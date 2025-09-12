На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог назвал два главных хобби, которые помогают психике преодолеть стресс

Психолог Жавнеров: книги и сериалы полезны для психики в условиях стресса
Depositphotos

Для человеческой психики полезно читать интересные книги и смотреть увлекательные сериалы, так как это эффективные инструменты по борьбе со стрессом. Такое времяпрепровождение помогает отвлечься от проблем, восстановить нервную систему, взять паузу в решении задач, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Специалист подчеркнул, что сериалы и книги не нужно считать пустой тратой времени, отметив, что вреда психике они точно не наносят. При этом человек получает возможность глубоко погрузиться в сюжет, отвлечься от переживаний и стресса.

«Это очень сильное отвлечение, потому что в этот момент он ни о чем не думает, восстанавливает психику, нервную систему, — пояснил Жавнеров. — Многие люди наверняка замечали — когда они приходят в кинотеатр и смотрят интересный фильм, впоследствии им нужно вспомнить, какое сейчас время, куда им надо идти и так далее. Этот эффект наблюдается при непрерывном просмотре сериала или чтении книги».

Жанр произведения, который предпочтительнее человеку в качестве отвлечения, особо значения не имеет, считает психолог. Главное, чтобы сюжет книги или сериала был по-настоящему интересным – в этом свете кто-то любит отвлекаться на перечитывание «Гарри Поттера», а кто, например, выбирает фильмы ужасов и триллеры. Это просто личные вкусы человека, поэтому опасаться, что какой-то определенный жанр ударит по психике, не стоит, заключил специалист.

До этого психолог Дарья Дугенцова рассказала, что для снижения уровня стресса важно не занимать свободное время просиживанием со смартфоном в руках – нужно регулярно выходить из дома, делать что-то руками, искать новые увлечения. Это особенно важно для детей, но и взрослым помогает развивать мозг, подчеркнула она.

Ранее исследователи выяснили, как россияне проводят свободное время для снятия стресса.

