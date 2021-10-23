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Спорт

Битва за золото в США: Трусова с травмой идет на четверной. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию. Женщины показывают произвольную программу и разыгрывают медали. Россию на этом турнире представляют ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Дарья Усачева, а также серебряный призер юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына. Трусова выступает с травмой ноги, но все равно пытается исполнить четверные прыжки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:01

А пока посмотрим на итоги выступления первой группы. Сейчас лидерство захватила американка Эмбер Гленн, но скоро ее сместят:

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00:00

Желаем удачи нашим фигуристкам!

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23:59

Началась разминка последней шестерки участниц, где выступят россиянки Александра Трусова, Дарья Усачева и Александра Трусова.

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23:57

Оценка американки Гленн за произвольную программу — 133,45 балла, а в сумме — 201,02.

«Да-а-а, наконец-то!» — кричит Эмбер. Поздравляем ее с преодолением отметки в 200 баллов!

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23:54

Гленн продолжает исполнять каскады 3+2. Видимо, в концовке программы она пока не готова делать 3+3. Сейчас Эмбер исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, а затем сольные тройной риттбергер и двойной аксель. Хотя за последние три элемента в произвольной программе, если они исполнены во второй половине проката, даются +10% к их базовой стоимости. Но Эмбер решила выбрать прыжки попроще, но зато сделать их чисто. А то на фоне усталости можно наошибаться.

23:53

Гленн исполнила чисто тройной флип, а затем почему-то показала каскад тройной лутц + двойной тулуп, а не 3+3.

23:52

Эмбер начала с идеально исполненного каскада тройной флип + тройной тулуп, а затем последовал элемент попроще — двойной аксель. Арена взорвалась аплодисментами.

23:51

Следующей выступает Эмбер Гленн из США. Она катается под трогающий душу инструментал Rain In Your Black Eyes (Ezio Bosso).

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100%
23:50

Оценка Мияхары из Японии за произвольную программу — 134,15 балла, а в сумме — 200,51.

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100%
23:49

Капля дегтя в бочке меда: хотя все прыжки были исполнены без падений, Мияхара многие из них недокрутила, поскольку поднимается на совсем небольшую высоту. За это судьи точно снимут баллы.

23:48

Ух, как же мощно выглядела финальная дорожка шагов Сатоко! На эмоциях от всех исполненных прыжков японка просто влетела в дорожку, а ее идеальное скольжение сделало этот перфоманс еще более впечатляющим. Зрители начали аплодировать и восторженно кричать еще до того, как эта дорожка закончилась. Арена просто в восторге от Сатоко.

23:45

С прыжками у Сатоко сейчас тоже все в порядке — все элементы сделаны чисто! Японка исполнила тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной лутц, а завершила все каскадом двойной аксель + тройной тулуп.

23:44

Сатоко поражает красотой своего скольжения, вызывая у публики громогласные аплодисменты просто тем, как она катит по льду, поднимая одну ногу в шпагат.

23:35

Следующей выступает еще одна американка Одри Шин. Она катается под «Лунную сонату» Бетховена.

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23:43

Следующей выступает Сатоко Мияхара из Японии. Звучит классика — «Тоска» Джакомо Пуччини.

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100%
23:42

Оценка американки Шин за произвольную программу — 97,96 балла, а в сумме — 160,78.

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100%
23:39

Во второй половине программы Одри справилась только с двойным акселем и тройным лутцом.

Также американка попыталась исполнить тройной флип, но раскрылась в воздухе слишком рано (сделала «бабочку») и скрутила лишь одинарный флип. Все очень плохо.

23:38

Да что ж такое! Совсем развалилась американская фигуристка. Упала с сольного тройного сальхова, а потом еще и с тройного риттбергера.

23:37

Второй каскад удался Одри чисто — правда, он был гораздо проще, чем первый: лишь тройной тулуп + двойной тулуп, который является довольно дешевым элементом.

23:33

Оценка Эндрюс из США за произвольную программу — 115,69 балла, а в сумме — 177,63.

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100%
23:30

Эндрюс завершила прокат тройным сальховом — чисто! Все прыжки исполнены, молодец! Американская фигуристка мощно ударила кулаком по воздуху, празднуя почти идеальный прокат. Как же приятно видеть довольных собой спортсменок.

23:29

В концовке выступления пошли каскады с двойными прыжками. Видимо, фигуристка решила поэкономить силы. Так, Эндрюс исполнила каскад тройной риттбргер + ойлер + двойной сальхов и тройной риттбергер + двойной тулуп.

23:28

После каскада тройной тулуп + тройной тулуп Эндрюс ощутимо пошатнулась на выезде, но все же устояла.

После этого американка исполнила тройной флип и двойной аксель, причем оба раза на выезде довольно глубоко наклонилась вперед, но смогла сохранить равновесие.

