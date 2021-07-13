Экс-генсек РФС объяснил, почему клубы выступили против нового формата чемпионата России

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему большинство клубов Российской премьер-лиги выступили против нового формата чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что РФС планирует проводить чемпионат по швейцарской системе и увеличить количество матчей между топ-клубами. Воробьев назвал главные причины возможного недовольства клубов.

«Почему клубы РПЛ против таких изменений? Это очень как раз понятно. И в этом — главная проблема русского футбола. Каждый нашел свою песочницу, свою зону комфорта.

Кто-то осваивает региональные бюджеты, и для него важно не вылететь из РПЛ и как бы изображать футбольную борьбу. Для элиты чем больше клубов — тем лучше, потому что на каком-то этапе кому-то уже не очень нужны очки, и можно договориться и сыграть с нужным результатом.

А такого рода реформы заставят играть в совершенно в новом режиме, и таких проходных матчей будет меньше. Следовательно, упадет возможность решать что-то не на футбольном поле, а за его пределами.

Нежелание клубов что-то менять проистекает из того, что у нас очень инертная футбольная мысль. У нас была очень статичная система футбола, которая постоянно разлагалась, и все ограничивалось какими-то декоративными изменениями. Тот застой, те футбольные топи очень непросто осушить, нужна очень мощная мелиорация.

Адаптируясь к существующей системе, люди превратили российский футбол в некую зону комфорта, где уже разрастается паутина, они ловят каких-то мух, и главный паук себя очень хорошо чувствует.

А теперь кто-то приходит, начинает эту паутину снимать, и все испытывают от этого неудовольствие: спокойно себе квакали, и вроде все было нормально, а тут нарушается среда обитания.

Если начнутся серьезные реформы, то многим людям в рамках новой системы не найдется места. Эти люди просто боятся за свои места, потому что понимают, что в это светлое будущее они пойти не смогут.

Среди них нет Ричарда Брэнсона, который в 71 год слетал в космос, ни Джеффа Безоса, который 20 июля туда полетит, ни Илона Маска. К сожалению, таких людей в нашем футболе не было последние годы.

Главная задача РФС, если он действительно хочет восстановить лидирующие роли, и главная задача Александра Дюкова, если он хочет повысить свой авторитет, — это проводить такие реформы, дабы показать, что и в этом царстве тьмы российского футбола возможен какой-то луч света.

Я часто цитирую Конфуция: «Можно всю жизнь жаловаться на темноту, а можно зажечь хоть одну свечу». Если эти реформы произойдут, то это будет даже не одна, а две или три свечи в том мраке, который сейчас есть в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Я бы очень приветствовал эти реформы», — подытожил Воробьев.

Ранее бывший генсек РФС призвал уволить все руководство Российской премьер-лиги.