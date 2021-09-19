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Спорт

«Это не влияет на вызов в сборную»: Карпин заявил о личном конфликте с Дзюбой

Главный тренер сборной России назвал Смолова лучшим нападающим страны

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Валерий Карпин и Артем Дзюба

Валерий Карпин и Артем Дзюба

ТАСС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что до сих пор не уладил личный конфликт с нападающим «Зенита» и экс-капитаном национальной команды Артемом Дзюбой. Также специалист заявил, что не вызвал Дзюбу на матчи отбора на чемпионат мира — 2022 из-за плохой физической формы, и объяснил, почему считает лучшим нападающим страны Федора Смолова.

Конфликт Артема Дзюбы и Валерия Карпина снова стал одной из обсуждаемых тем в преддверии сентябрьских матчей сборной России в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Тогда сообщалось, что все недомолвки между тренером и специалистом улажены, однако сейчас выяснилось: личный конфликт между тренером и футболистом все еще существует.

Об этом рассказала российская синхронистка Алла Шишкина, трехкратная победительница Олимпийских игр, в своей авторской колонке для «Спорт-Экспресса». По словам Шишкиной, она встретилась с Карпиным на светском мероприятии, и у них сразу сложилась доверительная беседа, в ходе которой спортсменка и решила задать вопрос про Дзюбу. Специалист заявил, что не вызвал нападающего на сентябрьские матчи сборной, поскольку тот не был полностью готов физически, однако и на вопрос о существовании ^^^^^^между ними личного конфликта ответил утвердительно.

«Конфликт есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — заявил Карпин.

Невызов Дзюбы в сборную не стал большим сюрпризом: форвард выпал из основного состава «Зенита» и появляется на поле в основном на замену во втором тайме. Вызванные Карпиным Федор Смолов и Антон Заболотный в своих клубах получали куда больше игрового времени. Однако не вспомнить старый конфликт между Карпиным и Дзюбой в этих обстоятельствах было невозможно.

Об их размолвке заговорили сразу же после того, как специалист сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова. Недопонимание возникло еще в 2009 году, когда оба находились в «Спартаке»: Карпин тренировал команду, а Дзюба был игроком (он является воспитанником красно-белых). Тогда нападающего обвинили в воровстве денег у его одноклубника, но ситуация в скором времени замялась, а виновный так и не был точно установлен.

Однако Карпин тогда не стал защищать Дзюбу, сообщил, что у игрока возникли проблемы в отношениях с остальным коллективом, и вскоре талантливый нападающий был отправлен в аренду в «Томь». В итоге он так и не заиграл в «Спартаке», а со временем перешел в стан злейшего соперника красно-белых — «Зенит», где стал капитаном. С тех пор заочные пикировки тренера и футболиста были достаточно частым явлением.

Перед сборами национальной команды в сентябре 2021 года Карпин провел личные встречи со всеми футболистами, которые вызывались в команду при Черчесове. С Дзюбой специалист общался дольше всех, и после их разговора ряд СМИ сообщил, что конфликт между сторонами теперь исчерпан, однако это не гарантировало нападающему вызов в сборную. Так и получилось: Дзюба пропустил матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Также Шишкина затронула в беседе с Карпиным тему лучшего нападающего страны на сегодняшний момент. Специалист в своем ответе был уверен и выбрал Федора Смолова.

В начале текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард «Локомотива» здорово себя проявил, забив шесть мячей в семи матчах. Отличился он и за сборную России, отдав две голевые передачи в матче с Кипром (2:0) и забив в игре с Мальтой (2:0). При этом Смолов не появился на поле в важном поединке против Хорватии (0:0).

«Я не выпустил Смолова против хорватов, потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100%. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам», — отметил Карпин.

Также специалист подчеркнул, что Смолов — достаточно креативный игрок, который может сам создать момент.

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны», — заключил Карпин.

Сможет ли вернуться в сборную Дзюба и закрепится ли в лидерах команды Смолов, покажет время. Следующее испытание для Карпина и его подопечных состоится в октябре: в рамках отбора на ЧМ-2022 команде предстоит провести два матча — против Словакии (8 октября) и Словении (11-го).

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