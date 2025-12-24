В Москве из-за снега и ветра объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр: в Москве и МО будет желтый уровень опасности с 25 по 26 декабря

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грядущего ухудшения погоды в виде снега и сильного ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Желтый уровень объявлен на сутки - с 21:00 мск четверга, 25 декабря, по 21:00 мск пятницы, 26 декабря», — сказал собеседник агентства.

Причинами введения желтого уровня, означающего потенциально опасные погодные условия, послужил ожидаемый снегопад, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Гидрометцентре отметили, что в ночь на пятницу также вероятна метель и гололедица, а в период с 21:00 до 09:00 в Московской области (МО) порывы западного и северного ветра достигнут 15 м/с.

24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров покрыл 99% российской территории. Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см. По его прогнозу, идеальная зима ждет москвичей и жителей Центральной России в Новом году. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом.

Ранее жителям Подмосковья спрогнозировали морозную и снежную новогоднюю ночь.