23:26

Оценка Кураковой из Польши за произвольную программу — 127,24 балла, а в сумме — 188,60.

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100%
23:27

Следующей выступает Старр Эндрюс из США. Она катается под две композиции Beyonce — Bigger и I Was Here.

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100%
23:28

Двойной аксель американские трибуны встречают бурными аплодисментами, поддерживая свою фигуристку.

23:24

Куракова прыгает на месте и весело размахивает руками и ногами после завершения проката! Девушка явно довольна своим выступлением — хотя контент в основном не очень сложный и дорогой, но она выполнила все задуманное. Американская публика откликается на ее эмоции своими овациями и аплодисментами.

23:23

Звучит лиричный инструментал, и Куракова с мечтательной улыбкой уходит в дорожку шагов. Судьи оценивают ее на третий уровень из четырех.

23:22

Польская фигуристка уверенно исполняет секвенцию тройной сальхов + двойной аксель и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Не очень сложный набор элементов, но зато чисто. И последний элемент — тройной риттбергер — тоже не вызвал у Кураковой проблем.

23:21

После этого Куракова исполнила сольный тройной лутц, неожиданно — тройной тулуп (он довольно дешевый, и обычно этот прыжок делают в каскаде с другим, а не сольно) и двойной аксель — все чисто.

23:20

Куракова начала со сложнейшего каскада тройной лутц + ойлер + тройной флип — и справилась! Судьи даже дали небольшую прибавку за качество исполнения +0,59 балла.

23:18

Оценка Йокой из Японии за произвольную программу — 119,30 балла, а в сумме — 174,07.

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100%
23:16

Йокой закончила программу знаменитым жестом Фредди Меркьюри — голова пафосно опущена, один кулак направлен вверх. Трибуны заходятся в оглушительных аплодисментах. Классная публика в США!

23:15

Финальный каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной тулуп японка исполнила чисто и сделала это в сильный музыкальный акцент песни We Are The Champions! Американская публика просто в восторге.

23:19

Следующей выступает Екатерина Куракова из Польши, бывшая россиянка. Она катается под музыку к фильму Чарли Чаплина «Огни рампы».

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100%
23:15

Сольный тройной лутц вышел неудачным — Йокой закружило на месте после приземления, но она все-таки смогла сохранить равновесие и не упасть.

23:14

Во второй половине программы пошли каскады: двойной аксель + тройной тулуп и тройной лутц + двойной тулуп (интересно, хотела ли японка сделать 3+3, но не смогла?) — получились чисто.

23:13

Японка задорно зажигает под рок-н-ролл и красиво, амплитудно исполняет прыжки — двойной аксель, тройной флип и тройной риттбергер вызвали у зрителей восторженные крики и аплодисменты. Впрочем, большую роль в этом играет и мощная музыка Queen.

23:36

Одри упала с первого же элемента — каскада тройной лутц + тройной тулуп! Не удержалась на ногах после второго прыжка. Очень жаль. Но стоит признать, что прыжки у американки очень невысокие и поэтому выходят недокрученными. В такой ситуации немудрено приземлиться на недовернутый конек и упасть.

23:12

Открывает сегодняшние прокаты японка Юхана Йокой. Она катается сразу под три композиции Queen — Fat Bottomed Girls, We Will Rock You и We Are the Champions.

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100%
23:05

Началась разминка первой группы участниц, в которой выступит бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая теперь катается за Польшу, а также известная японка Сатоко Мияхара (бронзовый призер чемпионата мира — 2018).

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100%
22:57

Прокат Александры Трусовой в короткой программе:

22:56

Выступление Дарьи Усачевой в короткой программе, после которого американская публика аплодировала стоя:

22:55

Пока ждем начала выступлений, давайте вспомним прокаты наших девушек в короткой программы. Выступление Ксении Синицыной:

22:50

Трусова выступает на этом турнире с травмой ноги (что именно случилось, фигуристка не уточняет). Из-за этого Русская Ракета планирует сократить количество четверных прыжков в произвольной программе. В своей лучшей форме она делает пять квадов, но на последней тренировке перед этим выступлением показывала только один — четверной лутц. Все остальные прыжки были тройными (а аксель был только двойным — без попыток тройного) — и все было чисто. Посмотрим, как Трусова решит выступить в итоге.

22:48

По итогам короткой программы лидерство захватила Александра Трусова (77,69 балла), на втором месте оказалась еще одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачева (76,71), а на третьем — тоже россиянка Ксения Синицына, которая тренируется у Светланы Пановой (71,51).

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100%
22:46

Порядок выступлений сегодня:

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100%
22:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! В Лас-Вегасе продолжается первый этап Гран-при по фигурному катанию. Совсем скоро выступят женщины со своими произвольными программами.

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