Тарасова не верит, что Трусова выиграла Гран-при США с переломом стопы

Российская фигуристка Александра Трусова выступала на этапе Гран-при Skate America с переломом стопы, об этом сообщил телеканал «Матч ТВ». Пока команда спортсменки эту информацию не подтвердила, но заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что с такой травмой нельзя прыгать четверной лутц, который фигуристка исполнила в США. Чемпионка мира Мария Бутырская не согласна с такой точкой зрения, ее больше волнуют последствия, которые может повлечь перелом ноги Трусовой за три месяца до старта Олимпиады в Пекине.

По информации источника телеканала, о переломе было известно еще до вылета Трусовой в Лас-Вегас на этап Гран-при, и в команде обсуждалось возможное снятие спортсменки с соревнований.

В итоге российская фигуристка облегчила прыжковый набор: в короткой программе отказалась от тройного акселя, а в произвольной исполняла только один четверной прыжок — лутц. До этого Трусова заявляла в свою программу пять четверных.

«Мы планировали ехать с тремя четверными, но у меня не получилось. У меня было недостаточно времени для тренировок. И вообще: даже контент с одним четверным я впервые после травмы прокатала только на турнире», — призналась Трусова.

Но обе облегченные программы были исполнены без ошибок. В итоге Трусова получила по сумме двух прокатов 232,27 балла и стала победительницей Skate America. Второе место заняла еще одна россиянка — Дарья Усачева.

То, что Трусова выступала с травмой, не скрывалось, об этом даже в своем Twitter писал МИД России, поздравляя фигуристку с победой на престижном турнире. Но никто не думал, что повреждение настолько серьезно и может существенно повлиять на подготовку спортсменки к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале будущего года — всего через три месяца.

Russia's figure skating star Alexandra #Trusova won the #SkateAmerica Grand Prix & the hearts of fans!



Having sustained an injury, she performed a breathtaking #quadruple jump and... won!



The Russian rocket scored a total of 232.37 points.



Sasha, you are our hero! pic.twitter.com/TU6IMYlFFJ — Russia (@Russia) October 25, 2021

Впрочем, в историю с переломом поверили далеко не все. Например, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала это бредом.

«Не верю в это. Это все вранье, это все ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Он не получится», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

А генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, в котором тренируется Трусова, вообще не в курсе серьезной травмы спортсменки.

«Не располагаю информацией о переломе стопы у Александры Трусовой. Ничего не слышал об этом», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что с переломом прыгать можно, но проблема в том, к чему это может привести в будущем.

«С переломом, наверное, можно выступить — обезболить, заморозить. Но самая главная опасность — в дальнейших сложных прыжках. Там может быть и смещение, мы же не знаем, что это за перелом. Но это штука опасная. Всегда, когда спортсмен выходит с травмой и, превозмогая боль, выкладывается, — это действительно подвиг. Этим и отличаются хорошие спортсмены, что, несмотря на какие-то вещи, заставляют себя идти к цели, и совершают подвиги. А когда проигрываешь, то, как правило, в травме находят оправдание своей неудаче», — сказала Бутырская «Спорт день за днем».

Чемпионка мира также считает, что сейчас Трусова возьмет паузу в выступлениях и сосредоточится на лечении и подготовке к Олимпиаде, куда еще нужно отобраться на декабрьском чемпионате России.

Если история с переломом не вымысел, то Трусова сейчас оказалась точно в такой же ситуации, в которой побывала Евгения Медведева перед Олимпиадой-2018. Врачи обнаружили у фигуристки перелом в плюсневой кости стопы, и на восстановление требовалось два месяца. Случилось это также в октябре. При этом Медведевой еще нужно было отобраться на Олимпиаду, так что она поехала на чемпионат Европы после двухмесячной паузы и стала там второй, проиграв только Алине Загитовой. Позже двукратная чемпионка мира уступила Загитовой и на Играх-2018, хотя до перелома ноги считалась явной фавориткой олимпийского сезона.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что у Трусовой из-за травмы случались срывы и даже пропуски тренировок.

«Знаю, как проходили тренировки. Когда-то она не пришла на тренировку, когда-то было много срывов, но все равно она выполняла эти четверные. Так что, во-первых, я желаю ей выздоровления. Все-таки акцент в этом сезоне смещен на Олимпиаду, а не на этапы Гран-при или другие турниры. А для наших девушек вообще существует два акцента — Игры в Пекине и чемпионат России, ведь у нас шесть-семь претенденток на тройку, которая поедет на Олимпиаду», — сказал Ягудин в интервью Sport24.

Четыре года назад Медведева прошла через серьезные испытания. Из-за того, что она не могла быстро вернуть себе прыжки, а также видя, как становится сильнее Загитова, спортсменка постоянно плакала на тренировках и даже билась головой о бортик катка. Позже Этери Тутберидзе назвала тот период времени одним из кругов ада, который фигуристка должна была пройти.