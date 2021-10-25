Канадская журналистка: Трусова и рядом не стоит с Мияхарой

Александра Трусова приехала на Гран-при США с травмированной ногой, но все равно исполнила в произвольной программе самый дорогой прыжок в мире — четверной лутц — и одержала победу. Дарья Усачева заняла второе место. После проката обе российские фигуристки подверглись критике за рубежом: их обвинили в незаслуженно высоких оценках, бонусе за российское гражданство и принадлежность к группе Этери Тутберидзе и даже в «воровстве» медалей.

«Хочу больше четверных»

В Лас-Вегас Александра Трусова ехала с травмой ноги. Подробности повреждения спортсменки неизвестны, но из-за него фигуристка пошла на существенное упрощение произвольной программы. На открытых прокатах сборной России в Челябинске и на турнире в США U.S. International Classic спортсменка заявляла пять четверных прыжков, а на этапе Гран-при пошла лишь на один — лутц в четыре оборота.

«Мы облегчили контент до одного четверного прыжка. Для меня это очень легкий вариант, и поэтому получилось прокатать чисто. Но я хочу больше четверных», — объявила Трусова сразу после победы.

На пресс-конференции ученица Этери Тутберидзе призналась, что в целом довольна своими прокатами на соревнованиях, однако очень хочет усложнить контент — как в короткой, так и в произвольной программе. Русская Ракета отметила, что ее беспокоила неполноценная подготовка к турниру из-за травмы.

«Мы планировали ехать с тремя четверными, но у меня не получилось. У меня было недостаточно времени для тренировок. И вообще: даже контент с одним четверным я впервые после травмы прокатала только на турнире», — призналась Трусова.

По итогам двух прокатов фигуристка набрала 232,37 балла. Она обогнала на 17 очков еще одну ученицу Тутберидзе — Дарью Усачеву, которая заняла второе место (она пока не владеет элементами ультра-си — четверными или тройным акселем).

Американская публика на трибунах встречала восторженными криками каждый прыжок Трусовой, а автор The New York Times Ноэль Мюррей в своей статье восхитился выступлением Русской Ракеты: «Трусова в копии костюма Круэллы завершила выступление под песню «I Wanna Be Your Dog». Это было что-то особенное».

«Русские крадут медали»

Однако столь высокие оценки российских фигуристок в Лас-Вегасе стали и причиной недовольства за рубежом.

Так, канадская журналистка Беверли Смит опубликовала в Twitter критическую запись, в которой сравнила баллы Трусовой с оценками бронзового призера чемпионата мира — 2018 Сатоко Мияхары, занявшей на этапе в Лас-Вегасе лишь седьмое место с 200,51 балла. По мнению канадки, Русская Ракета сильно уступает 23-летней элегантной японке по компонентам — скольжению, креативным переходам между элементами, композиции программы, интерпретации образа и выразительности. То есть по всем аспектам, за которые выставляется оценка в фигурном катании, кроме прыжков. Однако на этапе Гран-при в США судьи оценили Трусову по компонентам выше, чем Мияхару, что возмутило канадскую журналистку.

«Трусова — четвертая по компонентам в произвольной программе с 69,00. Сатоко Мияхара позади нее — 68,91 балла. Только не говорите мне, что Трусова хотя бы близко сравнима с Мияхарой, не говоря уже о том, чтобы быть с ней на одном уровне», — написала Смит.

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель, которая в последнее время нередко критикует тренерский штаб Этери Тутберидзе и российских фигуристок, тоже высказалась об оценках. Она сконцентрировала свое внимание на еще одной японской фигуристе Каори Сакамото, которая заняла лишь четвертое место с 215,93 балла и, по мнению Дюамель, должна быть гораздо выше.

«Кто-нибудь из судей или специалистов может объяснить мне оценки Каори? Это была просто потрясающая произвольная программа. Начиная с музыки и заканчивая прыжками, презентацией и энергией, силой, скоростью. Я всегда остаюсь растерянной после ее оценок. Не понимаю этого», — заявила олимпийская чемпионка в Twitter.

Is there some judges or officials on here that can explain to me Kaori's scores? That was an insanely amazing free skate. From the music, to the jumps, to the performance and energy to the power and speed. I'm always left after her scores. I don't get it ‍ #SkateAmerica2021 — Meagan Duhamel (@mhjd_85) October 24, 2021

Подписчики поддержали Дюамель и отметили, что Сакамото «обокрала» российская фигуристка Дарья Усачева, которая якобы набрала такие высокие баллы только благодаря своему российскому гражданству и «бонусу Этери».

«Усачева должна была быть после Каори — она сделала столько ошибок в произвольной программе. Спасли только ее паспорт и «бонус Этери», «Дарью Усачеву снова нагло тянули судьи благодаря этому читерскому русскому бонусу», — написали иностранные фанаты в комментариях.

Обвинили Усачеву и в том, что из-за ее оценок на третьем месте оказалась корейская фигуристка Ён Ю, исполнившая в произвольной программе тройной аксель и набравшая в сумме 216,97 балла.

Недовольство сводилось к фразе «Эти русские опять крадут медали», однако не стоит забывать важный момент — в короткой программе Ю допустила падение с тройного акселя, что сильно повлияло на общий зачет и позволило Усачевой оказаться выше.

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В произвольной программе Усачева действительно допустила ряд ошибок и недочетов. После исполнения сольного тройного флипа фигуристка неудачно приземлилась, перевалившись на вторую ногу, и не сумела сделать хороший выезд, а также исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп, где вторым элементом должен был идти прыжок в три оборота. Сама Усачева призналась, что не очень довольна коротким прокатом, однако рада результату.

«На всех соревнованиях ты волнуешься одинаково и думаешь не о том, какие вокруг соперницы, а о том, как откатать чисто. И здесь я волновалась сильнее, чем на российских стартах, потому что это мой первый взрослый международный старт», — передает слова фигуристки Sport24.

Нападки на российских фигуристок на Западе продолжаются не первый год и с новой силой возобновились на старте этого сезона. Так, после недавнего турнира Finlandia Trophy, где первые три места заняли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, известный американский журналист Филипп Херш заявил о несправедливом «русском бонусе» в оценках.

«Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации.

Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и бонусы по шкале качества исполнения (GOE) за то, что на их куртках написано «Россия», — писал Херш.

Видимо, такие обвинения будут сопровождать россиянок весь сезон.

«Загитова и Медведева редко приходят на тренировки»

После прокатов Трусова и Усачева рассказали об отношениях с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые были лидерами сборной России в предыдущем олимпийском цикле.

«Сейчас Алина и Женя приходят на тренировки достаточно редко, — сказала Трусова. — Но мы все равно на связи. Когда они приходили каждый день, то много нам подсказывали. Например, Алина мне подсказывала с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер, а с Женей я жила в одном номере в Новогорске».

«У нас с ними хорошее общение, есть общий язык, — подтвердила Усачева. — Когда Алина выступала на соревнованиях, был мой юниорский сезон, она мне подсказывала. И я ее советы использую до сих пор. Мы по-прежнему находимся с ними на контакте».