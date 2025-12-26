Эксперты объяснили неожиданный интерес россиянок к стрелковым клубам

В России отмечается резкий рост интереса к стрелковым клубам, причем в большей степени – среди женщин. Чаще всего девушки идут в тиры не для спортивных достижений, а ради снятия стресса и эмоциональной разрядки, рассказал в беседе с Life инструктор по стрельбе в клубе «Калибр» Виктор Харченко.

По его словам, россиянки приходят пострелять как в парах, проводя таким образом необычные свидания, так и поодиночке либо с подругами. Это новый тренд на активный отдых, отметил он.

«Девушки стали ходить чаще, прирост есть. Основная цель — получить дозу адреналина и эмоциональную разрядку, снять стресс. Видимо, его стало больше в последнее время, поэтому девушек у нас тоже стало больше», — пояснил инструктор.

Многие приходят ради того, чтобы сделать необычные фотографии, но некоторые посетительницы стремятся реально освоить новые навыки, добавил Харченко. По его словам, чаще женщины стреляют даже лучше мужчин, так как по своей природе плавные и нежные движения им даются легче. Кроме того, им проще обуздать эмоциональную перегрузку, поэтому они лучше прицеливаются, пояснил он.

В свою очередь психолог Александр Кичаев отметил, что стрельба позволяет девушкам тренировать психологическую устойчивость.

«Это хобби с элементом экстрима, что является трендом, особенно среди молодежи. Девушки, на самом деле, часто проявляют более активный и бесстрашный интерес к экстриму», — добавил он.

Психолог добавил, что стрелковые клубы перестали быть сугубо мужскими пространствами, превратившись в популярные центры социальной активности, снятия стресса и нового вида хобби для россиянок.

Ранее психолог назвал два главных хобби, которые помогают психике преодолеть стресс.