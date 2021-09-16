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Спорт

Героическая ничья в меньшинстве: «Локо» спас Россию от полного провала в Европе

«Локомотив» вдесятером вырвал ничью у «Марселя» на последних минутах матча в Лиге Европы

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Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года

Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК «Локомотив» и ФК «Марсель», 16 сентября 2021 года

Evgenia Novozhenina/Reuters
Московский «Локомотив» на своем поле в тяжелейшем матче добился ничьей с французским «Марселем» (1:1). «Железнодорожники» большую часть второго тайма провели в меньшинстве, но это не помешало команде под руководством Марко Николича совершить подвиг и отыграться в концовке благодаря красивому голу Фаустино Анджорина. «Газета.Ru» представляет репортаж с центрального стадиона «Локомотив».

Три года подряд в Черкизово звучал гимн Лиги чемпионов — после победного сезона-2017/18 команде с северо-востока столицы удавалось два раза подряд занимать вторую строчку в турнирной таблице и напрямую выходить в групповой этап самого престижного турнира Европы.

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл бронзовые награды, но из-за падения России в таблице коэффициентов УЕФА третье место в чемпионате стало давать путевку не в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, а лишь в Лигу конференций (третий по престижности еврокубок).

Однако победа в Кубке России позволила красно-зеленым попасть без отбора в уже хорошо знакомую им Лигу Европы (вторую по рангу после ЛЧ), которая после сокращения числа участников стала только сильнее.

Жеребьевка подарила Марко Николичу и его подопечным группу, сопоставимую с уровнем Лиги чемпионов — в квартет Е попали «Лацио», «Галатасарай» и «Марсель». Именно с французским клубом «железнодорожники» и сыграли первый из шести матчей группового этапа.

Москвичи основательно подготовились к встрече провансальцев, не забыв об отсылках к знаменитому фильму «Такси-4» — на площади перед стадионом клуб разместил машину, на которой главный герой довозил форварда Джибриля Сиссе прямо на футбольное поле.

Помимо этого, программа матчдэя была уже традиционной для «Локо» — зрителей перед стартовым свистком развлекал барабанщик, в шатрах для болельщиков проходили мастер-классы, а некоторые могли посостязаться в панне (вид уличного футбола, в котором главное — пробросить мяч между ног соперника) или ударах на точность.

За час до игры команда объявили стартовые составы. «Локомотив» выставил классические для себя 4-4-2 с ромбом в середине — его наконечником стал Рифат Жемалетдинов, место в опорной зоне занял Дмитрий Баринов, по краям расположились Даниил Куликов и Алексис Бека-Бека.

Наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли начал игру по схеме 4-1-4-1 — между линиями расположился Бубакар Камара, а в роли центрального нападающего выступил Амин Арит.

Посещаемость игры была максимально возможной в условиях пандемии — все восемь тысяч билетов, которые были доступны на эту игру, были реализованы.

Стартовый отрезок игры остался за «Марселем» — гости забрали мяч под свой контроль, пытаясь через левый фланг раскачать оборону «железнодорожников». Ситуационно на правый край был вынужден прибегать даже Наир Тикнизян.

Первый удар красно-зеленые нанесли лишь на 18-й минуте — Федор Смолов здорово отыгрался с Франсуан Камано внутри чужой штрафной, однако попытка гвинейского форварда пробить была прервана защитником.

«Локо» стремился поймать соперника на контратаке и для экономии сил отказался от активного прессинга. Ближе к середине первого тайма Бека-Бека стал чаще выдвигаться на одну линию с Камано и Смоловым. Однако все перестроения красно-зеленых не давали большого эффекта: «Марсель» давил все больше.

Так, супермомент не использовал хавбек провансальцев Маттео Гендузи, который получил пас пяткой в отличной позиции, но пробил в ближний угол недостаточно мощно — Маринато Гильерме перевел мяч на угловой.

Со временем концентрация у команд начала падать, и потенциально голевые моменты стали возникать все чаще. На исходе первого получаса игры Смолов классно прорвался по левому флангу, сместился в центр и прицельно пробил — мяч на себя приняла штанга. Первым на добивании должен был быть Камано, но гвинеец не удержался на ногах после борьбы за отскок с защитником.

Игроки «Локо» тут же подбежали к главному арбитру Ирфану Пельто с требованием назначить пенальти, однако рефери доверился своему видеоассистенту, который нарушения правил не зафиксировал.

Счет после первого тайма так и остался 0:0.

Вторая половина игры стартовала в том же стиле, что и первая, — французы давили, а москвичи отбивались. Разница была лишь в том, что на этот раз подходы провансальцев были гораздо острее тех, что случались в начале встречи. «Железнодорожники» банально не успевали за быстроногими соперниками.

Рано или поздно разница в скоростях должна была сказаться, и это случилось на 58-й минуте: Наир Тикнизян проиграл борьбу на левом фланге и был вынужден сфолить внутри своей штрафной. За этот фол экс-армеец получил второе предупреждение и был удален с поля, а Дженгиз Ундер пробил по центру, реализовав пенальти, — 0:1.

Шансов на спасение у «Локо» с каждой минутой оставалось все меньше, и Марко Николич пошел ва-банк, поменяв практически всю атакующую линию: на поле вышли недавно арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин, а также Джирано Керк, Константин Марадишвили, Виталий Лисакович и Александр Сильянов.

«Марсель» давил все сильнее: по итогам игры преимущество по владению мячом у гостей оказалось более чем двукратным — 71% против 29% у хозяев. С другой стороны, французы слишком уверовали в свои силы и начали раскрываться, благодаря чему у московского клуба появились возможности сыграть на контрататаках.

Один из таких выпадов и завершился ответным мячом: за минуту до конца основного времени Анджорин зарядил из-за пределов штрафной в правый угол ворот, застав вратаря врасплох — 1:1!

Трех компенсированных минут командам не хватило для того, чтобы окончательно выявить сильнейшего,. Финальный свисток зафиксировал первое набранное очко российским клубом в еврокубковой кампании сезона-2021/22.

В параллельном матче группы Е стамбульский «Галатасарай» на своем поле обыграл «Лацио» с минимальным счетом 1:0.

Следующий матч на групповом этапе «Локомотив» проведет 30 сентября на выезде — команде Марко Николича предстоит вояж в Рим на встречу с «Лацио». «Марсель» встретится в этот же день с «Галатасараем» дома.

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