного результата – нулевой ничьей.

Следом подопечные Карпина выдали длинную беспроигрышную серию – дважды был обыгран Кипр, также команда добилась побед над Мальтой, Словакией и Словенией.

Это привело к тому, что к заключительному матчу с Хорватией Россия подходила на первом месте в группе, имея на два балла больше конкурентов. Судьба прямой путевки в Катар решалась именно в этом поединке, причем национальную команду России устраивала и ничья. Хорватам же нужна была только победа. Поле в Сплите оставляло желать лучшего, и до 80-й минуты встречи голов оформлено не было. Однако все решил несчастный случай, когда на 81-й минуте защитник Федор Кудряшов срезал мяч в ворота Матвея Сафонова. Этот гол остался единственным в матче, что позволило Хорватии выйти на чемпионат мира – 2022 напрямую, а России — отправиться в стыковые матчи, которые пройдут в марте. Первым соперником подопечных Карпина станет команда Польши.

Победа сборной России в Кубке Дэвиса

Год для России в теннисе сложился чрезвычайно успешно. Началось все с победы на предваряющем Australian Open командном ATP Cup, где Даниил Медведев и Андрей Рублев не оставили шансов соперникам, был прорыв Аслана Карацева, который за год поднялся на несколько десятков ступеней в рейтинге, а на Открытом чемпионате Австралии и вовсе добрался до полуфинала. Там, правда, проиграл Джоковичу, но общего впечатления это не испортило. Была фантастическая Олимпиада, где Карен Хачанов взял серебро, а две российские микст-пары зарубились в финале – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев одолели Аслана Карацева и Елену Веснину. Был и выигранный Даниилом Медведевым US Open, где он в финале встретился со своим самым принципиальным соперником – Новаком Джоковичем.

А уже под конец года феерили сборные – женская команда выиграла Кубок Билли Джин Кинг, а мужчины взяли Кубок Дэвиса. На турнир сборная России под руководством Шамиля Тарпищева ехала в статусе фаворита, в ее составе были сразу четыре игрока топ-30 – Медведев, Рублев, Карацев и Хачанов. В группе были повержены Эквадор и Испания. Причем матч против испанцев надо отметить отдельно, потому что в нем Рублев совершил сенсацию со знаком минус — уступил Фелисиано Лопесу. В плей-офф российские мужчины разобрались со Швецией, Германией, а в финале попали на крепкую Хорватию, которая вышибла с турнира Сербию с Джоковичем в составе.

Финальный матч сборная России в лице Рублева и Медведева провела блестяще, не оставив соперникам – Борно Гойо и Мартину Чиличу – никаких шансов. Поединки были завершены в двух сетах, а национальная команда подняла над головой трофей, который не завоевывала с 2006 года.

Отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду

В начале осени появились позитивные новости для всех любителей хоккея. Сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут поехать в Пекин для участия в Олимпийских играх. Уже в октябре сборная России объявила первую тройку, которая должна была отправится на Игры – нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и голкипер «молний» Андрей Василевский. Все трое – энхаэловцы, сильнейшие в своих клубах, которые должны были усилить национальную команду.

Все шло хорошо до появления «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, который стал стремительно распространяться, в том числе и по США. В связи с этим, а также с жесткими условиями карантина в Китае НХЛ и профсоюз игроков лиги решили, что хоккеисты из Северной Америки не поедут на Олимпиаду.

Причем НХЛ была вынуждена приостановить и регулярный чемпионат из-за заражения игроков.

В связи с этим действительно обидно за Овечкина, который должен был тащить сборную к золоту Пекина. 36-летний игрок, которого до старта сезона часто критиковали, набрал форму и в очередной раз показал, что возраст для него ничего не значит. На счету Овечкина сейчас 47 (22+25) очков в 31 проведенном матче. Для сравнения: в сокращенном прошлом сезоне он набрал 42 (24+18) балла за 47 встреч.

Важно и то, что он уже обошел двоих в списке лучших снайперов НХЛ Марселя Дионна и Бретта Халла и теперь с 750 точными бросками гонится за Яромиром Ягром (766), Горди Хоу (801) и, конечно же, Уэйном Гретцки (894).

Чемпионат России по фигурному катанию – 2022

Самым ярким событием декабря 2021 года стал чемпионат России по фигурному катанию, который состоялся в Санкт-Петербурге. Примечателен турнир был не только тем, что собрал на арене ледового дворца сильнейших спортсменов планеты, но и тем, что являлся отбором на Олимпийские игры в Пекине. Именно по его результатам будет формироваться состав сборной России, которая отправится в Китай в феврале следующего года.

В Пекине соберется одна из сильнейших сборных России за последнее время, и результаты российских фигуристов это доказывают. Чего стоит только женское одиночное катание, где российским спортсменкам, способным исполнять четверные прыжки, нет равных на мировой арене. На Олимпиаду отправятся Камила Валиева, которая на домашнем первенстве набрала баллы выше своего же мирового рекорда, установленного неделями ранее на этапе Гран-при в Сочи, и Александра Трусова, которая продолжительное время восстанавливалась после травм, но сумела в произвольной программе выполнить чисто три элемента ультра-си из четырех. Третьей стала Анна Щербакова, которая единственный четверной прыжок – флип – сорвала, упав, но хороший запас баллов после короткой программы помог спортсменке попасть в тройку лидеров.

Изначально кандидаток на Пекин было шесть – помимо вышеперечисленных это Алена Косторная, Майя Хромых и Елизавета Туктамышева. Но за несколько дней до начала чемпионата России стало известно, что Косторная его пропустит из-за перелома руки, а Хромых и Туктамышева проиграли своим соперницам в борьбе за Олимпиаду.

Не менее серьезные страсти развернулись и в танцах – после короткой программы из-за обострившейся травмы партнера снялись фавориты турнира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Впрочем, позднее это не помешало им попасть в список сборной на чемпионат Европы, и нет сомнений в том, что пара отправится на Олимпиаду, если позволит физическое состояние. Национальное первенство выиграли Александра Степанова и Иван Букин, а вот вторыми сенсационно стали дебютанты – Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Их оценки вызвали серьезный резонанс, появились намеки на предвзятое отношение судей к паре, возникшее благодаря именитой матери фигуристки – Этери Тутберидзе.

Жарко было и в спортивных парах, где борьба развернулась между действующими чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, победителями европейского первенства Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским и выигравшими чемпионат России в прошлом сезоне Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Медали были распределены именно в этом порядке, и нет сомнений, что на Олимпиаде российские парники, как и женщины, будут бороться за весь пьедестал.

У мужчин произошла своего рода сенсация, когда Марк Кондратюк обошел лидера сборной Михаила Коляду и забрал золото национального первенства. Ученик Алексея Мишина стал вторым, а замкнул тройку лидеров Андрей Мозалев. По итогам чемпионата России был сформирован состав на европейского первенство, куда вместо Мозалева попал Евгений Семененко, лидировавший после короткого проката, но в произвольной программе допустивший ошибки и ставший четвертым.