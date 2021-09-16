«Удаление Тикнизяна сломало игру»: эксперты оценили игру «Локомотива» с «Марселем»

Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года

Московский «Локомотив» вырвал ничью в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя». Большую часть второго тайма команда играла в меньшинстве после удаления защитника Наира Тикнизяна. Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин сказал «Газете.Ru», что с таким футболом у команды есть шансы выйти из группы, бывший главный тренер «железнодорожников» Ринат Билялетдинов позитива не увидел, но отметил характер коллектива. А экс-президент клуба Николай Наумов раскритиковал игру «привезшего» пенальти и удалившегося Тикнизяна.

Бывшему нападающему «Локомотива» Дмитрию Булыкину игра команды понравилась.

«Ребята хорошо сыграли и даже при 0:1, при удалении не опустили руки и смогли сравнять счет. В концовке была видна заряженность, Станислав Магкеев вынес мяч из своих ворот», — сказал Булыкин.

Экс-нападающий отметил, что качество игры позволяет оптимистично смотреть на перспективы команды в турнире. По мнению Булыкина, возможность выйти из группы у «Локо» есть.

Также известный в недавнем прошлом футболист сравнил матч «Локомотива» с игрой «Спартака» в Лиге Европы, состоявшейся накануне. Красно-белые дома уступили польской «Легии» 0:1, пропустив в концовке матча.

«Спартаку» не хватило концентрации на последних минутах, и из-за этого они пропустили гол», — объяснил Булыкин.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что ничья — это лучший результат, которого могли добиться красно-зеленые при такой игре.

«Игра забывается, а результат остается. И это лучший результат, которого можно было ожидать, исходя из того, как шла игра. Потому что было вообще беспросветно, если честно. Я ловил себя на мысли: дотерпеть, подловить момент успокоенности соперника, поймать его на каком-то нечетком техническом действии и быстро-быстро наказать.

Когда Смолов попал в штангу, я подумал: вот, «Марсель» начинает ошибаться. Но не могу отделаться от ощущения, что такая тактика исходила из состояния игроков. Хотелось бы видеть встречный футбол, захватывающий дух. Может, я многого хочу? Хотел зрелища, а так, отскочили — и хорошо», — сказал Билялетдинов.

Также он отметил, что если позитива в игре команды пока не видно, то характер у «Локомотива» есть.

«Пока не увидел позитива — пока. Но мы знаем, что «Локомотив» способен играть на других скоростях. То, что они сидели в обороне и вязали соперника, наверное, было продиктовано тренерским выбором тактики, исходя из состояния игроков, травматизма. Может, это и сработало бы, но все-таки мы знаем игроков «Локомотива», способных играть по-другому. И это оптимизм внушает. Конечно, без характера такие игры не вытаскиваются, характер есть», — заявил Билялетдинов.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порадовался итоговому результату, отметив, что у команды есть хорошие шансы на выход из группы.

«Результат меня, конечно, порадовал — и не мог не порадовать всех, кто болеет за «Локомотив». Начали по задумке тренерского штаба — думаю, такова была установка: изучили «Марсель», играли очень осторожно, компактно. Отдали поле сопернику, но тем не менее провели пару контратак.

А во втором тайме могли дожать и выиграть. Но эта глупая ошибка Тикнизяна… Это характерно для молодых футболистов. Бить игрока в своей штрафной по ногам сзади, имея желтую, может только молодой игрок, который не всегда справляется с эмоциями. И он сломал всю игру. Но, благо, Николич сделал замены — ребята вышли, до конца поборолись и забили.

Для «Локомотива» ничего не потеряно, все еще впереди, каждый будет терять свои очки. Так что, думаю, шансы у «Локомотива» занять хотя бы второе место неплохие, они есть», — подчеркнул Наумов.

Наумов отдельно раскритиковал игру Тикнизяна за его фол на Дженгизе Ундере, который привел к удалению и пенальти, и выразил сомнение в целесообразности его перехода из ЦСКА в «Локомотив», особенно с учетом бесплатного ухода к армейцам другого молодого полузащитника Максима Мухина.

«Тикнизян совершил не одну, а две ошибки. Первая — позиционная, когда из-за спины выскочил нападающий. Он Тикнизяна поймал на противоходе, Наир не смог набрать скорость, хотя дистанционную скорость он имеет не хуже Ундера. Он проиграл позицию и, обидевшись на все, скосил этого нападающего в штрафной.

Хотя, конечно, сам по себе трансфер за большие деньги Тикнизяна и Константина Марадишвили и бесплатный уход Мухина вызывают очень много вопросов к руководству «Локомотива», — считает Наумов.

Напомним, что Наир Тикнизян и Константин Марадишвили перешли в «Локомотив» из ЦСКА минувшим летом. За игроков красно-зеленые отдали в сумме порядка €10 млн.

Еще один бывший президент «Локомотива» — Ольга Смородская — выделила забившего победный гол на 89-й минуте новичка команды Фаустино Анджорина.

«Забить гол в меньшинстве дорогого стоит. Можно сказать, что это было чудо. Сумасшедшее везение «Локомотива», у команды абсолютно ничего не получалось в атаке.

Из новичков понравился только Анджорин. Все остальные не оправдали ожиданий. Что сотворил Наир Тикнизян? Безобразная игра. Он уже был на карточке — как про это можно забыть? Намеренно нарушить правила в своей штрафной, когда у тебя есть желтая — безумие», — сказала Смородская «Спорт-Экспрессу».

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов назвал результат игры положительным.

«Молодцы, что вырвали ничью! Все-таки это «Марсель». Впереди еще весь групповой турнир, есть с кем сыграть. Результат положительный. Одно очко лучше, чем минус три.

Маринато Гильерме хорошо сыграл, Магкеев в конце спас. Гол Анджорина — просто замечательный! Хороший, неожиданный удар. Но там вратарь, конечно, зевнул. Такие удары он должен брать. Все ребята — молодцы! Эта ничья действительно равна победе», — сказал Баринов в интервью Sport24.