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Спорт

Почти как в Европе: на что будет похож российский футбол после реформы

У каких стран РФС позаимствовал новый формат чемпионата России

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Эпизод матча «Зенит» - «Спартак»

Эпизод матча «Зенит» - «Спартак»

РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) разработал реформу клубного футбола в России, взяв за основу достаточно популярную в Европе систему проведения турниров и разбавив ее новой идеей в виде разделения клубов РПЛ на группы. В ближайшее время проект будет отправлен на рассмотрение в клубы. «Газета.Ru» рассказывает, какие еще национальные чемпионаты проводятся по похожей схеме и на что опирался РФС в своей стратегии.

Бельгия

Новая реформа РФС во многом скопирована с некоторых первенств Европы.

Бельгийская лига в этом плане выделяется — именно она упомянута в документе от РФС как чемпионат, который после смены формата за семь лет увеличил на 100% доходы от продажи телеправ. В Бельгии система очень похожа на ту, которую предлагают в России, только без разделения на группы. И бельгийская лига, кстати, с минувшего сезона была расширена с 16 до 18 команд.

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Бельгийцы играют сначала классический турнир в два круга, а затем проводят сразу три мини-плей-офф. Первая четверка по итогам чемпионата (очки делятся на два с округлением в большую сторону) определяет чемпиона, участника квалификации Лиги чемпионов (второе место) и участника квалификации Лиги Европы (третье место).

Таким образом, лучшие восемь команд страны играют за сезон по 40 матчей (не считая Кубка страны), РФС предлагает увеличить это количество в России с 30 до 34.

Из второй четверки (в обоих случаях команды играют каждый с каждым в два круга) только победитель попадает в Лигу Европы. Плюс есть еще плей-офф за сохранение места в высшей лиге, который разыгрывают предпоследняя команда Жюпьер-Лиги и вторая команда первого дивизиона.

Австрия

В проекте реформы от РФС упомянута и австрийская лига, которая увеличила на 40% теледоходы за 1,5 года. В чемпионате Австрии участвуют 12 клубов. В течение сезона клуб играет по два матча с каждым из соперников. После этого лига разбивается в соответствии с результатами первых кругов на две группы: шесть лучших команд в первой и шесть остальных команд — во второй. Внутри первой выявляются сильнейшие клубы, участвующие в еврокубковых турнирах в следующем сезоне, а внутри второй — слабейший клуб, выбывающий во вторую лигу.

Опять же — никакого разделения на группы. Просто после традиционного регулярного чемпионата начинается плей-офф.

Польша и Сербия

В Польше также попробовали играть третий круг: после классического турнира между 16 командами клубы делились на восьмерки и играли два мини-турнира. Но роста доходов от телеправ при таком формате не произошло, и лига вернулась к традиционной схеме: двухкруговой турнир, 30 туров.

И в Сербии пробовали внедрить подобную схему с третьим кругом и делением на восьмерки, но тоже не слишком удачно. Доходы не выросли, и в стране вернулись к классической схеме — правда, увеличив лигу до 20 команд. Провели сезон в таком формате, но новый, похоже, снова начнут с 16 клубами.

Кипр и Румыния

В чемпионате Кипра участвуют 14 команд, и там также давно освоена формула, которая предлагается РФС. Только без разделения на группы. Киприоты сначала играют обычный турнир в два круга, затем первые шесть клубов решают свои задачи, а у остальных восьми начинается свой турнир.

В Румынии точно такая же схема. Один в один.

Дания

Дания, которая сейчас на слуху, играет почти по такой же системе, но только с некоторыми дополнениями. После двухкругового турнира команды делятся на три группы: шесть лучших, группа А (7-10 места) и группа В (11-14 места). По две лучшие команды групп А и В играют плей-офф. Его победитель встречается с бронзовым призером в шестерке лучших за попадание в Лигу Европы. А команды, занявшие 3-4 места в группах А и В, разыгрывают в своем плей-офф сохранение места в высшем дивизионе.

Чтобы было совсем понятно: в последнем сезоне чемпионата Дании девятый клуб страны «Оденсе» играл с третьим «Орхусом» за путевку в плей-офф. В Дании дают шанс на успех даже тем, кто провалил первую часть чемпионата.

Как видим, трехкруговой турнир уже давно стал нормой в европейском футболе, и РФС, хоть и с большим запозданием, но двигается в том же направлении. Только вот бы еще понять, что за разделение команд на четыре группы.

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