Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

А пока посмотрим на итоги выступления первой группы. Сейчас лидерство захватила американка Эмбер Гленн, но скоро ее сместят:
Началась разминка последней шестерки участниц, где выступят россиянки Александра Трусова, Дарья Усачева и Александра Трусова.
Оценка американки Гленн за произвольную программу — 133,45 балла, а в сумме — 201,02.
«Да-а-а, наконец-то!» — кричит Эмбер. Поздравляем ее с преодолением отметки в 200 баллов!
Гленн продолжает исполнять каскады 3+2. Видимо, в концовке программы она пока не готова делать 3+3. Сейчас Эмбер исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, а затем сольные тройной риттбергер и двойной аксель. Хотя за последние три элемента в произвольной программе, если они исполнены во второй половине проката, даются +10% к их базовой стоимости. Но Эмбер решила выбрать прыжки попроще, но зато сделать их чисто. А то на фоне усталости можно наошибаться.
Гленн исполнила чисто тройной флип, а затем почему-то показала каскад тройной лутц + двойной тулуп, а не 3+3.
Эмбер начала с идеально исполненного каскада тройной флип + тройной тулуп, а затем последовал элемент попроще — двойной аксель. Арена взорвалась аплодисментами.
Следующей выступает Эмбер Гленн из США. Она катается под трогающий душу инструментал Rain In Your Black Eyes (Ezio Bosso).
Оценка Мияхары из Японии за произвольную программу — 134,15 балла, а в сумме — 200,51.
Капля дегтя в бочке меда: хотя все прыжки были исполнены без падений, Мияхара многие из них недокрутила, поскольку поднимается на совсем небольшую высоту. За это судьи точно снимут баллы.
Ух, как же мощно выглядела финальная дорожка шагов Сатоко! На эмоциях от всех исполненных прыжков японка просто влетела в дорожку, а ее идеальное скольжение сделало этот перфоманс еще более впечатляющим. Зрители начали аплодировать и восторженно кричать еще до того, как эта дорожка закончилась. Арена просто в восторге от Сатоко.
С прыжками у Сатоко сейчас тоже все в порядке — все элементы сделаны чисто! Японка исполнила тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной лутц, а завершила все каскадом двойной аксель + тройной тулуп.
Сатоко поражает красотой своего скольжения, вызывая у публики громогласные аплодисменты просто тем, как она катит по льду, поднимая одну ногу в шпагат.
Следующей выступает еще одна американка Одри Шин. Она катается под «Лунную сонату» Бетховена.
Следующей выступает Сатоко Мияхара из Японии. Звучит классика — «Тоска» Джакомо Пуччини.
Во второй половине программы Одри справилась только с двойным акселем и тройным лутцом.
Также американка попыталась исполнить тройной флип, но раскрылась в воздухе слишком рано (сделала «бабочку») и скрутила лишь одинарный флип. Все очень плохо.
Да что ж такое! Совсем развалилась американская фигуристка. Упала с сольного тройного сальхова, а потом еще и с тройного риттбергера.
Второй каскад удался Одри чисто — правда, он был гораздо проще, чем первый: лишь тройной тулуп + двойной тулуп, который является довольно дешевым элементом.
Эндрюс завершила прокат тройным сальховом — чисто! Все прыжки исполнены, молодец! Американская фигуристка мощно ударила кулаком по воздуху, празднуя почти идеальный прокат. Как же приятно видеть довольных собой спортсменок.
В концовке выступления пошли каскады с двойными прыжками. Видимо, фигуристка решила поэкономить силы. Так, Эндрюс исполнила каскад тройной риттбргер + ойлер + двойной сальхов и тройной риттбергер + двойной тулуп.
После каскада тройной тулуп + тройной тулуп Эндрюс ощутимо пошатнулась на выезде, но все же устояла.
После этого американка исполнила тройной флип и двойной аксель, причем оба раза на выезде довольно глубоко наклонилась вперед, но смогла сохранить равновесие.
Оценка Кураковой из Польши за произвольную программу — 127,24 балла, а в сумме — 188,60.
