РФС — о реформах: российский футбол стагнирует

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о причинах необходимости реформ в российском футболе.

«В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место», – говорится в сообщении, опубликованном на Sports.ru.

В РФС отметили, что падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустриии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях. В организации заявили о недостатках детско-юношеского футбола России, а также заявили, что РФС активно занимается развитием этой футбольной отрасли в последние пару лет.

«Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет. Во-вторых, укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт – как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности. Чего мы хотим от новой пирамиды? Больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего – у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам – особенно на второй части сезона», – говорится в сообщении.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробье объяснил, почему большинство клубов Российской премьер-лиги выступили против нового формата чемпионата страны.