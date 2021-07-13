Член техкома РФС Гаджиев: количество матчей в Кубке страны тоже, скорее всего, увеличится

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев рассказал, какие решения могут упростить масштабный переход чемпионата страны на швейцарскую систему.

«Если в ходе изменения структуры чемпионата кому-то будет не хватать матчей, то количество игр можно дополнить изменением кубковой структуры, что, скорее всего, тоже произойдет. Число матчей в кубковых соревнованиях тоже должно увеличиться.

В случае разделения команд на группы по уровню сильные клубы будут в основном играть между собой, а интерес к футболу в регионах ослабнет? Чтобы не было меньше классных матчей в регионах, надо, чтобы лидеры проводили с ними игру не у себя, а на выезде — в этих городах.

Развитие футбола в России неизбежно будет упираться в улучшение работы региональных федераций. Без развития футбола в регионах вывести игру на новый уровень будет сложно.

Почему? Если взять выступление на чемпионате мира и карту с городами, откуда были игроки сборной России, то можно увидеть, что очень много футболистов попали в национальную команду из глубинки. Например, была группа футболистов из Сибири, включая Александра Головина. Мне кажется, это важный момент, и его надо учитывать, безусловно», — подытожил Гаджиев.

Ранее член техкома РФС назвал «вынужденными мерами» реформу чемпионата России.