Как в Польше отреагировали на победу «Легии» над «Спартаком» в Лиге Европы

Московский «Спартак» проиграл «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, усложнив себе задачу выхода в плей-офф. Неудача красно-белых стала поводом для шуток со стороны болельщиков «Зенита», а также не оставила равнодушными польские СМИ, которые назвали победу варшавского клуба в российской столице неожиданной.

Московский «Спартак» начал осенний этап еврокубкового сезона-2021/22 с обидного поражения от «Легии». Варшавский клуб подходил к этой встрече в статусе явного аутсайдера: команда Чеслава Михневича в данный момент занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. Однако «Легия» смогла добиться сенсационной победы благодаря мячу Лирима Кастрати на 91-й минуте встречи.

Реакция в интернете

После пропущенного гола у российской команды оставалось 180 секунд для того, чтобы сравнять счет. SMM-специалисты «Легии» в такой исход не поверили и еще до финального свистка начали подшучивать над «Спартаком».

«В этом определенно что-то есть», — написали поляки, прикрепив скриншот официального профиля «Спартака» в Twitter, где говорится, что «эту российскую команду любят все».

Медиа-служба поляков также опубликовала фотографию домашнего стадиона красно-белых, придумав ему новое название.

«Стадион имени Лирима Кастрати», — гласит подпись к твиту.

Затем в польском клубе поинтересовались мнением своих подписчиков — стоит ли оставлять в Москве афиши, вывешенные перед игрой? На них все еще красуются игроки «Легии» с надписью «Мы вернулись» — это намек на предыдущее поражение «Спартака» от варшавской команды в Лиге Европы в 2011 году.

Не все фанаты «Легии» согласились с этой идеей, сославшись на ненужные расходы, но один болельщик петербургского «Зенита» изъявил желание пожертвовать клубу небольшую сумму, чтобы баннеры продолжали висеть на своем месте.

«Нет необходимости вдаваться в затраты. Думаю, жители Москвы надолго запомнят три вещи: «Легия», Варшава и число 91», — написал в ответ на эту идею пользователь под ником Томаш Бегун.

«Как житель Санкт-Петербурга и фанат «Зенита» говорю «Да»! Скажите, куда направить пожертвование?» — заявил пользователь с ником @tozhe_slava.

«Баннер будет долго там висеть и напоминать «Спартаку» об этом вечере», — написал фанат «Легии» с ником Пан Алкоголик.

Поражение «Спартака» стало подовом для троллинга со стороны других команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Так, столичные динамовцы в соцсетях прикрепили к подмигивающему эмодзи анимированную фотографию полузащитника Себастьяна Шиманьского, который является воспитанником академии «Легии».

Реакция в СМИ

Издание Sportowe Fakty считает успех «Легии» сенсационным — никто не ожидал от поляков победы в игре с более статусным оппонентом.

«Если учитывать то, как складывалась игра, то итоговый результат кажется невероятным. «Спартак» доминировал на протяжении большей части матча, но три очка забрала «Легия». Даже ничья была бы за счастье, а уж победы перед стартовым свистком никто не смел ожидать. Чеслав Михневич еще раз доказал, что является чемпионом по игре в обороне.

Не нужно обманываться. «Легия» приехала в российскую столицу для того, чтобы играть в защите. Она играла очень компактно у собственной штрафной. Махир Эмрели был нашим единственным нападающим в окружении двоих защитников «Спартака», из-за чего у него не было свободного пространства для маневра. Но в любом случае эта тактика оправдана — по-другому играть в Москве было невозможно.

Да, у «Спартака» было преимущество, эта команда активнее двигала мяч и делала все возможное для победы. Но стоит отметить, что нашему голкиперу Артуру Боруцу не приходилось делать много невероятных сейвов.

А в концовке «Легия» сломила напор хозяев поля, и ее игра стала приносить настоящее удовольствие. Подопечные Михневича будто заметили, что «Спартак» не так уж и силен и что достаточно немного воли, чтобы победить. И победили», — говорится в послематчевом отчете.

Портал Sport.pl в своем материале обратил внимание на эмоции болельщиков красно-белых, в разной форме выражавших недовольство итоговым результатом.

«По окончании матча к центру поля вышел тренер Руй Витория, о котором в последние недели в России много пишут, предрекая ему в скором времени отставку из «Спартака». Именно он повел футболистов к сектору за воротами, где сидели разъяренные болельщики.

Тренер услышал свист и оскорбления. Фанаты, расположившиеся на северной трибуне, призывали тренера и футболистов подойти к ним поближе. Они не подошли, так и оставшись стоять на границе штрафной. Через некоторое время игроки с опущенными головами прошли в раздевалку, где по пути наслушались еще одной порции оскорблений», — написано в тексте.

Громким заголовком выделился портал onet.pl: «Москва покорена!».

«Легия» опять одолела «Спартак». Россияне пытались развивать атаки по флангу и постоянно бить по воротам, но это ни к чему не привело: в компенсированное время более эффективной была «Легия». За эту победу польский клуб получит €630 тысяч!» — отмечается в статье onet.pl.

Портал wprost пошел дальше и опубликовал заметку под заголовком: «Спартак» на коленях!» Замечательное начало для «Легии» в Лиге Европы».

Исправить ситуацию и вернуть расположение болельщиков москвичи попытаются уже в понедельник — 20 сентября «Спартак» сразится в дерби против ЦСКА.