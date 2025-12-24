На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве усилили патрулирование у зданий силовых ведомств после ночного подрыва авто

Baza: в Москве усилили патрулирование вокруг главных управлений силовых ведомств
Global Look Press

Правоохранители усилили патрулирование вокруг зданий главных управлений силовых ведомств в Москве после взрыва, произошедшего ночью. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудников спецполка обязали выйти на службу в полной экипировке — касках и бронежилетах с шестью защитными пластинами. Кроме того, на каждый пост вывели дополнительно по 1–2 сотрудника.

Особое внимание уделено охране зданий ГУ МВД Москвы на Петровке и Генштаба ВС РФ на Знаменке.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв на улице Елецкая, в результате которого двое сотрудников ДПС и еще один человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее сообщалось, что после взрыва на юге Москвы проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