Следующей выступает Старр Эндрюс из США. Она катается под две композиции Beyonce — Bigger и I Was Here.
Двойной аксель американские трибуны встречают бурными аплодисментами, поддерживая свою фигуристку.
Куракова прыгает на месте и весело размахивает руками и ногами после завершения проката! Девушка явно довольна своим выступлением — хотя контент в основном не очень сложный и дорогой, но она выполнила все задуманное. Американская публика откликается на ее эмоции своими овациями и аплодисментами.
Звучит лиричный инструментал, и Куракова с мечтательной улыбкой уходит в дорожку шагов. Судьи оценивают ее на третий уровень из четырех.
Польская фигуристка уверенно исполняет секвенцию тройной сальхов + двойной аксель и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Не очень сложный набор элементов, но зато чисто. И последний элемент — тройной риттбергер — тоже не вызвал у Кураковой проблем.
После этого Куракова исполнила сольный тройной лутц, неожиданно — тройной тулуп (он довольно дешевый, и обычно этот прыжок делают в каскаде с другим, а не сольно) и двойной аксель — все чисто.
Куракова начала со сложнейшего каскада тройной лутц + ойлер + тройной флип — и справилась! Судьи даже дали небольшую прибавку за качество исполнения +0,59 балла.
Оценка Йокой из Японии за произвольную программу — 119,30 балла, а в сумме — 174,07.
Йокой закончила программу знаменитым жестом Фредди Меркьюри — голова пафосно опущена, один кулак направлен вверх. Трибуны заходятся в оглушительных аплодисментах. Классная публика в США!
Финальный каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной тулуп японка исполнила чисто и сделала это в сильный музыкальный акцент песни We Are The Champions! Американская публика просто в восторге.
Следующей выступает Екатерина Куракова из Польши, бывшая россиянка. Она катается под музыку к фильму Чарли Чаплина «Огни рампы».
Сольный тройной лутц вышел неудачным — Йокой закружило на месте после приземления, но она все-таки смогла сохранить равновесие и не упасть.
Во второй половине программы пошли каскады: двойной аксель + тройной тулуп и тройной лутц + двойной тулуп (интересно, хотела ли японка сделать 3+3, но не смогла?) — получились чисто.
Японка задорно зажигает под рок-н-ролл и красиво, амплитудно исполняет прыжки — двойной аксель, тройной флип и тройной риттбергер вызвали у зрителей восторженные крики и аплодисменты. Впрочем, большую роль в этом играет и мощная музыка Queen.
Одри упала с первого же элемента — каскада тройной лутц + тройной тулуп! Не удержалась на ногах после второго прыжка. Очень жаль. Но стоит признать, что прыжки у американки очень невысокие и поэтому выходят недокрученными. В такой ситуации немудрено приземлиться на недовернутый конек и упасть.
Открывает сегодняшние прокаты японка Юхана Йокой. Она катается сразу под три композиции Queen — Fat Bottomed Girls, We Will Rock You и We Are the Champions.
Началась разминка первой группы участниц, в которой выступит бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая теперь катается за Польшу, а также известная японка Сатоко Мияхара (бронзовый призер чемпионата мира — 2018).
Выступление Дарьи Усачевой в короткой программе, после которого американская публика аплодировала стоя:
Пока ждем начала выступлений, давайте вспомним прокаты наших девушек в короткой программы. Выступление Ксении Синицыной:
Трусова выступает на этом турнире с травмой ноги (что именно случилось, фигуристка не уточняет). Из-за этого Русская Ракета планирует сократить количество четверных прыжков в произвольной программе. В своей лучшей форме она делает пять квадов, но на последней тренировке перед этим выступлением показывала только один — четверной лутц. Все остальные прыжки были тройными (а аксель был только двойным — без попыток тройного) — и все было чисто. Посмотрим, как Трусова решит выступить в итоге.
По итогам короткой программы лидерство захватила Александра Трусова (77,69 балла), на втором месте оказалась еще одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачева (76,71), а на третьем — тоже россиянка Ксения Синицына, которая тренируется у Светланы Пановой (71,51).