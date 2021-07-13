«Окончательного решения нет»: РФС предложил четыре варианта реформ для РПЛ

РФС выступил с разъяснением своей позиции по предлагаемым реформам в российском футболе, всего организация предоставила четыре варианта форматов, по которым мог бы проводиться российский чемпионат во всех лигах. Все эти предложения подготовила голландская компания по итогам трех месяцев работы.

Глобальный, многостраничный документ РФС с реформами уже разослан по клубам и выложен на официальном сайте РФС, но здесь важно подчеркнуть, что в 2022 году у Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) заканчиваются контракты с союзом, дающие право на проведение соревнований и реализацию коммерческих и вещательных прав. Эти контракты РФС может не возобновлять — или же возобновлять на своих условиях.

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь РФС и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев заявил «Газете.Ru», что РФС вообще стоит начать реформы с увольнения руководства РПЛ. Тогда изменения пойдут быстрее и будут эффективнее.

Все предложенные форматы

Первый вариант формата чемпионата — швейцарская система. В ней команды разделены на четыре группы по четыре в зависимости от силы, в своих квартетах каждый с каждым играет дважды, дальше с кем-то дважды, с кем-то один раз — это не так важно. Число туров — 24. Чаще проводятся матчи с участием топов, а середняки и аутсайдеры больше бьются между собой. Далее первая шестерка играет двухкруговой турнир, в котором и определяется чемпион страны и распределяются путевки в еврокубки. По вылету все так же — две сразу, две в стыках.

Второй вариант — расширение РПЛ до 18 команд. По первой тройке и вылету все привычно, а вот команды с четвертого по седьмое место играют плей-офф за путевку в Лигу Конференций.

Третий вариант — датский. Именно так, один в один, играется чемпионат Дании. На первом этапе 16 клубов играют 30 матчей (15 матчей «дома» и 15 матчей «в гостях»). После этого формируется промежуточная турнирная таблица – определяются команды, которые займут 1-4 места (A1-A4), 5-12 места (А5-А12) и 13-16 места (A13-A16).

Перед началом второго этапа все заработанные клубами очки делятся пополам. На втором этапе команды, занявшие на первом этапе 1-4 места, играют двухкруговой турнир и определяют чемпиона, команду, которая попадает в квалификацию ЛЧ, и команду, которая отправляется в квалификацию Лиги Конференций. Четвертая команда этого квартета за вторую путевку в Лигу Конференций сыграет с победителем группы, в которой будут играть команды, занявшие с 5-го по 12-е места. Ну тут еще есть нюансы в зависимости от того, кто победит в Кубке России.

При таком раскладе получается 36 туров, а у кого-то даже и больше.

И последний вариант. В РПЛ 20 клубов. На первом этапе каждый из них играет 24 матча (по швейцарской системе): 12 матчей «дома» и 12 матчей «в гостях». По итогам составляется промежуточная турнирная таблица, очки делятся пополам. Клубы, занявшие на первом этапе с первое по шестое места, играют дополнительно десять матчей (пять «дома» и пять «в гостях»).

Но принцип тот же. Потом одна команда из группы с седьмого места и ниже сыграет за путевку в Лигу конференций с представителем группы сильнейших. В число недостатков этого формата РФС включил такой пункт, как «слишком инновационный формат». И вслед за этим еще один «недостаток»: «Доп. 4 клуба должны соответствовать требованиям РПЛ».

С учетом того, что в этом сезоне лицензию РПЛ не получили ставший вторым в ФНЛ «Оренбург» и ставшая четвертой «Алания», а вышедший в Премьер-Лигу в итоге с третьего места «Нижний Новгород» сейчас в катастрофической финансовой ситуации, это даже не вариант с недостатком, а абсолютная фантастика.

Что касается инновационного формата, то он действительно есть — так называемая «швейцарская система» не используется ни в одном европейском чемпионате. Ее придумали под новый формат Лиги чемпионов, который стартует в 2024 году. РФС же предложил ее сразу в двух своих вариантах, при этом обойдя вниманием схему, которая реально работает в некоторых европейских чемпионатах. РПЛ сокращается до 14 команд, они играют сначала традиционно в два круга, потом делятся на две группы (шесть и восемь) и также играют в два круга.

На сайте РФС есть специальная анкета для болельщиков, она довольно короткая и в ней по сути предлагается по десятибалльной шкале оценить все предложенные РФС пять вариантов. Мы говорили про четыре, а пятый, собственно, оставить все как есть.

Что говорят в РФС

В РФС сообщают, что в апреле было подписано соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов. То есть нынешний проект реформ в российском футболе — этот результат трехмесячного труда голландской компании, причем из четырех представленных вариантов один — это точная копия уже существующего в Дании формата, второй, с 20 командами, в принципе нежизнеспособен, о третьем, с расширением до 18 клубов и без голландской компании уже говорят много лет, а четвертый, со швейцарской системой, это инновация, которая не использовалась пока вообще нигде.

Дальше РФС поясняет, почему реформу нужны и назрели, но на этом останавливаться смысла нет — здесь и так все понятно.

«Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет», — говорится на сайте организации.

Что говорят эксперты

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев объяснил, почему следует провести масштабную реформу чемпионата страны именно по швейцарской системе.

«Нынешние предложения РФС должны еще обсуждаться для уточнения каких-то отдельных слабостей и сильных сторон этой структуры. Пока решение не принято, грядущий сезон будут проводить еще по старой схеме. Возможно, изменения произойдут после обсуждения. Мне пока не все понятно из того, что я прочитал. Тем не менее намерения для таких изменений оправданны – под ними есть логическая основа. То, что это пройдет предварительную стадию обсуждения, — это тоже правильно.

Если в ходе изменения структуры чемпионата кому-то будет не хватать матчей, то количество игр можно дополнить изменением кубковой структуры, что, скорее всего, тоже произойдет. Число матчей в кубковых соревнованиях тоже должно увеличиться.

В случае разделения команд на группы по уровню сильные клубы будут в основном играть между собой, а интерес к футболу в регионах ослабнет? Чтобы не было меньше классных матчей в регионах, надо, чтобы лидеры проводили с ними игру не у себя, а на выезде – в этих городах», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь РФС и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев рассказал, чем хороши изменения именно в низших дивизионах профессионального российского футбола.

«Согласно проекту реформы, ФНЛ перейдет на гибридную систему «осень-весна» и «весна-осень». По итогам первого этапа худшие команды будут вылетать в ПФЛ, а по итогам второго, весеннего этапа, лучшие будут подниматься в Премьер-лигу. Между ФНЛ и ПФЛ появится новая лига, которая будет служить промежуточным этапом: там лучшие клубы ПФЛ смогут готовиться к лицензированию в лигу выше и проводить матчи с конкурентными соперниками. ПФЛ станет четвертым по силе дивизионом страны — полупрофессиональной лигой, где будут участвовать от 48 до 64 команд, разделенных на четыре зоны по географическому признаку. В этой лиге клубы смогут долгое время развивать игроков и готовиться к повышению в классе», —сказал Воробьев.

Воробьев также высказался о возможной реформе чемпионата страны по швейцарской системе.

«Если мы проведем такую реформу в России, то повысится интенсивность чемпионата, и наши ведущие футболисты почувствуют, что нет совсем проходных матчей, где можно в полноги играть. Тот факт, что будет больше игр «от ножа», — это и для формирования сборной России позитивное решение», — отметил бывший генсек РФС.