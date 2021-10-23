Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

22:50

Трусова выступает на этом турнире с травмой ноги (что именно случилось, фигуристка не уточняет). Из-за этого Русская Ракета планирует сократить количество четверных прыжков в произвольной программе. В своей лучшей форме она делает пять квадов, но на последней тренировке перед этим выступлением показывала только один — четверной лутц. Все остальные прыжки были тройными (а аксель был только двойным — без попыток тройного) — и все было чисто. Посмотрим, как Трусова решит выступить в итоге.